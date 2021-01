En Veracruz no preocupa variante del COVID-19, “a nuestro aeropuerto no llegan vuelos de Inglaterra”, dice gober

Y el título del “100tífiko del día” se lo lleva hoy el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, quien se lució dando a conocer que la nueva variación del virus que provoca el COVID-19 sólo viaja por avión y sólo la cargan los paisanos de los Rolling…

Eso más o menos dio a entender el mandatario jarocho, ya que cuando se le preguntó si le daba ñañaras la llegada de la nueva variante del COVID-19 a Veracruz (dado que su Estado hace frontera con Tamaulipas, entidad donde ya se detectó un primer caso), el buen Cuitláhuac señaló que nahhhhh… por una razón muy sencilla: Veracruz no recibe en sus aeropuertos vuelos de Inglaterra.

“Nosotros no tenemos ningún aeropuerto que reciba pasaje de Inglaterra, no tendríamos por qué tener esa preocupación, contra esa cepa y contra todos, las medidas de sana distancia son las que prevalecen para cuidar la salud de todas y todos”, señaló el gobernador durante una conferencia de prensa, de acuerdo con Reforma.

“Lo que tendríamos que hacer nosotros es seguir reforzando las medidas sanitarias de sana distancia, no tenemos aeropuertos que vienen de esos vuelos internacionales (sic), ni de Europa directamente, ni de Inglaterra, entonces ellos pasarán otros filtros antes de llegar a Veracruz, por un vuelo que tenga conexión al Aeropuerto de Veracruz“, agregó.

Veracruz era, hasta hace unos días, uno de los pocos estados de la República con el “Verde” en el semáforo de riesgo epidemiológico… pero un poquito después de mediados de diciembre retrocedió a semáforo “Amarillo”, debido al incremento de casos COVID. Quizás porque el virus ya conocido puede viajar en auto y hasta a pie. Quién sabe, habrá que preguntarle al gober.

Nueva variante podría haber llegado a Nuevo León

Donde no se pusieron a ver los movimientos del aeropuerto para tratar de identificar la nueva variante (conocida como B117) es en Nuevo León, donde se agarraron 30 casos con carga viral fuera del rango observado en los casos COVID-19 que se han atendido a lo largo de la pandemia… y así fue como dieron con un posible caso de la variación del virus.

De acuerdo con el secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O, una de las muestras analizadas tiene una coincidencia del 96.3% con la variación del virus identificado en Reino Unido. Todavía falta ver qué dicen los del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicas (InDRE), quienes se encargarán de confirmar si se trata de un caso del virus B117.

De la O reafirmó que, hasta donde sabe, esta nueva variante se propaga con mucha mayor rapidez, aunque no dijo si sólo en avión. Ese dato sólo lo manejó el gober de Veracruz.