HDLCH: Ladrón arrastra a mujer al intentar robarle su bolsa en el Edomex

En los últimos meses los asaltos en el Edomex se han convertido en el pan de cada día para los habitantes de dicha entidad (en realidad para los de todo el país). Sin embargo, podemos decir que muchas veces los ladrones nos sorprenden por sus inusuales maniobras para quitar las pertenencias de valor a la gente, o al menos eso pensamos cuando conocemos casos como el que les contaremos hoy que involucran a una mujer y su bolsa.

Resulta y resalta que en el municipio de Coacalco, perteneciente a dicho estado, las cámaras de seguridad de una vivienda captaron el momento en el que un ladrón se acercó a una mujer para asaltarla y quitarle su bolsa. La cuestión es que hombre nunca se imaginó que la tarea seria bastante compleja, pues al final la mujer se aferró a su bolsa y prefirió ser arrastrada que entregarla.

El asaltante arrastró a la mujer con tal de arrebatarle su bolsa

La grabación en cuestión, difundida por el periodista Jorge Becerril y captada el pasado 8 de noviembre en la calle Petunias, de la colonia Villa de las Flores, nos deja ver cómo el asaltante se acerca a la mujer que camina por la banqueta de dicha calle. El sujeto inmediatamente dice algo porque la chica intenta escapar y al no lograrlo se aferra a su bolsa con uñas y dientes.

En el video se aprecia que el hombre le da de jalones a la chica para que suelte su bolsa. Al no conseguirlo, el asaltante comienza a arrastrar a la mujer por varios metros en la calle, lo que provoca que el sujeto en cuestión se rinda y comience a correr antes de que algún vecino salga y le de su merecido por pasadito de lanza. En fin, acá les va el video del que hablamos:

#SiLoReconocesDenúncialo | Este HDP jaloneó y arrastró a una mujer en la calle Petunias, col. Villa de las Flores, en #Coacalco, @Edomex. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/21UOTwI0lG — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) November 10, 2021

Difunden el video en internet para que identifiquen al gandalla

Hasta el momento las autoridades del Estado de México no se han pronunciado al respecto y al parecer el sujeto no ha sido identificado. Por otro lado, aunque en redes sociales muchos critican que nadie haya ayudado a la mujer durante el asalto (donde no se ve que más gente presenciara lo ocurrido), muchos se sorprendieron porque la chica del video no soltó su morral aunque eso podría haberle costado muy caro.