“Si bien yo viví un infierno, todo lo que he hecho es para que ninguna otra persona vuelva a pasar lo que yo pasé”, relata Jorge, quien ha recorrido un largo camino de 10 años para encontrar justicia tras sufrir discriminación laboral por VIH en Veracruz.

La discriminación, por cierto, se originó en un reglamento (inconstitucional) aplicado por el municipio de Minatitlán en 2014.

Foto: Anna Shvets

Discriminación laboral por VIH

Vía telefónica, en Sopitas.com conversamos con Jorge —quien mantiene su identidad bajo reserva por cuestiones de seguridad— y Ricardo Hernández Forcada, defensor de Derechos Humanos, sobre este caso de discriminación.

Y cuya importancia radica en la persistencia de Jorge para encontrar justicia, a través de una reparación integral que implica:

Compensación por daño moral, por los salarios caídos y un proyecto de vida truncado.

Además, como responsables de este proceso de reparación están involucradas instituciones de gobierno a nivel local y federal.

“La historia es la siguiente”

“En 2014, interpongo una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos porque se solicitaba que todo el personal que laborara en centros nocturnos, bares, cantinas, discotecas y restaurantes sacara una boleta para comprobar el buen estado de salud de las personas.

¿En qué consistía? En hacerte pruebas de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual”, señala Jorge, quien ha laborado en restaurantes, bares y centros nocturnos —en aquel momento, él trabajaba cobrando boletos.

Entonces, a Jorge le pidieron que se realizara unos estudios. Y a la semana, un grupo de inspectores se presentaron en el bar.

Hablaron con el dueño y le dijeron que él no podía laborar por salir positivo a VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana).

Lo condicionaron a no ejercer el trabajo sexual, pese a que Jorge laboraba en el sector restaurantero —como estereotipando su caso.

El primer recurso: una queja y una recomendación

“A raíz de eso interpuse una queja y salió la recomendación 362015 que fue aceptada por el alcalde de ese entonces de Minatitlán”.

Esta recomendación se sustentaba por el derecho a la igualdad y no discriminación, además de la revelación (vulneración) de sus datos personales.

Medicamentos antirretrovirales. Foto: @UnaidsLac

Otro punto importante es que la recomendación pedía que se reformara (cambiara) el reglamento y que todo fuera publicado en la Gaceta Oficial de Veracruz para apuntar que solo las personas que se dedicaban al trabajo sexual tenían que aplicar en esa boleta.

Jorge relata que durante este proceso fue amenazado en dos ocasiones, por lo que tuvo que huir y refugiarse en Chiapas.

2017: la discriminación continuó

“Yo regreso en 2017 porque tenía una oferta de trabajo en Minatitlán y me dicen:

‘Pero tienes que sacar la tarjeta de profilaxis’ y dije: ‘Pero, ¿cómo? Si se supone que esto ya no lo piden”.

Para sorpresa de Jorge esta dinámica seguía y fue un obstáculo conseguir trabajo en el municipio.

Así que, de nueva cuenta, interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz.

La CNDH

“Él presenta su queja. La Comisión de Veracruz no recomienda, entonces, lo orientamos para que presentara un recurso de impugnación y como resultado la Comisión Nacional emite una recomendación que le pide a la Comisión Estatal de Veracruz que emita la propia por acreditarse las violaciones a derechos humanos”, precisa Ricardo Hernández.

Después, la Comisión Estatal de DH de Veracruz emitió su propia recomendación por el derecho a la igualdad y no discriminación, derecho al trabajo y a la legalidad jurídica.

Pero las autoridades de Coatzacoalcos y Minatitlán (de la generación 2018-2021) no la aceptaron.

Foto: DreamBrush-Pixabay.

Fue una recomendación compartida con Coatzacoalcos porque este ayuntamiento también le impedía laborar.

“Yo hice un escrito solicitando el fundamento legal de por qué no dejaban trabajar a todos los portadores de VIH y… me contestaron que así lo establecía la ley”.

En el Senado

Han pasado los años. Existe una petición de la CNDH pendiente de ser atendida por el Senado para que llame a comparecer a las autoridades de Minatitlán y Coatzacoalcos señaladas en la recomendación de la comisión.

De hecho, Jorge acusa que presentó un amparo por la omisión de no llamar a los alcaldes. Luego, el Senado interpuso un recurso de revisión contra ese amparo y… es la historia de nunca acabar.

Las fiscalías y los órganos de Control

La Fiscalía de Veracruz también recibió una notificación sobre posibles hechos que pudieran haber cometido exservidores públicos: los alcaldes de Minatitlán y Coatzacoalcos, dos médicos de este municipios y una exregidora del segundo.

También existe una investigación en los órganos internos de Control de Minatitlán y Coatzacoalcos, donde por primera vez se fincan responsabilidades hacia el exalcalde de Minatiltán y el exmédico municipal por abuso de funciones.

Actualmente, todo el proceso está ante el Órgano de Justicia Administrativa de Veracruz.

Por su cuenta, Jorge presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción del estado contra los exservidores públicos.

“Nadie contesta los teléfonos”

Gracias a la CNDH, Jorge contactó con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Y si bien es reconocido como una víctima por la Comisión y como tal ha recibido apoyo de esta institución, los procesos para la reparación de los daños siguen pendientes a tal grado que Jorge no tiene mayor información del estatus de su petición.

“No me ha notificado de ese dictamen (la petición para la reparación de daños) y es imposible contactar con alguien que trabaje en las oficinas porque nadie contesta los teléfonos”.

2014-2017

En este periodo, Jorge recuerda que vivió el proceso de las recomendaciones en una situación de total vulnerabilidad:

“No tenía que comer, no tenía casa y vivía en la calle. Llevé un proceso muy difícil en los primeros años porque nadie me quería ayudar”.

Sin embargo, Jorge cuenta que fue abriendo paso gracias a que fue informándose por su cuenta y la asesoría de su abogado, a quien contactó bajo el modelo de asesorías gratuitas desde 2015.

Hay que sumar las recomendaciones obtenidas tanto de la CNDH como la Comisión Estatal de DH de Veracruz que reconocen y acreditan las violaciones a derechos humanos.

“Navegué a contracorriente gracias asesorías gratuitas y por mi empeño de encontrar justicia en Veracruz”.

El prejuicio

“La mayor parte de los asuntos se resuelve, son aceptados”, explica el defensor de derechos humanos, quien considera que existe un prejuicio e ignorancia en la negativa a aceptar las recomendaciones de las comisiones de DH.

“Las instituciones son solidas, están ahí, son conducidas por personas y algunas cometen errores y actúan sobre la base de prejuicios y ahí fallan las cosas que resultan en perjuicio de los derechos humanos de una persona”.

Una norma deficiente

“La actuación de los municipios no tiene sustento legal, incluso, técnicamente es absurdo.

El VIH o las infecciones de transmisión sexual son científicamente identificadas, de todas tenemos plena información científica de sus modos de transmisión y prevención para el 99% de estas infecciones”.

El exdirector del programa de VIH y Derechos Humanos de la CNDH —de 2003 a 2018— explica que en 2016 la norma era deficiente.

Porque por razones jurídicas el cabildo municipal no podía tomar atribuciones específicas y resguardadas para el gobierno de Veracruz o las leyes de salud.

Los derechos en la Constitución

Sabemos que la Constitución Mexicana, además, “establece el principio de no discriminación por condición de salud en el artículo 1, párrafo quinto.

Y el artículo 4 sobre el derecho a la protección de salud que se reglamenta con la Ley General de Salud que establece la obligación de control sanitario de personas que trabajan en áreas sensibles de salud pública”.

Sin señalar una aplicación para el trabajo sexual ni mucho menos para trabajadores de restaurantes o cualquier otro sector que no sea sanitario.

Foto: @UnaidsLac

“En el caso del quejoso, vendía boletos de la entrada del estacionamiento, ni siquiera cabía en esos supuestos de por sí absurdos”.

“No a la discriminación laboral por VIH”

El mensaje final de Jorge es que en México no exista discriminación laboral ni de otro tipo por VIH.

“Es una pesadilla no poder encontrar trabajo por tu condición de salud”.

El camino por una reparación integral de los daños, una disculpa pública y la comparecencia de las autoridades sigue en pie.