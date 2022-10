México siempre se ha mostrado relativamente imparcial en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero por ahí hay dos o tres acciones que levantaron comentarios sobre que se inclina un poco más hacia el bando de Putin.

Foto: Getty

Mira que hasta Zelenski ya salió a preguntar a quién apoyaría Miguel Hidalgo para ver si México finalmente se inclina por Ucrania. Pero como sabemos, AMLO tiene un plan de paz que pretende finalizar el conflicto, así que difícilmente se pondrá de un lado o de otro, al menos de forma formal.

Bueno, sin duda esta noticia se sumará a lo anterior dicho. Vladimir Putin firmó un documento donde se ratifica el acuerdo de cooperación espacial entre Rusia y México, pero ¿qué rayos implica eso?

¿Debemos preocuparnos por el acuerdo espacial entre Rusia y México?

No, no significa que México compartirá su espacio ultraterrestre con las tropas de Putin para darle en la torre a Estados Unidos o algo similar. Oficialmente trata sobre “investigación del espacio con fines pacíficos“.

Foto: Getty

El acuerdo fue firmado desde el pasado 28 de septiembre del 2021, pero se ratificó este 7 de octubre de 2022 y fue publicado en el portal oficial de información legal del gobierno ruso según información del portal Sputnik.

El acuerdo de cooperación espacial entre Rusia y México implica que serán instaladas en territorio mexicano estaciones del sistema de navegación satelital basado en el espacio de Rusia GLONASS (un homólogo de la tecnología GPS de Estados Unidos), así como complejos óptico-electrónicos “para prevenir situaciones peligrosas en el espacio circunterrestre”.

Foto: Getty

Obviamente la noticia no cae nada bien en México con eso de que recién nos enteramos de la “inteligencia” espionaje que hace la Sedena en el país. Pero lo dicho, de manera oficial el acuerdo entre Rusia y México no tiene otros fines que no sean meramente de investigación y prevención ante amenazas en el espacio.

“El acuerdo crea una base legal para el desarrollo de la cooperación ruso-mexicana en esta área, así como para la aplicación práctica de sistemas y tecnologías espaciales con fines pacíficos“.