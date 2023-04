Desde que Reuters lo anunció se veía que no iba a estar al nivel de lo que ha pasado en Europa o Estados Unidos… y, efectivamente, el mensaje de Volodimir Zelenski en la Cámara de Diputados estuvo medio chafa. Y no sólo por haberse transmitido ahí, nomás en una pantallita y para un grupo limitado de personas, sino porque no se avisó a ningún órgano de gobierno (dado que se trató del máximo representante de un país en guerra).

Volodimir Zelenski en la Cámara de Diputados / Foto: especial.

Por lo anterior, el Congreso tuvo que salir a aclarar: lo de Zelenski no fue un mensaje a la Cámara, sino exclusivamente al Foro Ucrania – México, el cual en nada representa a la mayoría de los legisladores.

“Por tanto, los discursos ahí vertidos son a título personal y no corresponden a un mensaje del Congreso mexicano”, señala el mensaje compartido en redes por el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski / Foto: СВІТ НАВИВОРІТ

De acuerdo con la JUCOPO, lo que dijo Zelenski no puede ni remotamente ser calificado como un mensaje al Legislativo… a lo más, una más de las expresiones que forman parte de la diplomacia parlamentaria. Nada especial, tomando en cuenta que hay, mínimo, otros 100 grupos de amistad en la LXV Legislatura.

Así que quién sabe qué tanto resuene el mensaje de Zelenski. Ayer, al dirigirse a los legisladores del Foro Ucrania – México, el presidente de Ucrania pidió que se apoye a su país, ya sea en las votaciones en el consejo general de la ONU o en acuerdos más regionales en América Latina.

“Traer a Zelenski por la puerta trasera es irresponsable”: Fernández Noroña

Aunque los del Foro Ucrania – México lo manejaron casi, casi como “órale, ahí escuchen lo que dice Zelenski”, el legislador Gerardo Fernández Noroña criticó las formas… es decir, que una minoría de diputados se haya tomado la libertad de invitar al presidente de Ucrania sin avisar a un órgano de gobierno.

Gerardo Fernández Noroña / FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

“Porque traer a Zelenski por la puerta trasera es irresponsable, esa no es la posición del Estado mexicano ni del Poder Legislativo. Lo repudio”, señaló Fernández Noroña al resaltar que la cosa es seria, no sólo por tratarse de un jefe de Estado, sino de uno en conflicto.

Fernández Noroña advirtió que, así como se metió a Zelenski a la Cámara… pues entonces luego nadie se queje si se mete a Maduro o a Díaz Canel… o a la autoridad Palestina. Cosa que no ocurrirá, al menos no de su parte: “sería irresponsable tomarnos esa atribución, ya que aquí representamos a un Poder de la República y nuestra opinión personal no puede ser impuesta a la visión institucional”.