Lo que necesitas saber: La presidenta de México defendió el voto de las mujeres frente a las tendencias estadounidenses de eliminarlo.

En pleno 2026 estamos viviendo el cuestionamiento al derecho al voto de las mujeres. Sí, 71 años después de este gran logro en México y más de 130 años desde que la primera mujer en el mundo ejerció su voto.

Los derechos de las mujeres y los roles de género vuelven a encender el debate y la agenda política en México, luego del renacimiento de posturas extremistas que niegan a las mujeres como parte de la democracia. ¿Qué dijo la presidenta Sheinbaum al respecto?

Contexto: La tendencia en Estados Unidos que quiere borrar el voto de las mujeres

En el país vecino está muy reciente la conversación sobre los derechos de las mujeres. ¿Conoces a las “tradwives“? AQUÍ te contamos sus ideales. Pero, básicamente, son mujeres que se apegan a los roles de género tradicionales por decisión propia —o por todo lo que han visto en internet—.

Fotos: AP/Captura de pantalla TikTok @esteecwilliams

Es decir, ellas amas de casa de tiempo completo y hombres proveedores que les resuelven la vida económicamente hablando, pero sin muchas opciones de independencia femenina.

¿De dónde salen todas estas ideas? De figuras influyentes de extrema derecha como Erika Kirk. Esta empresaria adquirió relevancia pública tras el asesinato de su esposo, Charlie Kirk, en septiembre del año pasado.

Los Kirk han sido conocidos no sólo por su cercanía con Donald Trump, sino también por sus posturas ultraconservadoras y su obsesión con la “familia tradicional”.

Erika Kirk y Donald Trump/Foto: Getty Images

Sin embargo, en los últimos meses, Erika Kirk ha sido tendencia por una polémica propuesta: Eliminar el voto de las mujeres y cederlo a sus esposos para pedir un “voto por hogar” que defiende los “valores tradicionales” y cuestiona el feminismo actual.

La influencia ultraconservadora estadounidense llegó a México

Poco tiempo tardó en llegar la propuesta de Erika Kirk a los miembros más conservadores del Partido Acción Nacional (PAN) y a otras figuras influyentes en México.

Por ejemplo, tenemos a Javier Albarrán, un joven político del PAN que siempre es tendencia por sus polémicas posturas. La semana pasada le llovió la funa por decir que “razonaríamos mejor y tomaríamos mejores decisiones si votaramos por casa y por familia“. ACÁ te contamos el caso completo.

Foto: @javieralbarran

Sheinbaum se pronuncia a favor del voto de las mujeres

Durante la mañanera de este lunes 20 de julio Sheinbaum fue cuestionada sobre su postura del voto de las mujeres. Especialmente, al tratarse de la primera mujer presidenta en México.

“Es una visión en contra de las libertades, en contra de la democracia, muy autoritaria pero, sobre todo, una visión que lo que muestra es un odio profundo al pueblo de Mexico“.

La presidenta Sheinbaum añadió también que es “absurdo, regresivo, porfirista y fuera de la realidad“. Además, resaltó la larga lucha por el sufragio femenino que ocurrió en México hasta 1955. ¡No han pasado ni cien años!

“¿Y qué pasa con las familias diversas?“, preguntó Sheinbaum acertadamente —como casi nunca—. Las madres solteras quedarían fuera de la democracia, al igual que las mujeres solteras, los y las jóvenes que apenas pueden ejercer su derecho al voto y hasta las personas de la tercera edad.