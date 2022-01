Zara Rutherford: La piloto adolescente que está a punto de darle la vuelta al mundo

Conoce a Zara Rutherford, la piloto adolescente que está a punto de darle la vuelta a todo el mundo ella sola. De hecho, apenas aterrizó en Alemania, su penúltima parada antes de llegar a Bélgica, donde comenzó su viaje el pasado 18 de agosto de 2021.

Zara Rutherford, la piloto adolescente que la va a dar la vuelta al mundo

De acuerdo con información de nuestros cuatachos de AP, hace unas cuantas horas, Zara Rutherford aterrizó su aeronave en Alemania, una parada antes de que termine el viaje con el que prácticamente le dará la vuelta al mundo, convirtiéndose en la piloto más joven en hacerlo sola.

¡Oh, sí! Para cumplir con su hazaña, esta piloto adolescente deberá aterrizar este próximo jueves 20 de enero en Kortrijk, Bélgica, donde comenzó su viaje hace ya cinco meses.

¿Quién es la mujer más joven en dar la vuelta al mundo?

Hasta ahora, la aviadora de Estados Unidos, Shaesta Waiz, tiene el récord de ser la mujer más joven en darle la vuelta al mundo, cuando tenía 30 años de edad en 2017. Sin embargo, Zara Rutherford es una piloto belga-británica que solo tiene 19 años de edad y que está a nada de conseguir un nuevo récord.

“Al crecer, no vi muchas otras mujeres piloto. Siempre pensé que eso era realmente desalentador. Así que espero animar a más chicas a entrar en la aviación y mostrar una cara amistosa, de modo que si a una chica le gusta la aviación y me ve, sabe que no es la única“, comentó a periodistas luego de aterrizar su avión deportivo monoplaza Shark en Egelsbach, un aeródromo a unos cuantos kilómetros del aeropuerto de Frankfurt, Alemania.

Se han dado algunas complicaciones en su viaje

Cabe señalar que ella tenía contemplado acabar con su gran hazaña este pasado lunes 17 de enero, sin embargo, el mal tiempo provocó que se dieran algunos retrasos. No solo eso, también tuvo que enfrentar los incendios forestales en California, soportar el frío de Rusia y lograr evitar el espacio aéreo de Corea del Norte (más vale prevenir). Y a pesar de todo esto, dijo estar muy emocionada por acabar con su viaje y regresar a su casita.

“Hubo momentos increíbles, pero luego hubo momentos en los que temí por mi vida y no quisiera volver a hacerlo”, comentó al respecto Rutherford, quien está ansiosa por llegar a su hogar, dormir una semana y luego pensar en ir a la universidad para estudiar ingeniería en Reino Unido o en Estados Unidos.

Zara Rutherford pasó por México

Como dato extra, esta joven piloto aterrizó en el aeropuerto internacional Del Norte en Apodaca, Monterrey, el pasado 9 de septiembre de 2021. Incluso se dio el tiempo de sacarse unas selfies con otras mujeres piloto, después de una conferencia de prensa que dio.