Lo que necesitas saber: En caso de que no se concrete la reunión, Ucrania pide sanciones de parte de Estados Unidos y Unión Europea en contra de Rusia.

Volodimir Zelenski, solito se puso de acuerdo para hora, día y lugar de las pláticas para alcanzar la paz entre Ucrania y Rusia… y como güey que de antemano sabe que nadie le va a caer a su fiesta (porque quizás. ni quería armarla), aplica el “yo avisé”.

Fotografía @ZelenskyyUa

Zelenski asegura que ya todo depende de Putin

Directamente desde Turquía, donde se reunirá con el presidente Recep Tayyip Erdoğan, Zelenski dijo que espera que Vladimir Putin se una a las negociaciones de paz. De acuerdo con Reuters, Zelenski asegura que ya todo depende de lo que diga el líder de Rusia.

“Si Putin no llega y se deja llevar por la corriente, es el punto final: no quiere terminar la guerra”, aseguró el mandatario de Ucrania.

Foto: @KremlinRussia_E

Ucrania espera que Rusia sea sancionada si no se concreta reunión

En reporte de AFP, se indica que Volodimir Zelenski presumió que él sí ha hecho lo posible para garantizar la reunión en Turquía… así que, en caso de que ésta no se lleve a cabo, espera que Estados Unidos y la Unión Europea imponga las sanciones correspondientes.

¿Porrrrrrr? Ah, pues porque, según Zelenski, no acudir a Turquía, sería prueba irrefutable de que Vladimir Putin no está listo para la diplomacia (o, peor aún, no la quiere).

Foto: Getty

En este asunto ya se está metiendo a Brasil. Dado que recientemente el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva anduvo con Vladimir Putin, desde Ucrania le han solicitado al ministro de Exteriores brasileño que avise al líder ruso que lo andan esperando.

Hasta el momento, el presidente de Rusia no ha dado señales de estar en camino a Turquía… y, como lo ven especialistas, no hay muchas expectativas de que eso suceda.