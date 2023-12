Lo que necesitas saber: Estos son algunos de los animes del 2023 que más destacaron por su historia, personajes y animación.

Este año fue muy bueno para los fans del anime, pues estuvo lleno de nuevos títulos y nuevas temporadas, pero sin duda estos son algunos de los que más destacaron por su historia, personajes y animación. Estos son 10 animes del 2023 que sin duda nos dejaron con ganas de ver más.

Oshi no Ko

La puedes ver en: Crunchyroll

Este anime tiene un poco de todo: temazos, giros inesperados, momentos turbios y un buen equilibrio entre drama y comedia. Sumado a esto la animación a cargo de Doga Kobo, que es espectacular.

Acá conocemos un poco del lado oscuro de la industria de las Idols y el difícil camino por el cual deben pasar. Oshi no ko, es realmente adictivo desde el primer episodio, donde nos sueltan un giro en la trama.

Oshi no Ko. Foto: Cortesía Crunchyroll

Frieren

Crunchyroll

La sorpresa de este año, un anime lleno de momentos emotivos y reflexivos. A través de Frieren, una elfo inmortal que ha vivido miles de años y que en primer momento ha perdido interés por el mundo, vamos descubriendo la importancia de los vínculos con las personas que nos rodean y las huellas que dejan en nuestras vidas.

Si bien no es un anime lleno de acción, en realidad su animación e historia nos hace querer saber más sobre el pasado de esta elfa y las aventuras con sus amigos, sobre todo con Himmel. ¡Un anime que si o si debes checar!

Frieren: Más allá del final del viaje. Foto: Cortesía Crunchyroll

One Piece

Crunchyroll

Este fue también un buen año para los fans de One Piece, pues además de tener un Live Action y el anuncio de un próximo remake, en 2023 por fin pudimos ver animado el Gear 5 de Luffy en la cúspide de la batalla contra el terrible Kaido.

Con esta victoria se cierra el arco de Wano Kuni, uno de los más emocionantes de la saga con batallas increíbles y una animación preciosa. En 2024 seguiremos las aventuras de los mugiwara en el arco de la Isla del Futuro. ¿Ya tienen sus teorías sobre el One Piece?

Gear Fifth Luffy. Foto: Cortesía Crunchyroll

Jujutsu Kaisen

Crunchyroll

La temporada 2 nos trajo el arco de Inventario Oculto/Muerte Prematura y el Incidente de Shibuya. Dos arcos muy emocionantes que nos regalaron batallas épicas, muchas maldiciones, a Toji Fushiguro y momentos inesperados para los que no leen el manga. No por nada, el anime logró ser tendencia en varias ocasiones.

Tengoku Daimakyō

Star+

Mucha gente comparó este anime con The Last of Us, y es que resulta inevitable no encontrar similitudes pues se desarrolla en un mundo postapocalíptico donde nuestros personajes deben enfrentarse a monstruos y además cuidarse de otros humanos. Una historia llena de misterios, una pizca de terror, gore y cliffhangers que te dejarán con ganas de ver más.

Tengoku Daimakyō. Foto: Cortesía Star+

Demon Slayer: Arco de los herreros

Crunchyroll

En este arco nos tocó ver los pilares de la niebla y amor, Munchiro Tokito y Mitsuri Kanroji, en batalla para derrotar a las lunas superiores que amenazaban la villa de los herreros.

Sin duda, una muy buena temporada donde pudimos ver el avance de un Tanjiro cada vez más fuerte y uno de los momentos más emocionantes con Nezuko, superando un obstáculo más para los demonios y sembrando el camino hacia el final del anime.

Demon Slayer: Aldea de los Herreros. Foto: Cortesía Crunchyroll

Skip and Loafer

Crunchyroll

Todo parecía indicar que se trataría de un típico anime de romance, pero Skip and Loafer vino a cambiar esta fórmula. Los personajes que creemos son una cosa resultan ser completamente distintos.

Ver cómo nuestra protagonista, una chica de campo, se va adaptando a su nuevo entorno en la ciudad mientras conocemos al resto de personajes que resultan igual de entrañables y con un gran desarrollo, es algo muy disfrutable. Este anime es adorable, con una animación e historia que te va encantar.

Skip and Loafer. Foto: Cortesía Crunchyroll

Attack on Titan

Crunchyroll

El 2023 nos trajo el final de este emocionante anime, si bien muchos estuvieron insatisfechos con el cierre de la historia, sin duda Attack on Titan logró convertirse en uno de los animes más populares de los últimos años. Su historia con giros inesperados, sus personajes y las épicas batallas sin duda fueron de lo mejor del 2023.

Retumbar en Attack on Titan. Foto: Cortesía Crunchyroll

Spy x Family

Crunchyroll

La segunda temporada de Spy x Family no decepcionó. Pudimos ver nuevas y divertidas misiones en las que Anya, Loid, Yor y Bond nos trajeron el perfecto balance entre acción, comedia y una pizca de romance.

Este es un anime perfecto para entrarle al mundo otaku. ¡En 2024 la familia Forger regresa con la peli SPY x FAMILY CODE: White!

Spy x Family temporada 2. Foto: Cortesía Crunchyroll

Pluto

Netflix

Astroboy regresa pero no para ser el protagonista de este remake. Acá seguimos principalmente la historia de Gesicht, un robot detective encargado de investigar crímenes contra robots y seres humanos. En tan solo 8 episodios, Pluto logra atraparnos con su trasfondo filosófico que nos hace interesarnos más por la historia detrás de sus personajes.

Remake de Astroboy. Foto: Cortesía Netflix

Samurai de los ojos azules

Netflix

Netflix apostó mucho por el anime este 2023 y con Samurai de los ojos azules realmente la rompieron. Esta es una de las producciones de mayor calidad de la plataforma, con una historia cargada de simbología japonesa y una animación muy bella. La historia del camino sangriento (muuuuy sangriento) de este samurai para cobrar venganza es algo a lo que sí o sí debes echarle un ojo.

Samurai de los ojos azules. Foto: Cortesía Netflix

¿Cuál es tú top 5 animes 2023?

Entonces, ¿cuál fue su anime del 2023 más destacado? Ahí nos cuentan cuál fue la serie que les voló la cabeza este año. Y ya que andamos en esas, aquí abajito les dejamos nuestro top 5 de animes más chidos del año.

Te puede interesar