A pesar del polémico final, para nadie es un secreto que Game of Thrones resultó ser no solo una de las series más importantes de la actualidad y en la historia, también para HBO. Justo como iban avanzando las temporadas, aumentaba el tamaño de personajes e historia, creando un enorme universo del cuál aún nos falta conocer un montón de cosas. Y agárrense fans de Jon Snow, ya que hay chance de que regrese este papelazo…

Como recordarán, luego del final de la serie basada en las novelas que George R. R. Martin ha publicado hasta la fecha, la cadena de televisión no se esperó y comenzó a planear nuevos proyectos espectaculares como House of the Dragon (ACÁ les contamos lo que sabemos hasta el momento), que nos dejará con la boca abierta ya que relatarán la fascinante historia de la casa Targaryen. Sin embargo, todo indica que muy pronto podremos ver de nuevo a uno de los integrantes tanto de esta casa como de los Stark.

Foto: HBO

Jon Snow podría regresar a nuestras vidas con una secuela de ‘Game of Thrones’ en HBO

Resulta que recientemente, The Hollywood Reporter publicó en exclusiva que HBO tiene planes muy grandes para Jon Snow. Según lo que les comentaron fuentes cercanas, HBO quiere hacer una secuela de Game of Thrones protagonizada por este personaje tan querido y no solo eso, sino que el mismísimo Kit Harington regresaría para dar vida al también conocido como Aegon Targaryen, ni más ni menos que quien fue el heredero legítimo al trono.

De acuerdo con la misma fuente, la idea es que este spin-off cuente qué pasó con Jon luego de que fuera exiliado de Poniente y viajara al norte del Muro con los salvajes para dejar atrás su antigua vida. Pero quizá el punto más interesante que mencionan es que en esta serie abrirían la posibilidad de ver de nueva cuenta los destinos y en general, a los personajes supervivientes de toda la historia.

Foto: HBO

Así como leyeron, hay probabilidades de que en esta serie aparezcan Arya Stark (Maisie Williams), Sansa Stark (Sophie Turner), Tyrion Lannister (Peter Dinklage) y Brienne de Tarth (Gwendoline Christie) junto a Jon Snow. Por ahora, esta secuela de Game of Thrones solamente es un rumor, pero de concretarse, Kit Harington estaría interesado en regresar. Solo queda esperar a que se haga oficial o de plano se esfume esta idea.