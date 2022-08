8 datos curiosos sobre la industria del streaming para tener en el radar

La industria del entretenimiento no para de evolucionar y en el ámbito de consumo de contenidos, el mercado del streaming es el que manda en nuestra época.

Desde la aparición de Netflix, que es llamada la “gigante de los servicios de transmisión”, los grandes estudios de producción han decidido incursionar en esta competencia. Y así, al menos en la última década, la televisión, el cine y la música han visto cómo cada vez más plataformas emergen. Las opciones son variadas y hoy más que nunca, la gente tiene acceso a un universo infinito e posibilidades.

Imagen ilustrativa. Foto: Especial

Entonces, ¿qué tanto hay detrás de este mercado que parece se está adueñando del entretenimiento como lo conocimos? Bueno, acá les traemos algunos datos curiosos sobre el streaming que deben tener en el radar.

1. Los inicios del streaming y las pioneras de los 90

Como decíamos, estamos en la época del apogeo del streaming. Pero en realidad, esta industria comenzó hace ya muchos años y existe un debate muy interesante sobre cuándo fue la primera transmisión de un contenido dentro del espectro audiovisual vía internet (que es el vehículo principal de lo que hoy conocemos propiamente como streaming).

Hay que remarcar que la transmisión web -ya sea en vivo o diferida- comenzó a tomar fuerza en la década de los 90, cuando las computadoras y los servicios de banda ancha de internet fueron lo suficientemente capaces para soportar la data de un stream en audio o video.

Así fue que aparecieron compañías pioneras como Progressive Networks, que luego se llamaría Real Networks (la misma que creó el recordado reproductor Real Player), Xing, VDOnet (en la que luego invirtió Microsoft), Mbone y VXtreme, entre otras.

Rob Glaser, fundador y jefe de RealNetworks. Foto: Getty.

2. El debate sobre la primera emisión en streaming de la historia

Una de las ideas que más populares establecen que la primera transmisión en streaming en vivo que se hizo en la historia fue la de un juego de beisbol entre los Marineros de Seattle y los Yankees de Nueva York. De acuerdo con The Guardian, ESPN coordinó la emisión radial en internet con la tecnología de la empresa Progressive Networks, que como dijimos años después pasó a llamarse Real Network. Eso sucedió en septiembre de 1995.

Sin embargo, otras empresas ya habían trabajado en tecnologías de comunicación similares para otros medios. La plataforma Mbone, como dice The New York Times, fue la pionera que transmitió la primera película en internet con el filme Wax or the Discovery of Television Among the Bees en 1993.

Luego, en 1994, la misma Mbone transmitió un show de The Rolling Stones en Dallas. “Quiero dar una bienvenida especial a todos los que se conectaron a Internet esta noche y entraron al MBone”, dijo Mick Jagger. Como sea, los expertos señalan que es difícil establecer cuál fue el primer streaming que se hizo en la historia, pero son estos algunos de los eventos los que se suelen remarcar como referencia.

3. La serie de televisión más cara llegó en la era de los servicios de transmisión

Si hay algo de lo que ya no nos queda la menor duda, es que el streaming es el mercado que domina prácticamente por completo la industria del entretenimiento, esencialmente la televisión.

Al momento de escribir este artículo (agosto 2022), The Wall Street Journal confirma a El señor de los anillos: Los anillos de poder como la serie de TV más cara jamás hecha. El show es una original de Amazon Prime Video (una de las plataformas de streaming más importantes del momento) y significó un gasto de 715 millones de dólares, juntando costos de producción, publicidad y más.

Se espera que para una posible segunda temporada, la franquicia supere el billón de dólares invertidos en un solo contenido.

4. El streaming superó a la televisión por cable por primera vez (al menos en EE.UU)

Estados Unidos es evidentemente el país que domina el entretenimiento televisivo a nivel mundial. Y en este 2022, según indica Deadline, la audiencia en streaming superó a la audiencia de televisión por cable por primera vez.

Nielsen, la reconocida compañía de métricas, indicó que el streaming registró un 34.8% de las visualizaciones televisivas totales (es decir, de todo tipo de contenidos) de EE.UU en julio pasado, mientras que la TV por cable estuvo por debajo con apenas 34.4%.

Cabe destacar que esta medición es bastante volátil, ya que depende mucho de los contenidos que se transmitan en cada mercado en determinados periodos de tiempo. Por ejemplo, Nielsen indica que el streaming ganó en las semanas previas impulsado principalmente por el lanzamiento de la cuarta temporada de Stranger Things.

Se espera que nuevamente la televisión por cable incline la balanza a su favor en los próximos meses, esto debido al inicio de la temporada del fútbol americano. En ese sentido, los eventos deportivos suponen el grueso mayor de televidentes en Estados Unidos y a nivel mundial en comparación con las series, pelis, etc.

Imagen ilustrativa. Foto: Pixabay.

5. Las primeras nominaciones de contenidos en streaming en los Emmy

Netflix quizá no atraviesa su mejor momento actualmente, pero es un hecho que es la máxima pionera del mercado del streaming en cuanto a contenidos televisivos. Y como tal, también es la primera que logró nominaciones en la premiación más importante de la industria: los Emmy.

House Of Cards fue la primera serie hecha exclusivamente para su transmisión en internet que recibió nominaciones de parte de la Academia de la Televisión, esto en 2013. Y fue la primera que ganó una estatuilla, igual en ese mismo año, destacando la categoría de Dirección para una Serie Dramática que se llevó David Fincher.

Y bueno, luego vino el tema de la conducta sexual inapropiada de Kevin Spacey que entre 2017 y 2018 llevó a la serie a su cancelación, mientras que el actor hace poco perdió un juicio por el que debe pagar más de 30 millones de dólares a la compañía productora Media Rights Capital (uno de los estudios que desarrolló el show).

Póster oficial de la sexta temporada de ‘House of Cards’ de Netflix.

6. Primeras nominaciones en los Oscar para el streaming

Ahora en el ámbito del cine, el documental The Square de Netflix fue el primer contenido adquirido por una plataforma de streaming que consiguió una nominación al Oscar. Pero la cosa cambia si nos enfocamos en la máxima categoría de esa premiación.

Manchester by the Sea del 2016 fue la primera película de un servicio de streaming (Amazon Prime Video) que fue nominada a Mejor Película en la premiación del 2017 de la Academia de las Ciencias y Artes Cinematográficas.

Sin embargo, fue hasta el 2022 que una plataforma de transmisión ganó la máxima categoría, con CODA de Apple TV+.

Elenco de ‘CODA’ en los Oscar. Foto: Getty Images

7. ¿Cuánto gana un artista en servicios de streaming musicales?

Ahora, hablemos sobre el streaming en la industria musical y un tema que siempre le ha traído dudas al público, en especial a los artistas emergentes que desean ganar un ingreso con su trabajo.

Pongamos a dos de los principales referentes del mercado: Spotify y Apple Music. La primera, de acuerdo con Business Insider, paga en promedio de 0.0033 a 0.0054 centavos de dólar por el stream de una canción. Es decir, para ganar un dólar (aproximadamente 20 pesos mexicanos), debes generar por ahí de 250 reproducciones.

Apple Music, informa el Wall Street Journal, paga 1.00 centavo de dólar por stream. Sin embargo -y para no hacer el cuento tan largo- el pago integro de regalías depende de cómo se administra la obra de un artista; si está firmado con una gran discográfica, si el artista administra su propia música, etc.

Aunque el streaming revolucionó la manera en que consumimos música, el debate sobre si el pago de regalías es justo sigue siendo bastante amplio.

Imagen ilustrativa. Foto: Pixabay.

8. La plataforma con más suscriptores en el mundo

Tal vez Netflix no está en su mejor momento, pero al parecer sigue siendo la primera opción para el mundo cuando de servicios de streaming por suscripción se refiere. Según Forbes, la plataforma de la ‘N’ es la que más usuarios registra en la actualidad con todo y que la competencia crece sin parar.

Y en ese sentido, diversas mediciones catalogan como los tres mercados más amplios del grueso de suscriptores los siguientes: 1. Estados Unidos y Canadá, 2. Europa y 3. Latinoamérica.

Por supuesto, ahora que la competencia es más reñida que nunca, quizá no estamos muy lejos del momento en que esa estadística cambie. Disney+ va pisándole los talones (de lejitos, eso sí) a Netflix y además, recordemos que HBO Max se fusionará con Discovery+ en 2023.

Igual, las cifras de Netflix podrían cambiar con toda la onda de que ya no permitirán que se compartan cuentas, los paquetes de suscripción, etc. Se va a poner bueno el mercado del streaming televisivo en el corto plazo, así que atentos.

Ilustrativa. Foto: Getty Images