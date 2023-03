La entrega de los Oscar se trata del reconocimiento, talento, glamour… y a veces, de uno que otro instante medio incómodos, bochornosos y algunos realmente oscuros y cuestionables. Cuando se habla de los peores momentos en la historia de los Premios Oscar, ¿cuál se le viene a la menta a ustedes?

Está complicado, lo sabemos. Sobre todo porque en algunas de las más recientes ediciones de la premiación, ha habido algunos incidentes que uno dice “jijomanooo”... Así que para ponernos en mood hollywoodense, les traemos un imperdible listado con 9 de los peores momentos en la historia de los Premios Oscar.

Les presentamos algunos de los peores momentos en la historia de los Premios Oscar. Foto: Getty.

9 de los peores momentos en la historia de los Premios Oscar

El error con ‘Moonlight’ y ‘La La Land’ es uno de los peores momentos en la historias de los Premios Oscar

Este bien podría llevarse la estatuilla entre los peores momentos en la historia de los Premios Oscar, por mucho. En la ceremonia del 2017, Warren Beatty y Faye Dunaway presentaron a La La Land como la ganadora a Mejor Película. Desde productores hasta el elenco, subieron a recibir el reconocimiento y a dar sus discursos de aceptación. Todo bien hasta ahí…

Sin embargo, la confusión se hizo presente cuando el staff de producción de la premiación subió a avisar que el sobre estaba equivocado. En realidad, la ganadora era Moonlight de Barry Jenkins. Un momento insólito, sin duda.

La cachetada de Will Smith a Chris Rock entre los peores momentos en la historia de los Premios Oscar

Bueeeno, este también compite fuerte entre los peores momentos en la historia de los Premios Oscar. A todos nos tomó por sorpresa cuando en 2022, Will Smith le dio una cachetada a Chris Rock justo cuando este último estaba por presentar una categoría (con un chiste que pues tampoco estaba tan chistoso).

La broma era sobre la calvicie de Jada Pinkett Smith. Acto seguido, el protagonista de King Richard subió a la tarima y golpeó al comediante. El mundo se preguntó si era actuado o si había sido real… Y bueno, al final ya sabemos lo que pasó, con Smith ganando esa misma noche a Mejor Actor, pero llevándose una sanción importante de la Academia.

La cachetada de Will Smith a Chris Rock, uno de los peores momentos en la historia de los Premios Oscar de lo últimos años. Foto: Getty.

John Travolta cambiándole el nombre a una ganadora

A todos nos pasa, pero esta sí estuvo chusca. La cosa fue que John Travolta estaba presentando a la cantante Idina Menzel, la mera mera que iba a cantar “Lei It Go” de Frozen… Y el actor dio el tropezón cuando le cambió el nombre a Idina por el extraño ‘Adele Nazeem’.

Eso fue en 2014 y al año siguiente, tanto Idina como John se volvieron a ver las caras para presentar un premio, bromearon sobre el incidente y ella, a manera de regresarle el ‘favorcito’, presentó a Travolta como ‘Glom Gazingo’. El ‘Adele Nazeem’ uno de los peores momentos en la historia de los Premios Oscar, pero no uno tan polémico a la mala, jeje.

De los peores momentos en la historias de los Premios Oscar nivel: cuando se equivocan en el In Memoriam

La reconocida diseñadora de vestuario australiana, Janet Patterson, falleció en octubre del 2016. Así que para la ceremonia de los Oscar del 2017, ella iba a ser una de las homenajeadas en el In Memoriam.

Cuando llegó el segmento, varios se quedaron bastante sacados de onda al ver proyectarse el nombre de Patterson… pero con la foto de la productora Jan Chapman, quien sigue viva y quien además quedó bastante ofendida debido a que la Academia no respetó el homenaje a su querida amiga. Uno de los peores momentos en la historia de los Oscar y uno de los más bochornosos.

La foto de Jan Chapman en el In Memoriam, en uno de los peores momentos de la historia de los Premios Oscar. Foto: Especial.

La reacción de la gente por Marlon Brando rechazando el Oscar

Para muchos fue un acto rebelde para reconocerse, para otros un desaire a la importancia de la Academia. Marlon Brando, que había ganado el Oscar a Mejor Actor por El Padrino, rechazó el premio como una forma de protesta contra Hollywood por la manera en que se representaba a los nativos americanos.

En su lugar, el actor envió a la activista nativoamericana Sacheen Littlefeather para rechazar la estatuilla y dar uno de los discursos más memorables que se han escuchado en la premiación. Este es uno de los peores momentos en la historia de los Premios Oscar no por la acción de Brando; más bien por la hostilidad con la que se tomó por parte de otros actores y figuras.

Algunos abuchearon, se cuenta. Y otros más como Clint Eastwood, dicen por ahí, se habían burlado de la situación, mientras que el director John Wayne presuntamente estaba siendo detenido por seguridad pues quería abordar a Littlefeather.

La Academia premiando a Roman Polansky a pesar de sus delitos sexuales, uno de los peores momentos en la historia de los Premios Oscar

Qué se puede decir que no se sepa sobre esto. A finales de los 70, Roman Polanski enfrentaba cargos por haber abusado sexualmente de una menor de edad, lo cual provocó que la justicia estadounidense buscó su extradición. El director, por su parte, escapó a Francia y nunca volvió a pisar EE.UU debido a esa situación.

Aún así, la Academia le otorgó el premio a Mejor Director por El pianista en 2002, y claro, Polanski nunca se presentó a la ceremonia. Eso puso en jaque a la Academia, que desde entonces ha intentado implementar protocolos de conducta para sus miembros. Uno de los capítulos más turbios y uno que sin duda está entre los peores momentos de la historia de los Premios Oscar.

Roman Polanski ganó una categoría en lo que se recuerda como uno de los más polémicos y peores momentos en la historia de los Premios Oscar. Foto: Getty.

La improvisación incómoda de Jerry Lewis

Más que ser uno de los peores momentos en la historia de los Premios Oscar, lo que pasó con Jerry Lewis en la ceremonia de 1959 es un tanto chusco. El presentador ya había hecho su chamba sin bronca, solo que la premiación duró menos de lo esperado y le sobraban 20 minutos, así que Lewis tuvo que improvisar como pudo para sacar adelante todo.

La horrible canción de Seth Macfarlane

Seth Macfarlane es un comediante reconocido y tiene una carrera notable con shows como Padre de familia. Pero no en todos los lugares ese tipo de comedia encaja de la mejor manera… Y menos si se trata de una ceremonia de la talla de los Oscar.

Las reacciones incómodas de varias actrices en el público dejaban ver el descontento de varias personas cuando a Seth se le ocurrió que sería buena idea cantar algo llamado “I Saw Your Boobs”. Estás en una premiación de cine; no en un show de comedia… Uno de los más incómodos y peores momentos en la historia de los Premios Oscar.

Seth Macfarlane protagonizó uno de los peores momentos en la historia de los Premios Oscar. Foto: Getty.

El abucheo a Michael Moore como uno de los peores momentos en la historia de los Premios Oscar

Y si no es de los peores momentos en la historia de los Premios Oscar, es por mucho uno de los más injustos. Michael Moore había ganado por Mejor Documental gracias a Bowling For Columbine, y en su discurso de aceptación, decidió hablar sobre la Guerra en Irak.

Tremenda bronca se hizo cuando hizo un llamado a George W. Bush a parar la guerra llamándola un asunto que perseguía intereses ficticios. Los recontranacionalistas estadounidenses no dudaron en abuchear al director, que no paró su discurso ante la negativa.

Pues bueno, esas son algunas anécdotas de la Academia. Y ustedes, ¿cuál creen que sea otro de los peores momentos en la historia de los Premios Oscar? ¿Nos faltó algún otro? Ahí coméntenlo. Y ya que andamos en esas, chéquense acá nuestra lista con vestidos icónicos de la historia de los Oscar.