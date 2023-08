Lo que necesitas saber: La huelga de actores en Hollywood continúa, y algunas celebridades están recurriendo a medidas drásticas como vender sus casas para ahorrar. Ese es el caso de Billy Porter

Hollywood está atravesando un momento tenso debido a las manifestaciones de algunos sindicatos… Y la cosa se pone densa para algunas celebridades como Billy Porter, quien podría vender su casa debido a la huelga de actores.

El ganador del Emmy forma parte del Sindicato de Actores (SAG-AFTRA), presidido por la mismísima Fran Drescher. Por ahora, las negociaciones con la Alianza de Productores de Cine y TV (AMPTP) no han avanzado de la manera más favorable, orillando a algunos huelguistas a tomar medidas drásticas.

Billy Porter en ‘Pose’. Foto: FX.

Billy Porter podría vender su casa para ahorrar dinero por la huelga

En una reciente entrevista con el periódico Evening Standard, el actor reveló que su situación financiera, si bien no es crítica (aún), lo está obligando a despojarse de algunos bienes mayores.

Debido a la huelga de actores de Hollywood, varios de sus proyectos están ‘congelados’, impidiéndole continuar con las producciones. Por ello, Billy Porter podría vender su casa para solventar gastos y ahorros.

Actualmente, Billy Porter está promocionando su carrera musical. Foto: vía Instagram.

“Tengo que vender mi casa… Estamos en huelga y no sé cuándo vamos a volver. La vida de un artista, hasta que se gana dinero, que no he ganado todavía, sigue siendo de cheque en cheque”, mencionó Porter, ganador del Emmy por la serie de FX, Pose.

El actor mencionó en aquella entrevista que tenía en puerta un par de proyectos; uno para la televisión y una película, en los cuáles estaba programado para trabajar en el mes de septiembre. “Nada de eso está avanzando”, comentó Billy Porter luego de mencionar que podría vender su casa.

“Me estás matando de hambre”

Sin embargo, esas no son las únicas declaraciones que dio Porter en la plática. “Entonces, para la persona que dijo: ‘Los vamos a matar de hambre hasta que tengan que vender sus apartamentos’, ya me has matado de hambre“, dijo Billy con un tono irónico, pero ¿a qué se refería?

El pasado 11 de julio, el sitio Deadline publicó una entrevista con ejecutivos anónimos que supuestamente pertenecen a la Alianza de Productores de Cine y TV (la AMPTP). Uno de esos ejecutivos, del que no se dio la identidad, dijo que “el final del juego es permitir que las cosas se prolonguen hasta que los miembros del sindicato comiencen a perder sus apartamentos y sus casas“.

Estas últimas declaraciones se referían más precisamente a los escritores huelguistas, quienes están manifestándose desde el 2 de mayo. En el panorama hollywoodense, otros altos mandos como Bob Iger de Disney han sido criticados por decir que las demandas de las huelgas “no son realistas”. Y con la revelación de Billy Porter quien podría vender su casa, las cosas se ponen tensas.

Billy Porter es ganador del Emmy por la serie ‘Pose’. Foto: FX

