Lo que necesitas saber: Luego de un rato de relación y de los rumores de su matrimonio, ahora sí Anya Taylor-Joy y su pareja Malcolm McRae se casaron.

A mediados del 2022, se rumoraba que la actriz de The Queen’s Gambit se había casado en secreto con su pareja, el músico Malcolm McRae. En ese momento no se confirmó nada, pero parece que ahora sí se armó la boda de Anya Taylor-Joy.

La confirmación viene de Daily Mail, quienes tuvieron acceso a fotos exclusivas de las celebración a la que asistieron varias caras conocidas del espectáculo. Y vaya que le metieron lujo, eh.

Anya Taylor-Joy y Malcolm McRae en la premier de ‘The Northman’.Foto: Reuters.

Así la boda de Anya Taylor-Joy y Malcolm McRae

Fue en mayo del 2021 cuando se viralizaba la relación sentimental de Anya Taylor-Joy con Malcolm McRae. Eso llamó la atención pues ella se ha caracterizado por no dar muchos detalles sobre su vida personal… al menos hasta que los paparazzis hicieron de las suyas y los cacharon muy melosos en Nueva York.

Ya pasaron dos años desde que su romance se dio a conocer, y ese fue tiempo suficiente para darse cuenta que querían pasar el resto de sus vidas juntos. Tras varios rumores de haberse casado en secreto en 2022, por fin se confirmó su matrimonio tras una boda muy a la italiana.

La boda de Anya Taylor-Joy y Malcolm McRae se celebró en Venecia el pasado fin de semana, precisamente en el histórico Palazzo Pisani Moretta. La lista de invitados también fue bastante destacada con Cara Delevigne, Miles Teller, Julia Garner y Nicholas Hoult, quienes formaron parte de los más de 150 asistentes.

Anya Taylor-Joy luciendo su vestido de bodas antes de la ceremonia. Foto: Captura de X/Twitter.

Anya Taylor-Joy luciendo su vestido de bodas antes de la ceremonia. Foto: Captura de X/Twitter.

Anya Taylor-Joy antes de la ceremonia de su boda con Malcolm McRae. Foto: Captura de X/Twitter.

Julia Garner y Miles Teller en la celebración de la boda de Anya Taylor-Joy. Foto: Captura de X/Twitter.

Una pareja sólida a pesar de la distancia

Como dijimos, la relación de Anya Taylor-Joy se ha mantenido ajena a los medios pues tanto ella como Malcolm McRae, no suelen hablar mucho del tema abiertamente. Eso sí, ya han hecho apariciones juntos en premiaciones y demás, pero prefieren no dar tantos detalles.

Se sabe que ella reside la mayor parte del tiempo en Inglaterra, mientras él vive en Estados Unidos principalmente. A pesar de ese detalle, la británica de origen argentino –en una de sus pocas menciones sobre su relación ante los medios–, dijo a British Vogue que encontró a la persona correcta.

“Finalmente encontré a alguien que felizmente se sentará en silencio conmigo a leer… Básicamente, tenemos 80 años y siete al mismo tiempo, y funciona muy bien“, dijo la actriz.

Anya y Malcolm McRae en nueva York en el 2021. Foto: Twitter

¿Quién es Malcolm McRae?

No es necesario decir quién es Anya Taylor-Joy… Pero seguramente, muchos se preguntarán quién es su pareja pues es justo decir que no tiene los mismos reflectores que la actriz. Malcolm McRae tiene algunos créditos de actuación menores, aunque su carrera profesional se destaca más en la música.

McRae forma parte de una banda llamada More junto a Kane Ritchotte (ex Portugal. The Man). En los últimos dos años, el dúo ha crecido en popularidad en Estados Unidos, saliendo de gira para telonear a actor de la talla de HAIM.

