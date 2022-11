Si son fans de hueso colorado del anime, seguramente tienen presente a Your Name. Esta película de 2016, escrita y dirigida por Makoto Shinkai y basada en la novela homónima del mismo creador fue todo un éxito en Japón –pues es una de las cintas más taquilleras de dicho país– y en gran parte del mundo, gracias a la espectacular animación pero sobre todo por la historia que nos contaron, donde un chico y una chica adolescentes cambian de cuerpos y buscan encontrarse para detener un desastre que amenaza a una ciudad.

Con el paso de los años, la película se convirtió en una obra de culto y muchas personas le agarraron cariño. Es por eso que no sonaba nada descabellada la posibilidad de que Hollywood tomara la trama y la llevara a todos aquellos que no la conocen. Pero ahora y después de un buen rato de rumores, es un hecho que veremos una nueva adaptación de esta cinta y aunque no lo crean, estará a cargo de un mexicano bastante talentoso… sí, así como lo leyeron.

‘Your Name’ tendrá una versión live-action y Carlos López Estrada la dirigirá

De acuerdo con distintos medios como Variety, Paramount contrató a Carlos López Estrada para que dirija y reescriba el guión del próximo remake live-action de Your Name. Si no les suena el nombre es porque quizá andan medio perdidos, pues este cineasta mexa estuvo a cargo de Raya and the Last Dragon (que obtuvo una nominación al Oscar y POR ACÁ pueden checar la plática que tuvimos con él) y también está desarrollando un remake en CGI de Robin Hood para Disney. Cómo les quedó el ojo, eh.

Pero volviendo a este proyecto, según la misma fuente, López Estrada reestructurará el guión, cuya versión inicial fue escrita por el guionista nominado al Oscar Eric Heisserer, conocido por su trabajo en Arrival y Bird Box. Por si esto no fuera suficiente, J.J. Abrams –a través de su compañía Bad Robot Productions–, producirá la película junto a Genki Kawamura, que se encargó de desarrollar la cinta original de anime. Así que como verán, se están juntando puros pesos pesados para que esta nueva versión que promete y mucho.

Carlos López Estrada/Foto: Getty Images

Hasta el momento, lo único que se sabe sobre este live-action de Your Name es que mantendrá la historia original. Además, el estudio de animación japonés Toho, se encargará de la distribución de la película en dicho país, mientras que Paramount la lanzará en Estados Unidos y en el resto del mundo. Aunque eso sí, aún no sabemos cuándo iniciará la filmación, quiénes serán los protagonistas y mucho menos la fecha oficial de estreno. Solo nos queda esperar, pero de una vez les avisamos que esta cinta pinta para ser espectacular.