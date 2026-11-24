Chris Evans tuvo varias reuniones secretas en Marvel para ver cómo podía volver al MCU como Steve Rogers antes de Doomsday.

Chris Evans pasó años entre entrevistas, alfombras rojas y demás eventos públicos diciéndonos que estaba muy feliz con la decisión de haberse retirado del MCU. Su última aparición como Steve Rogers había sido en 2019 con Avengers: Endgame. ¿Lo recuerdan con lágrimas en los ojos como nosotros?

El Capitán América tiene una última misión: devolver las Gemas del Infinito a sus respectivas líneas temporales. Pero no regresa de la manera que esperábamos. Decide ir a buscar a Peggy, y la última vez que lo vemos es bailando con ella mientras se dan un beso: lo que siempre quiso.

Hasta le pasó el escudo a Sam Wilson, quien ahora ostenta el título de Capitán América. Evans nos dijo una y otra vez que eso era lo último para él con el personaje y en el MCU. Pero este 2026 vuelve como Steve Rogers para enfrentar al malvado Doctor (Tocino) Doom en Avengers: Doomsday.

Chris Evans como Capitán América en Endgame 2019 / Foto: Marvel Studios

Las reuniones secretas de Evans para el MCU

Y no solo es eso… qué digo, agradecemos un montón su regreso porque el MCU estaba a punto de desmoronarse tras la ausencia de cuatro de los seis Avengers originales: Evans, Robert Downey Jr., Jeremy Renner y Scarlett Johansson.

Pero la cosa es que, en realidad, Evans llevaba mucho tiempo explorando las posibilidades de su regreso, mucho antes de Doom.

En un extenso reportaje de Avengers: Doomsday para Entertainment Weekly, se supo que Chris Evans se reunió varias veces, en secreto, con Marvel. “Está muy comprometido con salvar la experiencia de ir al cine“, dijo Anthony Russo, uno de los hermanos Russo, quienes también habían reconocido que estaban agotados después de las cuatro enormes películas que dirigieron para la franquicia.

Chris Evans en su regreso al MCU como Steve Rogers / Foto: Marvel Studios

Mientras filmaban Endgame, Kevin Feige y Louis D’Esposito invitaron a Evans a cenar para decirle que, si bien podía no volver como el Capitán América, podía hacerlo como Nomad. La idea no le pareció mala a Evans, pero decidió esperar a que fuera el momento correcto: Doomsday.

Y ustedes dirán, “Oye, sopibecaria, pero Evans sí estuvo presente en el MCU en estos años“. Y sí, el actor apareció en Deadpool & Wolverine como Johnny Storm, el papel que interpretó en la lejana Los 4 fantásticos de 2005. Pero esa Antorcha no es Steve. Necesitábamos a Steve. Y Steve está de regreso.

El estreno de Doomsday

Avengers: Doomsday se estrenará el próximo 18 de diciembre de 2026 en cines y se plantea como el nuevo evento fílmico del año que, para ser justos, se sumaría a otros tantos que han ocurrido, como el de Obsesión y Backrooms, el de La Odisea y Spider-Man en el verano, y el que muy probablemente arme Dune: Part Three en la misma fecha.