Ya merito llega a salas de cine Thor: Love & Thunder, que pinta bastante interesante con el regreso de Natalie Portman como Mighty Thor y el agregado de Christian Bale en el papel del villano Gorr.

En el caso de este último, resulta curioso que regrese a las andadas en películas de superhéroes (recordemos su paso como Batman junto a Christopher Nolan) luego de un buen rato alejado de este tipo de franquicias. Así que en todo caso, no lo podemos culpar si no está taaan familiarizado con ese mundo.

Foto: Marvel Studios.

Eso sí, parece que el buen Bale es bastante honesto con esa parte y así lo dejó en claro durante una reciente entrevista, dando a entender que no tenía idea de lo que era el universo cinematográfico de Marvel como tal. Incluso se dio tiempo de hablar un poco sobre cómo le dio forma a su nuevo personaje.

Christian Bale dice que no sabía que era el MCU

Siempre pasa: cuando una película de Marvel Studios está por estrenarse con todo y un elenco nuevo, es común leer o escuchar por ahí cosas como “tal actor le entra al universo cinematográfico de Marvel (MCU)“. Lo cierto es que aunque estas franquicias son muy populares, no siempre los actores están totalmente metidos o enganchados en la enorme cantidad de tramas que conlleva esto.

Y puede que no sea necesario que se metan de lleno al MCU si su personaje aparecerá en una sola película; mientras hagan un buen papel en la cinta que les respecta, todo cool. Tal vez, por ahí va el asunto con Christian Bale y el papel que desempeñará como Gorr, el Carnicero de Dioses en Thor: Love & Thunder.

Foto: Marvel Studios.

Toda esta idea, parte de las declaraciones que el actor dio en una reciente entrevista con el portal Total Film. Se le preguntó a Bale si luego de la saga de Batman con Christopher Nolan, tuvo algún reparo o complicación para volver a tomar un papel relacionado con algún personaje de cómics.

Y ahí, la estrella de American Psycho dijo: “Absolutamente no. Eso ni siquiera se me pasó por la cabeza”. Pero su respuesta no se quedó ahí pues contó que si bien no dudó en tomar el papel en la nueva cinta de Thor, sí lo sacó de onda escuchar constantemente en diferentes lados que él había entrado al MCU, esto en el entendido de que no está muy familiarizado con el universo de películas.

“Leía eso y la gente decía: ‘¡Oh, mira esto! ¡Ha entrado en el MCU!’. Y yo decía: ‘¿He hecho qué? No he entrado en ninguna mierd*, muchas gracias’. Estaba como: ‘¿El MCU?’… Tuve que preguntar qué era eso”, dijo a Total Film.

Su proceso para hacer a Gorr

Ahora, solo queda ver qué tal la arma Christian Bale como Gorr en Thor: Love & Thunder. Él es un actorazo, así que de algún modo podemos tener la certeza de que hay mucho potencial en lo que veremos en esta nueva entrega.

Y no solo eso… En la misma entrevista antes mencionada, Bale contó cómo estuvo el proceso para interpretar al antagonista y qué era lo que tanto él como el director Taika Watiti buscaban. “[Gorr] tiene una especie de actitud leve de Nosferatu. Taika y yo queríamos tener una secuencia de baile completa, lo cual no pudimos hacer…Creo que [Taika] se dio cuenta nunca se le iba a permitir poner eso en la película final”, dijo Christian.

Por ahí, hasta dijo que vio el video musical de “Come To Daddy” de Aphex Twin para tomar alguna referencia de lo que podría hacer con su personaje, entendiendo que Gorr es un tanto pintoresco y peculiar en su forma de ser. “Cometí el error de buscarlo en Google y, ¡oh, no! [En los cómics] corre en tanga todo el tiempo“, mencionó Bale sobre su personaje.

Sin embargo, mencionó que ese tipo de cosas como correr en tanga fue un asunto que Waititi casi casi descartó desde el inicio. Así que, bueno, parece que el proceso para darle vida a Gorr ha sido más que peculiar. Veremos qué tal.