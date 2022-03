Te decimos cómo ver ‘El limpiaparabrisas’, el corto animado ganador en los Oscar 2022

La noche más importante en la industria llegó y poco a poco, se fueron dando a conocer a los grandes ganadores de la noche en los Oscar 2022. En la lista de triunfadores (que puedes conocer POR ACÁ), podemos ver al cortometraje animado The Windshield Wiper del español Alberto Mielgo.

Y es que no es para menos que esta historia se haya llevado la categoría a Mejor Cortometraje Animado pues se ha llevado diversos reconocimientos en festivales y premiaciones alrededor del mundo. Lo mejor de todo es que si no la han visto y quieren saber por qué ha cosechado tanto éxito, acá les diremos dónde pueden verla y toda la onda.

‘El limpiaparabrisas’

Para la entrega de los Oscar 2022, la comunidad española ha tenido una gran representación pues figuras de la talla Penélope Cruz y Javier Bardem. Sin embargo, hay otro español que brilló en esta edición de la premiación y se trata de Alberto Mielgo, director y animador que se llevó la estatuilla a Mejor Cortometraje Animado con su obra llamada El limpiaparabrisas (o ‘The Windshield Wiper’ como se le conoce internacionalmente).

Si no la han visto, les contamos un poquito de que va… se trata de una historia llena de introspección sobre una pregunta que a todos alguna vez nos ha despertado en la curiosidad: ¿Qué es el amor y qué hay detrás de todo lo que conlleva? Puede parece un cuestionamiento fácil de contestar, pero es más profundo de lo que pensaríamos y así lo muestra el personaje de un hombre de mediana edad dentro de un café, luego de almorzar y mientras se fuma una cajetilla entera de cigarrillos.

¿Cómo ver el corto de Alberto Mielgo?

El limpiaparabrisas no es un cortometraje animado que sea una sorpresa solo porque sí. De hecho, Alberto Mielgo ya tiene una buena trayectoria dentro del ámbito de la animación. Chequen el dato: el cineasta español ha trabajado para Disney+ en la serie Tron: Uprising, también en el departamento de arte de Spider-Man: Un nuevo universo y como director de un episodio de Love, Death & Robots de Netflix.

Pues bien, ahora él corona su carrera con este Oscar a Mejor Cortometraje Animado y seguro, tendrá más trabajos listos para sorprendernos. Ahora bien, ¿quieren entrarle y saber de qué va El limpiaparabrisas? Pues no desesperen más ya que el corto está disponible en YouTube para que lo vean sin falla ni nada. Acá se los dejamos para que no les digan y no les cuenten.