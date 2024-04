Estas son las actividades especiales de Crunchyroll para la CCXP México 2024

Lo que necesitas saber: Crunchyroll llegará a la CCXP México 2024 para armar presentaciones y eventos muy especiales para fans del anime. Chequen acá los detalles.

Estamos a unos cuantos días de que arranque la primera edición de la Comic Con Experience (CCXP para los cuates) en México. Y definitivamente, estamos emocionados por todos los eventos que habrá durante el fin de semana del 3 al 5 de mayo en el Centro Citibanamex. En particular porque varios estudios se están sumando a las actividades, como el caso de Crunchyroll.

Para nadie es un secreto que esta plataforma de streaming se ha ganado a un buen público mexicano. En particular, porque en su catálogo tienen lo mejor de lo mejor del anime, tanto historias con las que crecimos y otras más actuales. Y por supuesto que no podían faltar en el mayor evento de cultura pop que se haya visto en nuestro país.

La CCXP es uno de los eventos de cultura pop y cómics más grande del mundo/Foto vía Facebook de la convención

Crunchyroll llegará a la CCXP México con un montón de paneles y actividades para los fans del anime

Resulta que a través de sus redes sociales, la CCXP México anunció con bombo y platillo que Crunchyroll tendrá una fuerte presencia dentro de la convención. Sobre todo porque van a presentar varias actividades especiales donde tendremos chance de conocer más detalles sobre los proyectos que están por estrenar y los que se vienen para un futuro no tan lejano.

Pero además de soltar todos estos anuncios, la plataforma de streaming reveló que vendrán con algunos invitados y muchísimas sorpresas para todos los fans del anime. Y como sabemos que por acá tenemos a muchos interesados en el tema, a continuación les contamos de las presentaciones que se aventará este servicio en la versión mexa de la CCXP.

Crunchyroll se rifará con varios anuncios e invitados especiales en la CCXP México 2024/Foto vía Instagram: ccxp_mx

Viernes 3 de mayo

Panel de doblaje: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Conducido por: Los Gemelos JiFi

5:30 p.m. en el Omelete Stage

Conoce el detrás de cámaras de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, una de las franquicias de anime más importantes de la actualidad, en una conversación especial con Iván Bastidas (voz en español de Tanjiro), José Luis Piedra (voz en español de Zenitsu) y Uraz Huerta (voz en español de Inosuke), en la que se profundiza en su experiencia y perspectiva al poner voz a estos miembros del Cuerpo de Cazadores de Demonios.

‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba’ tendrá un espacio en la CCXP México 2024/Foto: Cortesía

Sábado 4 de mayo

Panel: Kaiju No. 8

Conducido por: Andreida De Negri

12:15 p.m. en el Omelete Stage

Conoce todo lo que hay detrás de la experiencia de doblaje al español de la serie más grande de la temporada: Kaiju Nº 8, donde estarán presentes Omar Sánchez (voz en español de Kafka), Casandra Acevedo (voz en español de Mina) y Karla Tovar (voz en español de Kikoru). Además, después del panel visita el stand de Crunchyroll para participar en el meet & greet con los actores.

Para los fans de ‘Kaiju No. 8’, también habrá sorpresas en la CCXP México/Foto: Cortesía

Panel: Los Caballeros del Zodiaco (1986) y SAINT SEIYA: Los Caballeros del Zodiaco – Batalla por el Santuario (2019)

Conducido por: Andreida De Negri

2:45 p.m. en el Omelete Stage

Enciende tu cosmo conLos Caballeros del Zodiaco (1986) y SAINT SEIYA: Los Caballeros del Zodiaco – Batalla por el Santuario (2019) y los talentos que dan voz a los personajes de las series: Marcos Patiño (voz en español de Ikki en las versiones de 1986 y 2019), Carlo Vázquez (voz en español de Seiya en SAINT SEIYA: Los Caballeros del Zodiaco – Batalla por el Santuario (2019)), y Óscar López (voz en español de Shiryu en SAINT SEIYA: Los Caballeros del Zodiaco – Batalla por el Santuario (2019). Además, después del panel visita el stand de Crunchyroll para participar en el meet & greet con los actores.

Claro que no podían faltar ‘Los Caballeros del Zodiaco’ en la CCXP México/Foto: Cortesía

Panel de anime con Makoto Koichi: I Was Reincarnated as the 7th Prince so I Can Take My Time Perfecting My Magical Ability

Conducido por: Francisco Alanis – Sopitas

3:45 p.m. en el Thunder Stage

Únete a la actriz de doblaje veterana japonesa Makoto Koichi en una conversación íntima sobre su papel de protagonista, Lloyd, en la nueva serie de aventuras fantásticas de esta temporada I Was Reincarnated as the 7th Prince so I Can Take My Time Perfecting My Magical Ability.

Sopitas estará a cargo de la plática con Makoto Koichi en CCXP México 2024/Foto: Cortesía

Panel de la Industria de Crunchyroll

Conducido por: Gaby Meza

7:45 p.m. en el Thunder Stage



¡Checa lo último y lo mejor del anime directamente desde la fuente, con emocionantes anuncios hechos directamente desde el Thunder Stage en CCXP México!

En este panel, Crunchyroll nos contará los detalles de sus próximos proyectos y lanzamientos/Foto: Cortesía

Proyección anticipada exclusiva y Fan Party: My Hero Academia Season 7 y My Hero Academia: Memories

8:30 pm. en el Thunder Stage

Conecta con otros fanáticos para una fiesta llena de acción con una proyección exclusiva del anticipado estreno de la temporada 7 de My Hero Academia que se estrenará el 4 de mayo exclusivamente en Crunchyroll y My Hero Academia: Memories.

Domingo 5 de mayo

Panel: SPY x FAMILY y SPY x FAMILY CÓDIGO: Blanco

Conducido por: Gabo Ramos

12:15 p.m. en el Omelete Stage

De la popular serie de anime de acción, espionaje y comedia SPY x FAMILY, y de la nueva película SPY x FAMILY CÓDIGO: Blanco, conoce a las voces en español de los Forgers: Miguel de León (voz en español de Loid), Elizabeth Infante (voz en español de Anya), y Romina Marroquín Payró (voz en español de Yor). Después del panel visita el stand de Crunchyroll para participar en un meet & greet con los actores.

El elenco de doblaje de ‘SPY x FAMILY’ estará en uno de los paneles de Crunchyroll en la CCXP México/Foto: Especial

Panel de carrera con Makoto Koichi

Conducido por: Francisco Alanís – Sopitas

4:00 p.m. en el Omelete Stage

Disfruta de un fascinante debate sobre la experiencia de más de una década de Makoto Koichi en la industria japonesa de la actuación de voz, que incluye la participación en más de 60 series y películas de anime, doblajes de títulos internacionales al japonés, así como videojuegos, entre los que destacan Hell’s Paradise, Bungo Stray Dogs, Classroom of the Elite, Shangri-La Frontier, Undead Murder Farce y Berserk of Gluttony.

Sopitas cerrará con todo con una plática para repasar la carrera de Makoto Koichi/Foto: Cortesía

Proyección especial: HAIKYU!! La Batalla del Basurero

4:00 p.m. en el Thunder Stage

Se uno de los primeros fans en ver un avance exclusivo de 20 minutos de la esperadísima película de deportes y acción HAIKYU!! La Batalla del Basurero antes de su estreno en cines el 30 de mayo

Te puede interesar