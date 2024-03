Lo que necesitas saber: Los Crunchyroll Anime Awards premian a las mejores series, películas, personajes y creadores del mundo del anime.

Desde el 2017, Crunchyroll, una de las principales plataformas de streaming de anime a nivel mundial, organiza estos premios con el objetivo de reconocer a las mejores series, películas, personajes y creadores del mundo del anime.

La octava edición de los Crunchyroll Anime Awards regresa una vez más a Tokio, Japón, el 2 de marzo de 2024. Y sin duda, elegir a los ganadores será una tarea difícil porque el 2023 estuvo lleno de muchos lanzamientos, finales de temporada y eventos importantes en varias series.

Crunchyroll Anime Awards. Imagen cortesía de Crunchyroll.

Los invitados de lujo

Al ser un evento de gala para el mundo del anime obviamente no podían faltar los invitados de lujo relacionados de alguna u otra forma con el mundo otaku. Para empezar la ceremonia en directo será presentada por la famosa actriz de doblaje Sally Amaki y el popular presentador de radio y televisión Jon Kabira.

Además habrá presentaciones musicales repletas de estrellas, entre las que se encuentran YOASOBI y Shing02, quienes interpretarán temas icónicos de algunos de nuestros animes favoritos, junto con otros presentadores famosos, como Megan Thee Stallion, Porter Robinson, Yaeji, LiSA, Hiroyuki SAWANO y Joaquim Dos Santos.

Invitados especiales de los Crunchyroll Anime Awards 2024. Imagen cortesía: Crunchyroll

Las categorías de los Crunchyroll Anime Awards 2024

En total hay 25 categorías, entre las que destacan: Anime del año, mejor animación, mejor banda sonora, mejor película y un bien merecido espacio para las actrices y actores de doblaje en español, donde se encuentran los mexicanos Gerardo Ortega, Armando Corona Ibarrola, Emilio Treviño, José Gilberto Vilchis, Manuel Campuzano y Nycolle González.

Por acá puedes echarle un ojo al resto de categorías y animes nominados en cada una.

Attack On Titan, One Piece y Demon Slayer. Imagen cortesía Crunchyroll.

Pero a todo esto ¿Quién decide a los ganadores?

Algo que caracteriza a los Crunchyroll Anime Awards es que los animes no tendrían el éxito que tienen sin los fans, por lo que cada semanas previas al evento se abre un espacio para que gente de todo el mundo pueda apoyar a sus producciones favoritas.

Además de las votaciones de los fans, también hay un jurado que reúne a veteranos del sector, creadores de contenido bien establecidos y expertos, seleccionados cuidadosamente tomando en cuenta su reputación, experiencia y credibilidad para ayudar a determinar a los ganadores de cada categoría.

Por acá puedes echarle un vistazo al panel de este año, donde obviamente no podía faltar la participación de talento mexicano.

bocchi the rock! Imagen cortesía Crunchyroll.

Los animes favoritos

Este año el favorito de los fans y el jurado es sin duda Chainsaw Man, con 18 nominaciones incluidas las de mejor anime del año, mejor animación y mejor fotografía. Le sigue Jujutsu Kaisen con 14, pues sin duda dejó en shock a sus fans por lo ocurrido en el arco “Shibuya Incident”.

Oshi no Ko, Bocchi the rock! y Shingeki no Kyojin también son de los animes favoritos con varias nominaciones en las distintas categorías. Así que el jurado tendrá una tarea difícil este año.

Animes favoritos para los Crunchyroll Anime Awards. Imagen cortesía Crunchyroll.

¿Dónde, cuándo y cómo ver los premios?

Los Anime Awards tendrán lugar el sábado 2 de marzo de 2024, en el The Grand Prince Hotel New Takanawa, en Tokio, Japón. Los fans latinoamericanos podrán ver la transmisión en directo de los Anime Awards en los canales de Crunchyroll Latinoamérica en YouTube y Twitch a partir de las 3:00 AM CST.

Crunchyroll Anime Awards. Imagen cortesía de Crunchyroll.

¿Cuál es tu favorito para ganar en los premios Crunchyroll Anime Awards?

