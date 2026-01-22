Lo que necesitas saber: Netflix dio a conocer más detalles de sus próximas producciones mexicanas que incluyen el regreso de Diego Luna y Gael García Bernal a las pantallas

Netflix dio a conocer más detalles de sus próximas producciones mexicanas, en series y películas, que llegarán a su plataforma a lo largo de 2026. De lo que más nos emociona es el regreso de Diego Luna y Gael García Bernal a las pantallas en dos producciones distintas.

Diego Luna protagonizará una de las películas más esperadas titulada México 86, bajo la dirección de Gabriel Ripstein. AQUÍ les contamos a fondo de ella. Pero hay varios títulos que también son de alto perfil con directores como Maite Alberdi, Rodrigo García, Ernesto Contreras y sus colaboradores como Luis Alberti, Ilse Salas, Paulina Dávila y muchos más.

Diego Luna y Daniel Gimenez Cacho en ‘México 86’ / Foto: Cortesía Netflix

PELÍCULAS

Contra el huracán de Jorge Michel Grau

Contra el huracán es la próxima película de Jorge Michel Grau protagonizada por Benny Emmanuel y Kristyan Ferrer con Mónica del Carmen, Mónica Jiménez, Gonzalo Vega y Andrew Leland que nos presentará a dos hermanos que sobreviven en el mar después de que una tormenta se transforma en el huracán Otis.

La captura de Chava Cartas

La captura de Chava Cartas cuenta con el protagónico de Alfonso Herrera y Noé Hernández. La historia va sobre un policía federal que patrulla las carreteras de Sinaloa junto a su compañero veterano. Todo marcha con regularidad hasta que se han de enfrentar a uno de los criminales más peligrosos del país.

Imagen de ‘La captura’ / Foto: Cortesía Netflix

Un hijo propio de Maite Alberdi

Maite Alberdi, la directora chilena, dirige Un hijo propio, un largometraje documental sobre Alejandra una mujer que quiere ser madre con tanto deseo, y bajo la presión de los que la rodean, que finge un embarazo. La mentira no se puede sostener siempre, pero la llevan a tomar decisiones irreversibles.

La cinta cuenta con Ana Celeste Montalvo Peña, Luisa Guzmán, Armando Espitia, Mayra Sérbulo, Casio Figueroa, Alejandro Porter, con Mayra Batalla y Ángeles Cruz.

Imagen de ‘Un hijo propio, documental de Maite Alberdi / Foto: Cortesía Netflix

SERIES

Mal de amores de Catalina Aguilar Mastretta

Mal de amores es la nueva serie de Catalina Aguilar Mastretta, basada en la novela de Ángeles Mastretta que nos cuenta la historia de Emilia Sauri, una mujer adelantada a su tiempo que crece en medio de la Revolución Mexicana. Renata Vaca, Iván Amozurrutia, Juan Pablo Fuentes, Humberto Zurita, Miguel Rodarte, Diana Bovio, Cassandra Ciangherotti, Juan Pablo Medina, Alejandro Puente y Sofía Carrera forman parte del elenco.

Imagen de la seire ‘Mal de amores’ / Foto: Cortesía Netflix

No tengo miedo de Ernesto Contreras

Ernesto Contreras vuelve a la televisión con No tengo miedo, una serie que nos presenta la historia de Miguel, un año de 10 años que descubre un secreto aterrados sobre sus padres. Se trata de una historia de fantasmas, fantasías y realidades sociales. Luis Alberti, Fátima Molina, Yoshira Escárrega, Humberto Busto y Leidi Gutierrez forman parte del elenco.

Imagen de ‘No tengo miedo’, serie de Ernesto Contreras / Foto: Cortesía Netflix

Santita de Rodrigo García

Rodrigo García vuelve a Netflix con Santita, una serie que se estrenará en abril de este 2026 con el protagónico de Paulina Dávila, Gael García Bernal, Erik Hayser e Ilse Salas.

María José se encuentra en una silla de ruedas después de un accidente automovilístico. Es así como se reencuentra al hombre con el que iba a formar una vida 20 años antes, cuando lo abandonó en el altar, enfrentándose así al pasado y el futuro que no fue a partir de sus decisiones.

Gael García y Paulina Dávila en ‘Santita’ / Foto: Cortesía Netflix

La ley de Alicia

Fernanda Castillo, Juan Manuel Bernal y Michel Brown protagonizan La ley de Alicia, basada en la icónica serie The Good Wife. Todo lo que conoce Alicia cambia cuando descubre que su esposo, un ministro de la Suprema Corte, está involucrado en escándalos de corrupción y sexuales.

El círculo

El círculo es una serie que funciona como adaptación del libro homónimo de Jorge Zepeda Patterson, y estará protagonizada por Michel Brown, Zuria Vega, Osvaldo Benavides y Raúl Briones como cuatro amigos que ven sus vidas de cabeza cuando uno de ellos se involucra con un poderoso político, quien podría ser responsable de la muerte de una famosa actriz mexicana.