Lo que necesitas saber: Netflix estrenará una película con Diego Luna que contará la polémica historia de cómo México se quedó con la sede del Mundial de 1986.

Corren los rumores, hemos visto algunas imágenes y sobre todo, la esperamos con bastante curiosidad; pero el chiste es que viene una nueva película a Netflix que recuerda las historias mundialistas de México 86, protagonizada por Diego Luna.

Escenas de la película México 86 con Diego Luna, Karla Souza y Álvaro Guerrero como Guillermo Cañedo // Foto: Netflix

Acá les contamos todos los adelantos que nos hemos encontrado, lo que se sabe de la película y algunos recuerdos reales que —creemos— pueden darnos una idea de por dónde va esta historia.

Todo lo que sabemos de ‘México 86’, la nueva película en Netflix

Empecemos por lo más básico y es que, de acuerdo con las primeras imágenes que se han compartido de México 86, la película no retrata las hazañas en las canchas. O al menos, no exclusivamente.

Esta es la sinopsis oficial en Netflix:

“Permeada de sátira y humor negro, México 86 relata la apuesta descabellada con la que México, con audacia, logró quedarse con la sede del Mundial de 1986, una hazaña posible solo gracias al puro ingenio mexicano”.

Diego Luna con Daniel Giménez Cacho como Emilio Azcárraga en México 86 // Foto: Netflix

Exacto, la película —más que el quinto partido o el golazo de Negrete— parece que contará la historia de cómo es que México le hizo administrativamente para conseguir la localía.

Esta dirigida por Gabriel Ripstein

La cinta está dirigida por Gabriel Ripstein, hijo y colaborador del legendario Arturo Ripstein.

Ha sido productor de películas como El Coronel No Tiene Quién Le Escriba (1999), dirigida por Arturo Ripstein; o Chronic (2015), dirigida por Michel Franco.

Su primera película como director fue 600 Millas —con Tim Roth, que ganó el Premio a la Mejor Ópera Prima en el Festival de Cine de Berlín—, pero también ha participado como director o guionista en otras cosas que seguro has visto, como Mentiras o la serie de Familia de Media Noche.

¿Quién es Diego Luna en México 86?

Esta es una de las dudas más importantes y la verdad es que ahorita todavía no se ha confirmado. Sin embargo, no estamos completamente en ceros.

Una de las imágenes promocionales que mostró Netflix de la próxima película de México 86 muestra a Diego Luna sentado en un escritorio. Fíjense bien qué dice la placa de su nombre en el escritorio.

Escena de la producción de ‘México 86’ con Diego Luna // Foto: Netflix

Aunque no se sabe si es su personaje —o nomás se sentó ahí para el cotorreo—, dice: Martín de la Torre Vizcaíno, director de la Comisión Disciplinaria.

Otros actores y actrices en el elenco

No conocemos el elenco entero o si alguien va a interpretar a los futbolistas, el cuerpo técnico o los políticos metidos en la historia de México 86, pero tenemos algunas pistas interesantes en los actores y actrices en el cast confirmado.

Karla Souza es Susana Gomez-Mont .

. Daniel Giménez Cacho es Emilio Azcárraga .

. Álvaro Guerrero será Guillermo Cañedo.

La historia real y polémica que (chance) inspiró la película de México 86

Como les decíamos desde la sinopsis de Netflix, parece que todo va a tratar de como México se convirtió en la sede del Mundial de la FIFA de 1986.

Y esa es una historia real llena de polémicas o acusaciones de fraude.

México vs Alemania en el Mundial de 1986 // Foto: MexSport

Originalmente, la sede de 1986 era Colombia; pero problemas políticos —incluyendo el aumento de equipos, los gastos para las sedes o los cambios en la presidencia— llevaron a que Colombia se bajara del evento en 1982.

Con eso en mente, la FIFA, dirigida en ese entonces por Joao Havelange, tuvo que buscar sustitutos de último minuto. México, Estados Unidos y Canadá levantaron la mano.

El Comité de la FIFA decidió en 1983 que solo consideraría a México.

Sin embargo, detrás de esa decisión hubo muchas polémicas como que Canadá acusó que habían hecho mejor propuesta que México, pero los habían engañado con el número de estadios que necesitaban. Y de paso, dijeron que el documento de México —de apenas 10 páginas— era “un chiste”.

Estados Unidos acusó que México hizo fraude.

Daniel Giménez Cacho como Emilio Azcárraga en la película ‘México 86’ // Foto: Netflix

Señalaron que había 2 miembros mexicanos en el Comité de Selección y que Havelange, el presidente de la FIFA, tenía conexiones financieras con Televisa, para enriquecerse con los contratos de televisión. Cómo habrá estado la cosa que Henry Kissinger comparó la política del futbol con la del Medio Oriente.

Entonces, esa historia en el mundo real pinta tremenda, ¿no? A ver cómo la plantean en la película de México 86 con Diego Luna que llegará a Netflix este 2026.