Lo que necesitas saber: Hay una gran posibilidad de que no veamos en pantalla a Patrick Wilson y Vera Farmiga como Ed y Lorraine Warren.

¿Pensaban que se habían terminado las películas de El Conjuro? Pues estaban equivocados. Warner Bros confirmó la fecha de estreno para El Conjuro: Primera Comunión, que será la precuela de la historia de los Warren.

Eso sí, tendremos que esperar hasta el 2027 para ver el inicio de las historias que no han sacado uno que otro susto. Los productores esperan que esta nueva entrega siga los pasos de Últimos Ritos y supere los 400 millones de dólares en taquilla.

Captura de pantalla Youtube

¿Cuándo se estrena El Conjuro: Primera Comunión?

El Conjuro: Primera Comunión se estrenará el 10 de septiembre del 2027. Al menos eso es lo que planea Warner Bros. El encargado de dirigir la nueva cinta es Rodrigue Huart. El guion corre a cargo de Richard Naing e Ian Goldberg.

El Conjuro: Últimos Ritos / Captura de pantalla

Eso quiere decir que el universo de El Conjuro llegará hasta las diez películas, desde La Monja hasta Primera Comunión. Acá les dejamos todas en orden cronológico.

La monja (2013)

Annabelle 2: La creación (2017)

La monja 2 (2023)

Annabelle (2014)

El conjuro (2013)

Annabelle 3: Viene a casa (2019)

El conjuro 2 (2016)

El conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo (2021)

El conjuro 4: Últimos ritos (2025)

¿De qué tratará El Conjuro: Primera Comunión?

Hay que tomar en cuenta varios aspectos importantes de El Conjuro: Primera Comunión. Para empezar, hay una gran posibilidad de que no veamos en pantalla a Patrick Wilson y Vera Farmiga como Ed y Lorraine Warren.

Esto se debe a que la historia de la Primera Comunión se ambientará muchísimos años antes del nacimiento de la pareja, ya que se centrará totalmente en los origines del mal, las posesiones y demonios que hemos visto a lo largo de la historia.

También es bueno mencionar que la película se encuentra apenas en la primera etapa, aún no inician las grabaciones, por lo que aún no conocemos todos los detalles importantes.