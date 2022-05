Si la semana pasada se lanzaron al cine a ver Doctor Strange in the Multiverse of Madness, entonces fueron de las y los afortunados en ver el primer avance oficial de Avatar: El camino del agua (The Way of Water), la secuela del fenómeno fílmico de 2009 dirigido por James Cameron que permanece como la película más taquillera en la historia del cine.

Ahora, para nuestra buena suerte (y aquellos que aún no van al cine a ver a Benedict Cumberbatch dentro del MCU), es que Disney ha liberado este tráiler en redes sociales y en todos lados. Y les podemos adelantar que se ve espectacular, hermoso e igual de emocionante, recordándonos la experiencia de la primera cinta de Avatar que salió hace más de 10 años. Por acá les contamos más.

Foto: 20th Century Fox/Disney.

Avatar: El camino del agua

Sam Worthington y Zoe Saldana, protagonistas de la primera entrega de Avatar, están de regreso para tomar el papel de Jake Sully y Neytiri. Y desde luego, los vemos en este primer avance con escenas que resultan impresionantes, visualmente hablando, en la idea que se planteó en esta secuela de explorar Pandora a través del agua.

Pero lo que más ha emocionado a los fans, sin duda, es la presencia de Kate Winslet en un personaje llamado Ronal. Sigourney Weaver aparecerá en un nuevo personaje junto a Michelle Yeoh como Karina Mogue. Y Oona Chaplin Varang.

Foto: 20th Century Fox/Disney.

Las expectativas sobre Avatar son muy altas después de los siete retrasos que la película sufrió desde 2014; sin embargo, esta secuela de Avatar no es el único proyecto relacionado con el título. James Cameron tiene preparadas más películas incluida una tercera parte programada para salir en 2024 más una cuarta entrega.