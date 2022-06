Evan Rachel Wood anda a tope de trabajo en los últimos meses. Tuvo el estreno hace poco de su documental Phoenix Rising, ahora celebra la llegada de la cuarta temporada de Westworld y su próxima aparición será en la película biográfica del comediante Weird Al Yankovic que protagoniza Daniel Radcliffe.

Y aún con toda esa chamba encima, la actriz se da su tiempo para asistir a una que otra entrevista como la que dio recientemente en el programa de Jimmy Fallon. Ahí, Wood nos mostró una vez más que no solo se le da la actuación, sino que además se la rifa cantando cuando se trata de imitar a Madonna, Alanis Morissette y a Janis Joplin.

Foto: Captura de YouTube.

Evan Rachel Wood y sus tremendas imitaciones

Hace unos días, Evan Rachel Wood pasó por el talk show de Jimmy Fallon para dar una entrevista respecto a los proyectos en los que anda. Por ahí, compartió algunos detalles de la ya mencionada 4ta temporada de Westworld (que por cierto se ve interesante) y toda la cosa.

Pero el buen Jimmy Fallon no dejó pasar la oportunidad para preguntarle por otro curioso papel en el que aparecerá próximamente. Como les decíamos, Wood formará parte del elenco de la cinta Weird: The Al Yankovic Story en la que interpretará a la mismísima Madonna en su etapa ochentera. Y bueno, hasta una foto del personaje se mostró.

Evan Rachel Wood como Madonna. Foto: Especial.

Evan Rachel Wood hasta reveló que el staff de producción de dicha película, organizó una fiesta karaoke en la que ella cantó alguna rola de Madonna… y dice que el director Eric Appel -quien al parecer no la vio en Across TheUniverse o no conocía de su proyecto musical Evan + Zane- le dijo “¿Por qué no te hice cantar en esta película?”.

Total que una cosa llevó a la otra y de pronto, Fallon le dio un micrófono a Wood para que mostrara su imitación de Madonna con “Material Girl” que le quedó de lujo. Y ahí no paró la cosa.

Visiblemente emocionada, Evan pidió a la banda del programa de Jimmy que tocarán la clásica “You Oughta Know” de Alanis Morissette que cantó y le quedó muy cool. Nomás para rematar el momento, la actriz se echó un cover muy breve pero espectacular de “Piece Of My Heart” de Janis Joplin. Puro hitazo, pues… acá pueden ver toda la onda.