Lo que necesitas saber: 'The Beatles - A Four-Film Cinematic Event' será la primera biopic conformada por cuatro partes. Todas dirigidas por Sam Mendes.

Lo que se fue diciendo por partes, ahora queda completamente confirmado: el cast de la biopic de cuatro partes de The Beatles que el director Sam Mendes está trabajando desde hace unos meses.

Foto: The Beatles

Cast fue confirmado por Sam Mendes y Sony Pictures

Oficialmente, el elenco de la biopic (que, al parecer tiene el raro título de The Beatles – A Four-Film Cinematic Event),queda así: Harris Dickinson como John Lennon, Paul Mescal será Paul McCartney, Jospeh Quinn como George Harrison y Barry Keoghan como el gran Ringo Starr.

El cast de la ambiciosa biopic que estará conformada por cuatro películas (todas bajo la dirección de Sam Mendes) fue confirmada por Sony Pictures. El anuncio se hizo tanto por el director en un evento de CinemaCon, como por la productora en un breve pero emocionante anuncio en redes sociales.

“Cada hombre tiene su propia historia, pero juntos son legendarios”, es la sinopsis de The Beatles – A Four-Film Cinematic Event, el tetrafilm de The Beatles… cuya historia estás que conocida por todo buen fan de The Fab Four, pero no por eso deja de crear expectativas que su historia sea llevada a la gran pantalla (y más por la forma en que se hará).

Cast de ‘The Beatles – A Four-Film Cinematic Event’ / Foto: Sony Pictures

¿Cuándo se estrena The Beatles – A Four-Film Cinematic Event?

La biopic de cuatro partes de The Beatles será la “primera experiencia cinematográfica que se puede ver en maratón”, prometió Sam Mendes… no lo sé, Rick. También lo era el documental Get Back de Peter Jackson, y muchos fans prefirieron echárselo por partes, y no sus más de 8 horas de jalón. Pero, igual y sí.

Sony Pictures también confirmó la fecha de estreno de The Beatles – A Four-Film Cinematic Event… y, pues habrá que esperar un poquito más. Será en abril de 2028 cuando esta producción pueda verse en las salas de cine.

Aunque Sam Mendes asegura que la biopic de cuatro partes podrá verse “en maratón”, no se sabe si realmente las cuatro películas serán proyectadas una tras otras (en secuencia) o se estrenarán una a la vez… y ya luego cada quien decidirá cuál ver primero.