En las últimas semanas, los fanáticos del séptimo arte han andado al pendiente de todo lo que sucede en el Festival de Cine de Venecia. Desde el 31 de agosto de 2022, tuvimos chance de checar los pormenores de algunas de las mejores películas del año y vaya que en esta edición hubo mucho qué comentar, ya que sucedieron varias cosas que nos dejaron con la boca abierta.

Para que se den una idea, Alejandro González Iñárritu presentó BARDO junto al elenco de la cinta, también hizo su aparición Ana de Armas para estrenar Blonde, la biopic de Marilyn Monroe. Sin embargo, quienes se llevaron todos los reflectores fueron los protagonistas de Don’t Worry Darling, pues hubo bronca entre Florence Pugh y Olivia Wilde, así como Harry Styles y Chris Pine.

Nick Kroll, Florence Pugh, Chris Pine, Olivia Wilde, Sydney Chandler, Harry Styles y Gemma Chan en la alfombra roja de ‘Don’t Worry Darling’ en el Festival de Cine de Venecia/Foto: Getty Images

Por fin tenemos a los ganadores de Venecia 2022

Después de mucha espera y anticipación, este 10 de septiembre por fin conocimos a los ganadores de los premios principales del Festival de Cine de Venecia 2022 en el cierre de este eventazo. Durante la ceremonia, se habló de los valores y de la unión que actualmente existe en la industria cinematográfica, pero luego de todo esto se vino la premiación y por supuesto que nos dejaron con el ojo cuadrado.

Para que se den una idea, la película que se llevó el León de Oro fue ni más ni menos que All The Beauty And The Bloodshed de Laura Poitras. Por otro lado, Colin Farrell y Cate Blanchett también se ganaron el aplauso de los críticos por sus actuaciones en sus respectivas películas y hasta Luca Guadagnino fue premiado como el mejor director. Acá les dejamos la lista completa de ganadores.

Foto: Getty Images

León de Oro a la mejor película en competencia

All The Beauty And The Bloodshed de Laura Poitras

León de Plata a la mejor ópera prima

Saint Omer de Alice Diop

Mejor Director

Luca Guadagnino por Bones And All

Premio Especial del Jurado

Khers Nist (No Bears) de Mina Kavani y Reza Heydari

Premio al Mejor Guión

Martin McDonagh por The Banshees of Inisherin

Coppa Volpi a la Mejor Actriz

Cate Blanchett por Tár

Coppa Volpi al Mejor Actor

Colin Farrell por The Banshees of Inisherin

Premio Marcello Mastroianni a la Mejor Actriz Joven

Taylor Rusell por Bones And All

Premio Orizzonti a la Mejor Película

Jang-E Jaham Sevom (World War III) de Houman Seyedi

Premio Orizzonti a la Mejor Dirección

Tizza Covi y Rainer Frimmel por Vera

Premio Especial del Jurado Orizzonti

Chleb i sól (Bread and Salt) de Damian Kocur

Premio Orizzonti a la Mejor Actriz

Vera Gemma por Vera

Premio Orizzonti al Mejor Actor

Mohsen Tanabandeh por Jang-E Jaham Sevom (World War III)

Premio Orizzonti al Mejor Guión

Fernando Guzzoni por Blanquita

Premio Orizzonti al Mejor Cortometraje

Snow in September de Purev–Ochir Lkhagvadulam

Premio Venecia a la Ópera Prima “Luigi De Laurentiis” / León del Futuro

Saint Omer de Alice Diop

Premio del público de belleza Armani

Nezouh de Souda de Kaadan

Premio al Mejor Documental de Cine

Fragments of Paradise de KD Davidson

Premio a la Mejor Película Restaurada

Koroshi No Rakun (Branded to Kill) de Seijun Suzuki

Venice Immersive Mejor experiencia

The Man Who Couldn’t Leave de Singing Chen

Gran Premio del Jurado de Venice Immersive

From The Main Square de Pedro Harres

Premio especial del jurado Venice Immersive

Eggscape de German Heller