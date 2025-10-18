La edición de 2025 del Festival Internacional de Cine de Morelia o FICM, llegó a su fin. Después de una semana de actividades entre funciones, conferencias, pláticas, entrevistas y la competencia oficial, vivimos un montón de emociones relacionados con lo más destacado del cine nacional e internacional. Y ahora, llegó el momento de conocer las películas ganadoras.

Sin duda, el FICM es uno de nuestros festivales favoritos porque vemos decenas de películas que seguro harán mucho ruido en la temporada de premios para 2026. Aquí les dejamos todas nuestras reseñas de los estrenos internacionales.

Y también aquellas que construyen el cine mexicano con largometrajes de ficción y documentales, destacando el debut como directores de Mayra Hermosillo y Daniel Giménez Cacho, o las grandes películas que son La reserva y En el camino.

Daniel Giménez Cacho y el equipo de su película ‘Juana’ / Foto: Raúl Fernández

Los invitados del FICM 2025

En el FICM tuvimos chance de ver a Stellan Skarsgård, Jodie Foster, Juliette Binoche, Lucrecia Martel, Cherien Dabis, Kleber Mendonça Filho, Oliver Laxe y más, presentando algunas producciones como Sentimental Value, Una vida privada, In-I In Motion, Nuestra tierra, All That’s Left On You, El agente secreto y Sirat.

Gael García Bernal también se dio una vuelta por el FICM para hablar del aniversario de Amores perros. Rodrigo García reunió a su elenco espectacular liderado por Cassandra Ciangherotti para presentar Las locuras. Kate del Castillo habló del cortometraje El viaje de Luciano, mismo caso para Yalitza Aparicio con En la quietud de la noche.

Gael García Bernal en el FICM 2025 / Foto: Raúl Fernández

Las películas ganadoras del FICM 2025

Y ahora, para el cierre, tenemos la ceremonia de premiación en donde se reconoce lo más destacado de la Selección oficial. Así que por acá les dejamos todas las películas ganadoras del FICM 2025:

Sección de Largometraje Mexicano en el FICM

Mejor Película

La reserva de Pablo Pérez Lombardini

Premio del Público

Vainilla de Mayra Hermosillo

Mejor Dirección

Pablo Pérez Lombardini por La reserva

Mejor Dirección de una ópera prima

Nuria Ibáñez Castañeda por El guardián

Mejor Guion

Ernesto Martínez Bucio y Karen Plata por El diablo fuma

Mejor Fotografía

Ximena Amann por En el camino

Mejor Actriz

Carolina Guzmán por La reserva

Mejor Actor

Víctor Miguel Prieto y Osvaldo Sánchez por En el camino

Mención especial

Basilio Moncada por El guardián

Premio del Público para Largometraje internacional

Nouvelle Vague de Richard Linklater

Sección Documental Mexicano en el FICM

Llamarse Olimpia de Indira Cato

Premio del Público

Mi Benjamin de Victoria Clay-Mendoza

Mención Especial

Brigada 2045 de Olivia Luengas Magaña

Premio especial Documental dirigido por una mujer

Llamarse Olimpia de Indira Cato

Documental dirigido por una mujer

Vidas en la orilla de Lucía Gajá

Sección de Cortometraje Mexicano en el FICM

Animación

Una parvada de estruendo de Mariana Mendívil

Documental

Las voces del despeñadero de Irving Erick Serrano López y Victor Rejón

Ficción

Casa chica de Lau Charles

Mención Especial

Al borde del volcán de Jorge Granados Ross

Premio Especial del Jurado

Sigo soñando de Misael Alva

Sección Michoacana del FICM

Cortometraje

AKI de David Buitrón Fernández

Mención especial del jurado

Corolario de Luz Barragán