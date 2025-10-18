La edición de 2025 del Festival Internacional de Cine de Morelia o FICM, llegó a su fin. Después de una semana de actividades entre funciones, conferencias, pláticas, entrevistas y la competencia oficial, vivimos un montón de emociones relacionados con lo más destacado del cine nacional e internacional. Y ahora, llegó el momento de conocer las películas ganadoras.
Sin duda, el FICM es uno de nuestros festivales favoritos porque vemos decenas de películas que seguro harán mucho ruido en la temporada de premios para 2026. Aquí les dejamos todas nuestras reseñas de los estrenos internacionales.
Y también aquellas que construyen el cine mexicano con largometrajes de ficción y documentales, destacando el debut como directores de Mayra Hermosillo y Daniel Giménez Cacho, o las grandes películas que son La reserva y En el camino.
Los invitados del FICM 2025
En el FICM tuvimos chance de ver a Stellan Skarsgård, Jodie Foster, Juliette Binoche, Lucrecia Martel, Cherien Dabis, Kleber Mendonça Filho, Oliver Laxe y más, presentando algunas producciones como Sentimental Value, Una vida privada, In-I In Motion, Nuestra tierra, All That’s Left On You, El agente secreto y Sirat.
Gael García Bernal también se dio una vuelta por el FICM para hablar del aniversario de Amores perros. Rodrigo García reunió a su elenco espectacular liderado por Cassandra Ciangherotti para presentar Las locuras. Kate del Castillo habló del cortometraje El viaje de Luciano, mismo caso para Yalitza Aparicio con En la quietud de la noche.
Las películas ganadoras del FICM 2025
Y ahora, para el cierre, tenemos la ceremonia de premiación en donde se reconoce lo más destacado de la Selección oficial. Así que por acá les dejamos todas las películas ganadoras del FICM 2025:
Sección de Largometraje Mexicano en el FICM
Mejor Película
La reserva de Pablo Pérez Lombardini
Premio del Público
Vainilla de Mayra Hermosillo
Mejor Dirección
Pablo Pérez Lombardini por La reserva
Mejor Dirección de una ópera prima
Nuria Ibáñez Castañeda por El guardián
Mejor Guion
Ernesto Martínez Bucio y Karen Plata por El diablo fuma
Mejor Fotografía
Ximena Amann por En el camino
Mejor Actriz
Carolina Guzmán por La reserva
Mejor Actor
Víctor Miguel Prieto y Osvaldo Sánchez por En el camino
Mención especial
Basilio Moncada por El guardián
Premio del Público para Largometraje internacional
Nouvelle Vague de Richard Linklater
Sección Documental Mexicano en el FICM
Llamarse Olimpia de Indira Cato
Premio del Público
Mi Benjamin de Victoria Clay-Mendoza
Mención Especial
Brigada 2045 de Olivia Luengas Magaña
Premio especial Documental dirigido por una mujer
Llamarse Olimpia de Indira Cato
Documental dirigido por una mujer
Vidas en la orilla de Lucía Gajá
Sección de Cortometraje Mexicano en el FICM
Animación
Una parvada de estruendo de Mariana Mendívil
Documental
Las voces del despeñadero de Irving Erick Serrano López y Victor Rejón
Ficción
Casa chica de Lau Charles
Mención Especial
Al borde del volcán de Jorge Granados Ross
Premio Especial del Jurado
Sigo soñando de Misael Alva
Sección Michoacana del FICM
Cortometraje
AKI de David Buitrón Fernández
Mención especial del jurado
Corolario de Luz Barragán