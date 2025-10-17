El Festival Internacional de Cine de Morelia es el lugar perfecto para ponerse al día con las películas que lideraran la temporada de premios. Si estuvo en Berlín, Cannes o Venecia, muy probablemente primero la veas en el FICM para luego esperar su estreno oficial en salas de cine.

Y vaya que este 2025 hemos visto varias películas internacionales que de alguna u otra manera, han generado muchas expectativas, dividido opiniones o se llevaron, incluso, varios premios en el recorrido que han hecho. Así que por acá les contamos de todas las que vimos y nuestras impresiones.

Póster oficial del FICM 2025 / Foto: Festival Internacional de Cine de Morelia

The Mastermind

Kelly Reichardt

The Mastermind está dirigida por Kelly Reichardt con un guion propio que toma como inspiración el robo de 1972 al Museo de Arte de Worcester, el primero del que se tiene registro con un arma de fuego.

Cuenta con el protagónico de Josh O’Connor y las apariciones esporádicas de Alana Haim para relatarnos la historia de un tipo irresponsable, esposo y padre de familia, que sin un buen plan, decide robar tres obras de Arthur Dove con ayuda de unos ladrones de poca monta. De ahí la ironía del título de la película.

El tono de la cinta es un tanto picaresco, y se sirve del jazz para adentrarnos en el peligroso, tonto y absurdo recorrido que el protagonista, James Blaine Mooney, emprende al robar arte de manera improvisada y pensando que no hay consecuencias para sus actos.

Alpha

Julia Ducournau

Después del éxito de Titane en 2021 (ganadora de la Palma de Oro y todo), Julia Ducournau regresó al cine con Alpha, una cinta que vuelve a utilizar elementos de horror corporal, pero alejándose, de alguna manera, de sus trabajos anteriores respecto al género.

Alpha sigue a una adolescente que tras quedar inconsciente por el consumo de drogas, le hacen un tatuaje en un lugar medio clandestino. Su mamá, médica de profesión, se preocupa por la jeringa con la que le realizaron dicho tatuaje a partir de una extraña enfermedad que hace que convierte a las personas en mármol.

Imagen de ‘Alpha’ / Foto: NEON

La historia nos permite seguir la historia de ambas entre pruebas médicas y revisiones de su pasado con la epidemia de esta padecimiento y la presencia del tío de Alpha, un hombre con problemas de adicción que revela la caótica dinámica familiar de las mujeres.

Ahora bien. Seremos muy honestos. Alpha es una película que no se acerca ni tantito a la calidad, la propuesta arriesgada y lo original de las dos primeras cintas de la directora. El increíble elenco y su trabajo con personas tan sombríos, no salva una historia redundante y confusa.

Bugonia

Yorgos Lanthimos

El único que le puede hacer competencia a Luca Guadagnino con el puesto de “la máquina chambear” es Yorgos Lanthimos, quien lleva una racha de una película por año: Poor Things es 2023, Kinds of Kindness en 2045 y este 2025 vuelve con Bugonia, todas en colaboración con Emma Stone.

Bugonia centra su conflicto en varios temas actuales, centrados en la difusión de teorías de conspiración. Basada en una película coreana de 2002, Yorgos nos presenta a Teddy su primo Don, quienes creen que la responsable de la crisis climática (la muerte de las abejas, por ejemplo) es la CEO de una enorme empresa de tecnología.

La cosa es que creen que es responsable porque es un alien cuyo plan es destruir a la humanidad. Así que la secuestran para exigirle una audiencia con el “emperador” de su raza y llegar a un acuerdo de convivencia en la Tierra. Bugonia es divertida, la dinámica de la cinta es muy veloz y creemos que supera la caída que Lanthimos tuvo el año pasado.

https://www.instagram.com/p/DP11GpzkQxb

Sirat

Oliver Laxe

Las cuatro películas que Oliver Laxe ha dirigido, se estrenaron en el Festival de Cannes. Y las cuatro obtuvieron algún premio. En le caso de la última, titulada Sirat, se llevó el Premio del Jurado, al aclamación de la crítica y la sorpresa de la audiencia.

Y es que en Sirat construyó un viaje emocional e intenso al convertir al desierto de Marruecos en una especie de purgatorio. La cinta sigue a un padre y su hijo pequeño, quienes se lanzan a un rave en el desierto en busca de su hija/hermana Mar, a quien nos ven desde hace meses.

Imagen de ‘Sirat’ de Oliver Laxe / Foto: Movistar

Un grupo de ravers le dicen que podría estar en una próxima fiesta que se llevará a cabo aún más dentro del desierto. Es así como deciden viajar juntos entre bocinas, música, drogas y actos de amor y ternura que se mezclan no con la hostilidad del desierto, sino de una zona en conflicto (en representación de la psique de los personajes).

Sirat es una de las experiencias fílmicas más intensas y abrumadoras que hemos visto. Es impresionante lo que Laxe logró a través de la imagen, pero sobre todo el sonido y la música en una historia que revela la redención a través del peligro y las secuelas de la violencia.

https://www.instagram.com/p/DPw8CkLkdjh

Nouvelle Vague

Richard Linklater

La manera más fácil (y odiosa) de describir Nouvelle Vague de Richard Linklater es como una “carta de amor a la nueva ola francesa, a los cineastas de la época y al cine en general”. Pero lo que hizo el director estadounidense con esta historia, va más allá y fácil podría ser una de las películas más alegres de este 2025.

Nouvelle Vague sigue los 20 días de filmación de À bout de souffle o Sin aliento, el primer largometraje de Jean-Luc Godard. La historia de ese debut lo desarrolló François Truffaut, quien venía del éxito de Los 400 golpes. Pero lo que hizo Godard fue improvisar cada día que filmaba, confiando en sus emociones, necesidades e instintos.

Para esta aventura que revolucionó el cine francés, Godard le marcó a su amigo Jean-Paul Belmondo y buscó a Jean Seberg, quien con la esperanza de mejorar su carrera fílmica fuera de Estados Unidos, acepta sin comprender las extrañezas del genio del director.

https://www.instagram.com/p/DPzyoJbkasl

The History of Sound

Oliver Hermanus

The History of Sound de Oliver Hermanus unió a dos de los actores más cotizados y destacados en la actualidad: Paul Mescal y Josh O’Connor (sí, estrenó dos películas de alto perfil en los circuitos de festivales de este 2025), inspirada en algunos relatos de Ben Shattuck.

La película nos lleva a inicios del siglo XX para presentarnos a Lionel, un joven de la zona rural de Kentucky que estudia voz en el Conservatorio de Boston y en donde conoce a David, un estudiante de composición. Gracias a su entendimiento único del sonido y las canciones tradicionales rurales de EUA, crean un vínculo amoroso muy fuerte.

Pero es 1917 y David se debe ir a la guerra. A su regreso, le cuenta que la universidad en donde dará clases le encargó un proyecto: recopilar las canciones representativas de las zonas rurales en el norte del país. Un amor imposible en la realidad pero visible en el anhelo, en la palabra y en la memoria.

La voz de Hind Rajab

Kaouther Ben Hania

La voz de Hind Rajab es una de las tres producciones centradas en Palestina que se presentaron en el FICM. Sin duda, es una de las películas más emocionales y duras que hemos visto sobre la pérdida de humanidad en contexto de guerra y violencia.

La película retoma el caso viral de Hind Rajab, una niña de 5 años que murió en enero de 2024 durante un ataque del ejército de Israel al norte de Gaza. La historia reconstruye las horas en las que la niña estuvo en comunicación por vía telefónica con un equipo de la Media Luna Roja de Palestina, pidiendo ayuda, rogando que la rescataran, diciendo que tenía miedo.

Imagen de ‘La voz de Hind Rajab’ de Kaouther Ben Hania / Foto: Willa

La voz que escuchamos es la de Hind Rajab, son las grabaciones reales. Esto es algo que pudo haber jugado en contra de la directora y la cinta, pero en realidad, se convirtió en la herramienta principal para evitar el espectáculo al que suelen recurrir las cintas sobre guerras o conflictos, en donde se interpretan las emociones de las víctimas de la violencia. Aquí, la voz que escuchamos es la que corresponde a la realidad de miles de niños palestinos.

Es una película tremendamente devastadora. Y cuando la vimos, al momento en que salieron los créditos finales, el silencio de la sala fue bastante revelador: entender el horror vivido por Hind Rajab, empatizar con lo que sucede en Gaza, es corresponder a nuestra humanidad.

https://www.instagram.com/p/DP2d_SMEWT4

The Chronology of Water

Kristen Stewart

Este 2025 Kristen Stewart debutó como directora con The Chronology of Water, basada en la novela homónima de Lidia Yuknavitch, y que cuenta con el protagónico de Imogen Poots con apariciones de Kim Gordon, Jim Belushi y Earl Cave (hijo de Nick Cave).

The Chronology of Water nos lleva por un relato fragmentado de la memoria de Lidia, marcada por la figura de su padre, quien abusó sexualmente de ella. La historia parece ser lineal, pero la estructura que crea Stewart confunde a la audiencia con el objetivo de hacernos reconocer los efectos del trauma como algo que no puede ser lineal, sino cíclico.

Eternity

David Freyne

Después de ver varias películas con una carga emocional tremenda en el FICM, llegamos a Eternity, una comedia de David Freyne protagonizada por Miles Teller, Callum Turner y Elizabeth Olsen.

Eternity nos presenta al quejumbroso de Larry, un señor de unos 80 años que está casado con Joan, una mujer dulce que ama las sorpresas. Durante una reunión familiar, encuentran los retratos de boda del primer matrimonio de Joan con Luke, un joven apuesto y perfecto que murió en la guerra de Corea.

Personajes principales de ‘Eternity’ / Foto: A24

En ese momento, Larry se ahoga y muere. Y al llegar al cielo, se encuentra con un sistema burocrático en el que tiene 7 días para decidir a qué eternidad quiere ir, sin posibilidad de abandonarla. Larry quiere esperar a Joana, pero en este mismo lugar está Luke, quien la ha esperado por más de 60 años para vivir la vida que se les negó en la Tierra.

Cuando Joan muere, debe tomar una decisión: irse por siempre y para siempre con Luke o con Larry. Y es donde se desarrolla la trama de Eternity con interacciones muy divertidas entre Turner y Teller, que la convierten en una comedia bastante relajada.

Frankenstein

Guillermo del Toro

Si hay una historia con la que Guillermo del Toro siempre soñó, es Frankenstein. La obra de Mary Shelley cuestiona qué es lo que nos hace humanos y cuáles son los factores que convierten a las personas en monstruos. Y es justo lo que siempre ha abordado el director mexicano.

Por eso ha causado tantas expectativas su visión de Frankenstein, la cual tuvo su estreno en Latinoamérica en el FICM. Para este proyecto tan personal, Del Toro fichó a Oscar Isaac en el papel de Victor Frankenstein y a Jacob Elordi como la Criatura.

La película del mexicano es una de las adaptaciones más fieles a la novela, marcando la terrible obsesión de Victor con la muerte no por la muerte de su madre, sino por el trato de su padre posterior a ella. En cuanto a la Criatura, Elordi lo hace espectacular, desechando todas las dudas que existían alrededor del personaje.

https://www.instagram.com/p/DP4aGiPkU_h

Die, My Love

Lynne Ramsay

Die, My Love marca el regreso de Lynne Ramsay, una de las mejores directoras en la actualidad. Su regreso es importante porque, además, llevaba 8 años de ausencia desde su última película. Por eso no nos sorprende que Die, My Love sea igual de brutal e intensa que el resto de su filmografía.

Para esta historia sumó a Jennifer Lawrence y Robert Pattinson como Grace y Jackson, una pareja que se muda a la casa del tío fallecido de él en Montana. La idea es que Grace pueda tener tiempo para escribir un libro, pero pronto se embaraza y se convierte en madre de tiempo completo.

Jennifer Lawrence y Robert Pattinson en ‘Die, My Love’ / Foto: MUBI

Esto, sumado a la forma en la que se reduce su vida sexual pero aumenta su deseo, provoca que Grace, de a poco, tenga conductas erráticas con todos excepto su bebé. Su suegra reconoce que el primer año después del embarazo es difícil, pero lo que ocurre con ella es más grande, es más fuerte, parece irreversible.

Estamos seguros que Jennifer Lawrence recibirá una nueva nominación como Mejor Actriz en los Oscar. Y esperemos que Ramsay también recibe el mérito que merece por construir una historia cargada de sensualidad en un entorno completamente tedioso.

https://www.instagram.com/p/DPzPCJnEUHO

Hamnet

Chloé Zhao

Chloé Zhao estrena este 2025 Hamnet, una adaptación de la obra homónima de Maggie O’Farrell, quien participó en el guion junto con la directora. La película está protagonizada por Paul Mescal en el papel de William Shakespeare y Jessie Buckley como Agnes Shakespeare.

La cinta nos muestra el inicio de su relación amorosa, el nacimiento de sus tres hijos y la pérdida de Hamnet, el único varón. Zhao hace un viaje muy emocional respecto al dolor de la pérdida, y cómo a pesar de tener a uno de los escritores más grandes en la historia, las palabras nunca fueron suficientes.

Jessie Buckley en ‘Hamnet’ / Foto: Focus Features

Hamnet es una película bellísima. El recurso de la palabra es importante, pero es con las imágenes cargadas de metáforas, unas más visibles que otras, que nos revela todo lo que los personajes sienten: una padre y una madre, la abuela, las hermanas.

Es muy probable que tanto Mescal como Buckley reciban una nominación al Oscar por sus actuaciones. Pero sin duda, es ella la más destacada, y no porque resida en su personaje toda la carga emocional, sino porque construyó a un personaje que evoluciona de maneras bastante complejas.

https://www.instagram.com/p/DP7GoxJkX-W

All That’s Left of You

Cherien Dabis

Esta es otra de las producciones que se estrenan en el FICM y que abordan la temática de Palestina. Sin embargo, destaca de entre las demás porque no se enfoca en los eventos sucedidos tras el 7 de octubre, sino que hace un viaje de casi 80 años para explicar el porqué de las cosas hoy.

Cherien Dabis, una directora estadounidense pero de padres palestinos, escribió la historia de una familia palestina, empezando con el abuelo, quien en 1948, con la presencia británica y la imposición del estado de Israel en sus tierras, pierde su casa y se muda con su familia a Cisjordania.

Cherien Dabis es directora, guionista y actriz en ‘All That’s Left of you’ / Foto: Watermelon Pictures

Luego, en los 70, vemos a uno de sus hijos, quien a su vez también es padre. Su vida es Cisjordania está marcada por la presencia militar, las constantes humillaciones y la idea permanente de que nunca podrán regresar a casa y no podrán estar seguros en otro lugar.

Y luego vemos al nieto, un joven rebelde que en los 80 sufre una tragedia tremenda que pone a sus padres en un dilema moral: la capacidad de corresponder a nuestra humanidad sin importar la nacionalidad del otro. All That’s Left of You es una película muy poderosa y necesaria para reconocer que la historia del pueblo palestino ha sido silenciada, y que la violencia no comenzó en 2023.

No Other Choice

Park Chan-wook

Park Chan-wook se armó una extensa sátira sobre el consumo desmedido del capital humano con No Other Choice, protagonizada por Lee Byung Hun (mundialmente conocido por El juego del calamar) como un esposo, padre y empleado modelo de una planta de papel.

Lo tiene todo: una gran casa (en la que creció, ni más ni menos), una hermosa familia, una esposa que lo apoya, una hija prodigio del chelo, y un trabajo estable. O eso es lo que él creía. Cuando la compañía queda a merced de un corporativo estadounidense, lo corren, y en Corea, eso equivale a ser decapitado.

Después de meses desempleado y sin encontrar una oportunidad en la que pueda explotar su experiencia, se le ocurre un plan: eliminar a aquellos que tengan los puestos que él desea, y de paso, eliminar a la competencia. No tiene de otra…