El universo de Game of Thrones volvió a la vida gracias a una nueva producción que promete bastante para los fans del universo creado por George R.R. Martin. Se trata de la serie A Knight of the Seven Kingdoms, la primera adaptación de la trilogía titulada Tales of Dunk and Egg.

Ahora bien. La noticia es que hace unos días HBO liberó el primer póster oficial seguido del tráiler o avance de la serie en la que vemos a los personajes principales, los escenarios en donde se desarrollarán y los relatos que protagonizan dentro de Westeros.

Tráiler de ‘A Knight of the Seven Kingdoms’

HBO liberó el primer tráiler oficial de A Knight of the Seven Kingdoms, la cual funciona como un precuela de los eventos que vimos en Game of Thrones y que, sabemos, son los eventos principales o plantea los eventos cumbre de la historia creada por George R.R. Martin.

En esta serie nos iremos 90 años antes del inicio de Game of Thrones para conocer a Ser Duncan the Tall, conocido también como Dunk, un escudero que aspira a convertirse en caballero. Su cualidad, como su nombre lo indica, es que es muy alto.

Y también conocemos a Egg, un supuesto huérfano que se encuentra con Dunk y lo acompaña a vivir algunas aventuras a lo largo de los Siete Reinos de Westeros. En este primer avance vemos a Duncan el Alto recordar aquellas palabras de Arlan de Pennytree en las que le prometió ser un buen caballero con todo lo que eso significa.

Dato curioso: La serie no tendrá una secuencia de créditos iniciales

¿Cómo está eso de que A Knight of the Seven Kingdoms no tendrá una secuencia de créditos iniciales? La intro de Game of Thrones es icónica con el score de Ramin Djawadi. Lo mismo ha sucedido con House of the Dragon… ¿entonces?

Esta es una decisión interesante. De acuerdo con la declaraciones de Ira Parker, el showrunner, la idea de no tener una secuencia de créditos iniciales parte de reflejar la simpleza del personaje principal del inicio, Dunk. En lugar de hacer algo épico y grande como las anteriores, en esta intentarán reflejar al personaje, no la historia.

La diferencia más importante

Como habrán notado en el primer tráiler de A Knight of the Seven Kingdoms, a diferencia de Game of Thrones y House of the Dragon, aquí no hay magia. Los dragones quedaron extintos tras la terrible Danza de los Dragones, y eso le ha quitado poder a los Targaryen asociados a estas criaturas fantásticas.

La mejor manera de explicarlo es que en la historia alrededor de Dunk y Egg, la fantasía es una leyenda, es parte de una historia lejana, nadie piensa en ella. Esto es importante porque será la primera producción en la que se centrará en la cotidianidad del reino.

¿Quiénes son los protagonistas de ‘A Knight of the Seven Kingdoms’?

Si seguimos la tendencia de las adaptaciones de la obra de Martin, entonces podemos esperar un elenco extenso para A Knight of the Seven Kingdoms. Sin embargo, los dos nombres que primero debemos tener en mente son los de Peter Claffey y Dexter Sol Ansell para interpretar a Ser Duncan the Tall y Egg, respectivamente.

Antes de que Peter Claffey se lanzara como actor, fue un jugador de rugby, uno de los deportes principales en su natal Irlanda. En realidad tiene pocos créditos como actor, pero bastante sólidos en teatro, cine y televisión. Por ejemplo, aparece en la serie de Apple TV+ titulada Bad Sisters o compartió pantalla con Cillian Murphy en la cinta Small Things Like These. Mide 1.95…

En cuanto a Dexter Sol Ansell, es un actor de 11 años británico. Entre los títulos más destacados está un pequeño papel en la cinta The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes y Here de Robert Zemeckis.

¿Cuándo se estrena esta precuela de Game of Thrones?

Todavía no hay un día y hora definidos para el estreno de la primera temporada de A Knight of the Seven Kingdoms. Pero, al menos ya tenemos la temporada, el mes y el año: enero de 2026, justo para arrancar el año con vista hacia la temporada de premios.

¿Y qué onda con ‘House of the Dragon’?

House of the Dragon también es una precuela de Game of Thrones, pero que nos lleva mucho antes de lo que veremos en A Knight of the Seven Kingdoms. Como ya bien sabemos, se centra en la pelea entre los Targaryen cuando los hermanos Rhaenyra y Aegon, hijos de Viserys I, se pelean por ocupar el Trono de Hierro.

La primera temporada de House of the Dragon fue todo un fenómeno que motivó a los fans de Martin, sobre todo aquellos que terminaron muy frustrados con el final de Game of Thrones. La cosa con esta serie es que la historia está completa desde los libros…

No obstante, la segunda temporada liberada a mediados de 2024 dividió mucho. las opiniones entre los que la alabaron y los que quedaron decepcionados con el ritmo, el desarrollo de los personajes y una promesa no cumplida de ver más acción.

Independientemente de eso, los números fueron buenos y HBO aprobó una tercera temporada que se encuentra en producción. Pensando que el cierre de la filmación será en octubre y la postproducción dura meses… se calcula que esta entrega llegará a nosotros hasta el verano de 2026. A ver qué tal.