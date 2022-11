Vaya que este año ha sido grandioso para Guillermo del Toro, porque anda con todo. Junto a Netflix estrenó su antología de historias de terror, Cabinet of Curiosities, pero el director mexicano también nos presentará un proyecto bastante especial para él, pues por fin verá la luz su versión de Pinocho. Sin embargo, no todas las ideas que tiene llegan a la pantalla grande o plataformas de streaming, y eso nos queda claro con la película que estaba armando sobre H.P. Lovecraft, uno de sus más grandes ídolos.

Por si no lo sabían, en el ahora lejano 2006, el cineasta tapatío se encontraba trabajando en una producción llamada At The Mountains of Madness, basada en la emblemática novela que el legendario autor estadounidense lanzó en en 1936. Todo iba viento en popa hasta que de un momento para otro, ya no se supo nada de esta cinta y después de esto, Del Toro se dedicó a proyectos como El Laberinto del Fauno, Hellboy II: The Golden Army, Pacific Rim, Crimson Peak y muchos más. Sí, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció.

Guillermo del Toro nos mostró la visión que tenía para una película de ‘At The Mountains of Madness’ de Lovecraft

Sin embargo, casi 16 años de que Guillermo del Toro le puso empeño a esta película sobre una de las obras más importantes de H.P. Lovecraft, por fin nos mostró cuál era la visión que quería llevar a la pantalla grande. Resulta que el cineasta compartió en su cuenta de Instagram una escena de lo que estaba trabajando para este proyecto, que parece remontarse a 2012, cuando la cinta estaba pensada para desarrollar como animación por computadora en 3D –al estilo de Beowulf de Robert Zemeckis– y contaría con Tom Cruise como protagonista y James Cameron en la producción... puro peso pesado de Hollywood.

En las imágenes de unos cuantos segundos se puede ver a un explorador del Ártico buscando como puede algo en una mochila antes de ser emboscado por una criatura que cambia de forma, con brazos en forma de garras y tentáculos retorcidos, algo que sin duda combina a la perfección los estilos de Del Toro y Lovecraft. A continuación les dejamos el clip para que lo chequen con atención:

Y a todo esto, ¿por qué se canceló el proyecto?

Y quizá en este punto se estén preguntando qué pasó con la versión de At The Mountains of Madness de Guillermo del Toro. Bueno, no está muy claro por qué se canceló este proyecto –pues nunca hubo una declaración oficial–, pero de acuerdo con Polygon, en un intercambio de mails con el escritor del New Yorker Daniel Zalewski en 2011, el cineasta tapatío dijo que Universal Studios no le dio luz verde a la película, mencionando un desacuerdo entre él y el estudio sobre su insistencia en que la cinta fuera clasificación R.

Más tarde, en 2012, Del Toro explicó que el estreno de Prometheus de Ridley Scott, que llegó a los cines mientras él trabajaba en Pacific Rim y que comparte varias similitudes con la producción sobre la novela de H.P. Lovecraft, también influyó en la cancelación: “Estoy encantado de ver una nueva película de ciencia ficción de Ridley Scott (…) pero esto probablemente marcará una larga pausa –si no la desaparición– de (At The Mountains of Madness)”. Quizá sea tiempo para que alguna productora o plataforma de streaming rescate esta idea, ¿no lo creen?

