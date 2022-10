Y nos quedamos cortos, eh… Si hay una personalidad de la industria cinematográfica que todos quieren prácticamente sin excepción, ese mero es el buen Guillermo del Toro.

Claro que como mexicanos, nos llena de orgullo ver a un compatriota rompiéndola en grande dentro de la industria cinematográfica y del entretenimiento a nivel internacional. Pero más allá de eso, el cineasta oriundo de Guadalajara se ha convertido en una persona muy querida por muchas otras razones.

Guillermo del Toro. Foto: Getty Images

Ya sea por su eterna buena onda, los gestos de apoyo que tiene con la gente o por su innegable talento como creativo del cine, es seguro que el público en general comparte la misma idea sobre él: es un tipazo en toda la extensión de la palabra.… y bueno, esta lista de de razones lo confirma.

La vez que se ofreció a pagar los viajes para un equipo de niños rifados en Matemáticas

Hay que decirlo como es: en México, muchas veces se complica que las instancias gubernamentales o del sector privado apoyen las causas académicas. Entre algunas de las complicaciones que nos encontramos en ese sentido, están el pago de los viajes para eventos que sirven de vitrina para estas mentes brillantes que merecen ser reconocidas en todo el mundo.

Así pasó por allá en el 2019 cuando la gente detrás de las Olimpiadas Matemáticas de la CDMX solicitaron apoyo en internet para juntar dinero y poder costear un viaje a la Olimpiada Internacional de Matemáticas que se realizaría en Sudáfrica en aquel año, donde concursarían varios niños y jóvenes de la capital. Por fortuna, el querido Guillermo del Toro se topó con ese llamado a la ayuda y no la pensó dos veces… En un tuit, se ofreció a pagar los boletos de avión de los 12 miembros del equipo.

Eso sí, antes de partir a tierras sudafricanas, el equipo de jóvenes matemáticos participó en otra olimpiada en el Reino Unido y se rifaron en grande ganando diversas medallas y menciones honoríficas. Para celebrarlo, el equipo nacional dio a conocer esa noticia en redes sociales no sin etiquetar en sus posteos al cineasta mexicano, esto para notificarlo que los chicos que estaba apoyando de verdad la estaban rompiendo en grande.

#ULTIMAHORA Maestro @RealGDT, que sea usted el primero en saberlo: ¡México gana una medalla de plata ? en la @imo2019! En un momento más información… lo logró Bruno, de Colima ?????? #porquesoymexicano #SomosOlímpicos pic.twitter.com/GlpOwph7rX July 19, 2019

Guillermo del Toro y las becas para cineastas

Dedicarse al cine no es una cosa sencilla… Además del sacrificio y el estudio, es justo decir que acercase al estudio de la cinematografía es algo bastante costoso. Y en ese sentido, hay demasiada gente que tiene el talento, pero no los recursos financieros para desarrollar sus habilidades de la mejor manera.

Y claro, eso lo sabe bien el buen Guillermo del Toro. De nuevo, en otras de sus heroicas iniciativas, el director detrás de The Shape of Water ha ofrecido un sinfín de becas para esas jóvenes promesas que necesitan apoyos económicos en el camino a convertirse en cineastas.

¿Un par de ejemplos? Las becas Jenkins-Del Toro para estudiar cine en cualquier parte del mundo, y la ANIMEXICO que le da la oportunidad a sus aspirantes de estudiar la Maestría en Artes de la Animación en la prestigiosa escuela Gobelins en Francia, descrita por expertos como una de las mejores academias en su ramo.

Guillermo del Toro. Foto: Getty.

La ocasión que ayudó a una tuitera y pagó un procedimiento médico

A finales del 2017, Guillermo del Toro se hizo tendencia en todo el mundo debido al detallazo que tuvo con una usuaria de Twitter. Resulta que una chica llamada Mónica realizó un post en su cuenta personal pidiendo ayuda al cineasta.

La cosa estaba en que una amiga de Mónica había abierto una campaña de GoFundMe para juntar más de 900 dólares y poder realizarse una biopsia, la cual le permitiría saber si había recaído en el cáncer. Entonces, lo único que le pidió Mónica a Guillermo es que le diera retuit a su posteo, mismo en el que venía el enlace del GoFundMe de su amiga. Ella solo quería que más gente conociera la causa.

Pero vino la gran sorpresa: Del Toro, en lugar de solo dar el RT que pedía la chica, terminó pagando el dinero que faltaba del GoFundMe. Así como lo leen, Memo se rifó como los grandes y se unió a la causa pagando más de 600 dólares que faltaban para cubrir ese gasto médico.

Ya esta pagado. 😉 — Guillermo del Toro (@RealGDT) December 14, 2017

“Soy mexicano…”

El 2018 seguro es un año que Guillermo del Toro recuerda de una manera más especial que de costumbre. Y es que fue en ese año cuando literalmente arrasó con la temporada de premios debido a su magnífica The Shape Of Water.

Memo se llevó el premio a Mejor Director en la gala de los Golden Globes de aquella temporada y en una conferencia de prensa después recibir la estatuilla, una periodista le preguntó esto: “Tienes una habilidad extraordinaria para ver el lado oscuro de la naturaleza humana, la fantasía y el terror, pero a la vez eres una persona realmente alegre y amorosa. ¿Cómo logras ese balance?”

Sin pensarlo dos veces, Del Toro respondió “Soy mexicano…” provocando el alarido de la gente (seguro que varios mexas y latinos) en aquella sala de prensa. Y bueno, qué decir sobre la tendencia en que se convirtió el #PorqueSoyMexicano, que inundó las redes de memes y todo tipo de reacciones sobre aquel comentario. ¡Puro orgullo mexa, cómo carambas no!

Llevando una canción clásica de México a Cannes con Gael García Bernal

En la edición 75 del Festival de Cannes del 2022, Guillermo del Toro y Gael García tomaron el escenario de Gran Teatro Lumière y estando a lado de un séquito de figuras de la industria, se echaron un palomazo al estilo de cualquier fiesta familiar mexicana cuando ya hay unos tequilitas encima. La verdad, les quedó de lujo.

Literalmente, no cantaron mal las rancheras el par de ídolos mexicanos. ““Hijo de la chingad@… En un abismo profundo y negro como mi suerte…“, cantó el director de El espinazo del diablo. ¿Ya se imaginan qué rola es? Oh, sí….

Resaltando el valor de los inmigrantes cuando ganó el Oscar

Como ya habíamos comentado arriba, esa temporada de premios 2017-2018 debe ser una de las eras más recordadas para Guillermo del Toro. Y coronó el momento llevándose dos de los Oscar que todo cineasta desea: el de Mejor Director y Mejor Película. La película que lo llevó a ese objetivo fue la ya mencionada The Shape Of Water.

Pues bien, en la ceremonia de los Premios de la Academia del 2018, luego de recibir una de sus estatuillas, se aventó un discurso que caló hondo en la comunidad inmigrante radicada en Estados Unidos. Fue un mensaje poderoso y emotivo, sobre todo en el contexto de los discursos de Donald Trump, entonces Presidente de EE.UU, quien pintaba una visión negativa acerca de los migrantes.

“Gracias. Soy inmigrante como Alfonso y Alejandro, mis compadres. Como Gael [García Bernal]. Como Salma [Hayek]. Y como muchos, muchos de ustedes. Y en los últimos veinticinco años, he estado viviendo en un país propio: una parte está aquí, una parte está en Europa, una parte está en todas partes. Porque creo que lo mejor que hace nuestro arte y nuestra industria es borrar fronteras“, dijo Guillermo.

Guillermo del Toro y su amor por los monstruos y lo fantástico

Es un hecho que el cine de Guillermo del Toro es maravilloso. Y una de las cosas más importantes de su trabajo es que tiene un estilo propio, impulsado principalmente por su fascinación sobre los monstruos, lo paranormal y la fantasía.

Cronos, Mimic, El laberinto del fauno, The Shape of Water, próximamente Cabinet of Curiosities…. estas y otras cintas son la muestra de ese estilo y ese amor de Memo por esos tópicos. Pero no son cintas de terror como tal o que solo busquen dejarnos boquiabiertos; siempre tienen un componente diferente que nos acerca a analizar la condición humana. Como diría el meme de moda: “Joder, esto sí es cine”.

Guillermo del Toro en un promocional del Gabinete de curiosidades de Netflix. Fotos: Netflix.

Por ser parte de los ‘Tres Amigos’ y siempre mostrar su orgullo de ser mexicanos

Los llamado ‘Tres Amigos’, es decir Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro, le han regalado a México no solo películas memorables (de vez en cuando colaborar entre ellos en temas de asesoramiento, etc); también momento inolvidables dentro del círculo más sobresaliente del cine.

Que los tres hayan ganado casi de manera consecutiva algunos de los Oscars más importantes entre 2014 y 2018, es una racha que a veces no nos creemos. Pero bueno, el asunto es que esa amistad y apoyo mutuo que en parte los ha llevado al éxito, resulta inevitablemente inspiradora para muchos en nuestro país (y en otras partes del mundo, sin duda).

Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro en una gala de Gucci/ Foto: Getty