Hace unas semanas, tuvimos oportunidad de participar en las entrevistas de The Black Phone, la cual ya es considerada como una de las mejores películas de este 2022 más allá del género de horror sobrenatural (ACÁ les contamos más). Charlamos con su director, Scott Derrickson, y el elenco conformado por Ethan Hawke, Mason Thames y Madeleine McGraw.

La película tiene un montón de aciertos en cada una de las partes que lo conforman. Sobre todo en su historia, la cual es una gran adaptación de la obra homónima de Joe Hill para retratar un entorno cargado de distintas dinámicas de violencia en las que las infancias deben crecer (no sólo en. los 70, sino actualmente).

Mientras platicábamos con Scott Derrickson sobre esto, le mencionamos que al ver la cinta, pensamos en una película de Guillermo del Toro donde ocurren un par de cosas similares a The Black Phone: la primera es que los elementos sobrenaturales no son el antagonista en la historia; y segundo, la situación a la que se enfrentan los niños. Y el cineasta nos dijo que en realidad, esa película fue parte de las referencias, ¿pero cuál es?

Ethan Hawke y Mason Thames en ‘The Black Phone’ / Foto: Universal Pictures

Guillermo del Toro, influencia para The Black Phone

The Black Phone está ambientada en la década de los 70 en Denver. El entorno de los protagonistas, los hermanos Finney y Gwen, es oscuro a partir de que en su casa deben lidiar con algunos abusos de su padre alcohólico; la escuela está llena de bullies (que pueden responder a circunstancias similares); y está la amenaza de un asesino conocido como The Grabber que secuestra niños.

Para cuando Finney (quien tiene 13 años) desaparece en manos de The Grabber, es llevado a un sótano donde hay un enorme teléfono negro montado en la pared. El teléfono está desconectado, pero pronto comienza a recibir llamadas del más allá que pueden ayudar o no a que Finney escape con vida.

Ethan Hawke y Mason Thames como The Grabber y Finney en ‘The Black Phone’ / Foto: Universal Pictures

Como decíamos, no es muy usual que las películas de horror usen sus elementos aterradores como parte de una solución y no el problema (AQUÍ una lista de películas que hacen esto). Pero The Black Phone lo hace de manera excepcional, y por eso nos recordó a El espinazo del diablo de Guillermo del Toro. Cuando le preguntamos a Derrickson sobre esto, nos dijo:

¡Sí, claro! Es definitivamente la película más emocional que he hecho, la más esperanzadora aunque es aterradora y de suspenso. Y sí, ayer hice una entrevista con The New York Times y hablé sobre cómo ‘El espinazo del diablo’ fue la influencia más grande sobre esta cinta. Soy amigo de Guillermo, así que él también lo sabe. Scott Derrickson sobre ‘The Black Phone’

Acá les dejamos la entrevista completa para que le echen un ojo:

El espinazo del diablo

El espinazo del diablo de 2001 es una de las películas más destacadas dentro de la filmografía de Guillermo del Toro. Ambientada al cierre de la Guerra Civil Española en 1939, la cinta tiene como protagonista a Carlos, un niño de 12 años que tras perder a su padre durante la guerra, es llevado a un orfanatorio.

La dinámica dentro del lugar y entre los niños es complicada, sobre todo a partir de la presencia de Jaime, quien es mayor y suele ser bastante agresivo con los demás. Pero no sólo es él, sino que las personas que llevan el lugar, también participan en distintas formas de abuso.

Está el doctor Casares y Carmen, y la mestra Conchita. El lugar también es llevado por Jacinto, un antiguo huérfano del lugar que es conocido por ser violento y abusivo. En el orfanato se aparece el fantasma de un niño que, aparaentemente, fue asesinado.

Primero creemos que está ahí para poner en jaque a los demás niños, pero pronto descubrimos que sus intenciones no son para hacer daño, sino para buscar justicia. La relación con The Black Phone es muy clara, y la sitúa como una de las mejores propuestas de este año.

Imagen de ‘El espinazo del diablo’ de Guillermo del Toro. / Foto: El Deseo