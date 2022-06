¿Por qué amamos las películas de terror? En varias ocasiones se ha intentado descifrar nuestra fascinación por el género de horror, revelando una experiencia estimulante (para bien con la adrenalina y la fascinación o para mal con la ansiedad y el miedo) a la que le entramos por la seguridad que nos ofrecen las ficciones.

Es así como estas cintas se valen de varias tramas y elementos para crear una atmósfera aterradora. Uno se los subgéneros más populares es el de la casa embrujada, por ejemplo, con elementos sobrenaturales y experiencias paranormales que ponen en jaque a los protagonistas.

¿Pero qué pasa cuando esos factores no sirven como antagonistas, sino todo lo contrario? Por acá nos armamos un pequeño listado de películas de terror que explotan este recurso con resultados que han impresionado a las audiencias. Por acá se lo dejamos.

Mason Thames como Finney Shaw en ‘The Black Phone’ / Foto: Universal Pictures

También puedes leer: Estos son 35 de los más grandiosos (y populares) plot twist del cine

The Black Phone

Estreno en cines el 23 de junio

The Black Phone marca el regreso de Scott Derrickson a las películas de terror después de su paso por el MCU con Doctor Strange (2016). La película es una adaptación del cuento corto de Joe Hill, el cual nos presenta una historia ambientada al cierre de la década de os 70 en el norte de Denver.

Aquí conocemos a Finney, un chico de 13 años que vive con su hermana y su padre alcohólico. En el pueblo han desaparecido algunos niños y adolescentes en manos de The Grabber, un sujeto que se hace pasar por un mago para secuestrar a sus víctimas.

Ethan Hawke y Mason Thames como The Grabber y Finney en ‘The Black Phone’ / Foto: Universal Pictures

Un día, Finney desparece y es llevado a un sótano donde hay un teléfono negro que está desconectado. Pero de repente comienza a recibir llamadas, y del otro lado del teléfono, se escuchan las voces de algunas de las víctimas de este sádico asesino.

En entrevista con Sopitas.com, Ethan Hawke nos dijo que una de las cosas que más le gustaba de The Black Phone, es que el elemento sobrenatural no representa un peligro, sino un “elemento curativo”. Ahora bien. Esto no quiere decir que la película no aproveche las circunstancias relacionadas con estas apariciones, pero su presencia se relaciona más a la idea de fraternidad y ayuda, que de mero terror. ACÁ les contamos más de esta cinta.

El espinazo del diablo

No disponible

El espinazo del diablo se estrenó en 2001 como el tercer largometraje de Guillermo del Toro después de Mimic y Cronos, y dicho por él, su trabajo más personal. The Devil’s Backbone, por su título en inglés, está ambientada en los últimos días de la Guerra Civil Española en 1939.

El protagonista es Carlos, un niño de 12 años que tras la muerte de su padre (del bando republicano), es llevado a un orfanato. El lugar es dirigido por el doctor Casares y Carmen, con la ayuda de la maestra Conchita. El lugar también es llevado por Jacinto, un huérfano del lugar que es conocido por ser violento y abusivo.

Imagen de ‘El espinazo del diablo’ de Guillermo del Toro. / Foto: El Deseo

Carlos duerme en la cama número 12, la cual le pertenecía a Santi, un niño que desapareció bajo extrañas circunstancias. Y es el espíritu de Santi el que se manifiesta de manera constante, revelando su necesidad de cobrar venganza por su muerte.

Lo interesante de El espinazo del diablo, al igual que en The Black Phone, es que la figura del fantasma, si bien en un inicio forma parte del misterio y de los peligros entre las dinámicas de los niños en el orfanato, se planeta después como un elemento que busca y consolida la justicia. Algo así como una manera de derrocar el abuso que viene del poder.

Atlantics

Disponible en Netflix

Atlantics fue una de las sorpresas en 2019 tras su estreno en el Festival de Cannes donde participó en la Selección oficial, llevándose el Gran Premio del Jurado. Dirigida por Mati Diop en su debut como directora, la cinta se desarrolla en Dakar, la capital de Senegal.

Al centro de su historia tenemos a Souleiman, un joven trabajador de la construcción al que no le han pagado por un lapso de tres meses (su situación cada vez es más crítica). Es así como decide lanzarse a España a través del mar. Deja atrás a su novia Ada (una relación que mantiene oculta), quien está en medio de un matrimonio arreglado que pretende mejorar el estatus de su familia.

Imagen de ‘Atlantics’ / Foto: Netflix

En algún momento, Ada se entera que la balsa en la que Souleiman partió, fue arrastrada por la corriente. Y es así como comienza una extraña condición en la que las mujeres de la localidad, son “poseídas” por las almas de los migrantes, entre ellos Souleiman.

Esta cinta es extraordinaria. Pues si bien ocupa un elemento como lo es las posesiones, entabal una conversación entorno a la desigualdad y el fenómeno de la migración. Mientras la mayoría de los hombres “vuelven” para exigir lo que les pertenece (una buena paga), Souleiman regresa para estar con Ada una última vez.

Sexto sentido

Disponible en Star+

Por siempre y para siempre, The Sixth Sense o Sexto sentido de M. Night Shyamalan, tendrá uno de los mejores finales (o al menos sí se lleva el mérito de ser uno de los más sorpresivos con el famoso plot twist). Pero no sólo es el cierre lo que hace de esta película algo grandioso, sino la forma en la que utiliza el recurso de los sobrenatural: de manera aterradora, pero no como el antagonista en la historia).

La cinta nos presenta al doctor Malcolm Crowe, un psicólogo que es atacado en su casa por uno de sus expacientes. El sujeto le dispara y luego se suicida. Tiempo después, comienza a trabajar con Cole Sear, un niño de 9 años que parece tener alucinaciones hasta que revela que tiene la capacidad de ver y hablar con gente muerta (la cosa es que ellos no saben que han muerto).

Haley Joel Osment en ‘El sexto sentido’. / Foto: Buena Vista

Crowe cree que el niño simplemente tiene alucinaciones hasta que entiende que dice la verdad. Por lo que comienza a ayudarlo para asumir su condición y descubrir cuál es el propósito de este don: cómo ayudarlos a procesar que ya no están aquí y descifrar sus últimos mensajes.

La idea es que Cole ayude a estas personas a revelar la verdad detrás de su partida o su ausencia. No están aquí para hacerle daño a las personas o perturbarlas, sino para contar secretos, ayudar a los demás, y desepedirse en caso de no hacerlo antes.

His House

Disponible en Netflix

His House, el debut del director Remi Weekes, se estrenó en el Festival de Sundance en su edición de 2020 para sorprender a las audiencias y los espectadores. La película dentro del género de terror, utiliza la idea de las casas embrujadas, pero una forma distinta a la que estamos acostumbrados.

Mientras en la mayoría de los filmes con este subgénero nos muestan un escenario aterrador que busca generar mal, en His House la casa es un espacio que se utiliza como pretexto para hablar de migración de la crisis de refugiados y los horrores de las guerras.

El personaje de Bol en ‘His House’. / Foto: Netflix vía Rotten Tomatoes

La cinta tiene como protagonistas a un matrinonio de Sudán del Sur que llegan al Reino Unido para solicitar asilo tras los horrores que se han generado en su país tras la guerra. Bol y Rial son llevado a una casa (para ellos solos) en lo que se decide su situación legal, o mejor dicho, en lo que esperan se apruebe su ciudadanía.

La promesa de una nueva vida se transforma en una pesadilla cuando en su “nuevo hogar” se enfrentan a diversos espíritus y la presencia de un brujo que los somete por no pagar una deuda en su pasado. El terror en esta película no radica en los espectros sobrenaturales, sino a que los personajes han sido testigos de los verdaderos horrores: aquellos que son provocados por los seres humanos.

El orfanato

Disponible en Netflix

El orfanato fue el debut de J.A. Bayona, el ciual fue presentado en el Festival de Cannes en 2007 como una de las cintas más aclamadas en ese año. La película nos presenta a Laura, una mujer que junto a su esposo e hijo (adoptado), deciden mudarse a la casa hogar donde ella creció junto a un grupo de huérfanos.

A su llegada, su hijo Simón comienza a tener conductas extrañas relacionadas con la casa y la supuesta existencia de amigos imaginarios. El plan de Laura es convertir el lugar en una casa donde puedan convivir huérfanos con distintas discapacidades. Por lo que arman una fiesta de inauguración.

Ese mismo día, Simón desaparece, y la figura de un niño con el rostro cubierto comienza a asediar a Laura. Al mismo tiempo, algunos ruidos en la casa se hacen más fuertes e insistentes. Es así como la protagonista descubre algunos sucesos espantosos que sucedieron en el lugar después de que ella fue adoptada.

La presencia del niño con el rostro cubierto (y varias entidades relacionadas con los otros huérfanos), no existen con el afán de hacer daño a los habitantes. Pero sí para encontrar una figura paternal que pudiera cuidarlos y permanecer con ellos. Además, le hacen compañía a Simón.