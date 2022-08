En los últimos días, las cosas dentro de Warner Bros. han estado patas pa’ arriba. A raíz de los cambios que se están viviendo en la compañía, muchos de los proyectos de distintas franquicias se han cancelado o pospuesto. En DC la gran sorpresa fue la cancelación de Batgirl (ACÁ el anuncio completo), pero en las últimas horas han surgido rumores importantes, como el supuesto regreso de Henry Cavill para interpretar a Superman.

Como recordarán, fue en 2013 cuando el actor británico debutó como Clark Kent en Man of Steel de Zack Snyder. Tres años después vino Batman v Superman: Dawn of Justice donde protagonizó con Ben Affleck y más tarde lo vimos junto a Batman, Aquaman, Wonder Woman, Cyborg y Flash en Justice League. Sin embargo, no todo fue maravilloso, pues la cinta dirigida por Joss Whedon tuvo una muy mala recepción e hizo que la situación en el universo cinematográfico se complicara.

Henry Cavill como Superman. Foto: Warner/DC

Esperen un momento… ¿Henry Cavill volvería a interpretar a Superman?

Para 2021 y después de una enorme campaña en redes sociales, se estrenó el famoso Snyder Cut de Justice League donde Henry Cavill y el elenco reivindicaron a sus personajes, aunque desde entonces no lo hemos visto de nuevo como Superman y hasta el momento no hay planes para que vuelva a ponerse el traje de este icónico superhéroe y según distintos medios, parece que el actor tampoco quiere volver a interpretarlo.

De acuerdo con CBR, durante una conversación en Twitter Spaces entre los expertos Erik Davis de Fandango y Umberto González de The Wrap, ambos dieron una actualización con respecto al futuro de Cavill en el DCEU. Los dos declararon que habían oído que Henry no quiere ponerse de nuevo la capa y las botas. Sin embargo, todo indica que a David Zaslav y a la administración de Warner Bros. Discovery les interesa que regrese como el ‘hombre de acero’.

Foto: Captura de pantalla

“Estoy bastante seguro de que tal vez intenten (traerlo de vuelta)…. Podría estar equivocado, sólo que no creo que hayan tenido una decisión todavía para que vuelva. Pero, de nuevo, todo está sujeto a quien sea el nuevo tipo de DC que supervise el universo y este comité (…) Han pasado casi diez años desde que lo vimos en ‘Man of Steel’. Pero lo que puedo decir, yo personalmente, es que no creo que haya terminado todavía”, dijo González sobre la situación de Henry Cavill.

El propio actor británico dijo en una entrevista en 2021 que todavía tiene su traje de Superman y “está listo y esperando las llamadas telefónicas”. En noviembre de ese mismo año, Cavill afirmó que no había terminado con el último hijo de Krypton, creyendo que todavía había “mucha más historia para él” como este personajazo. Por ahora, lo único que se sabe es que J. J. Abrams y Ta-Nehisi Coates están trabajando en el guión de una próxima película de Superman, que podría dejar la puerta abierta al regreso de Henry.

Foto: Warner Bros.

Antes del panel de Warner Bros. en la Comic-Con de San Diego hace algunas semanas, se informó que Henry Cavill haría una aparición sorpresa para promocionar los futuros proyectos de Superman. Para decepción de algunos fans, el panel consistió en adelantos de las próximas películas del DCEU, Black Adam y Shazam: Fury of the Gods, así como apariciones de sus respectivas estrellas, Dwayne Johnson y Zachary Levi. Sin embargo, durante el panel, Johnson alimentó las esperanzas de los fans de que Cavill podría regresar en el futuro. Como verán, no hay nada claro sobre su futuro, pero nos encantaría verlo de vuelta con este mítico traje.