Checa el tráiler de 'House of Hammer', la docuserie sobre el caso de Armie Hammer

En los últims tiempos, el caso de Armie Hammer dejó a la industria del entretenimiento y al mundo en general con el ojo cuadrado. Y es que no es para menos, pues detrás del rostro relajado de uno de los actores que se estaba ganando un nombre en Hollywood, con películas como The Social Network, El Llanero Solitario y Call Me By Your Name, se escondía una persona completamente distinta y con una historia un tanto turbia.

Fue en 2021 cuando salieron a la luz las acusaciones de abuso y conducta sexual inapropiada en contra de Hammer por parte de varias mujeres –hasta se habló de canibalismo–. A raíz de todo esto, las cosas para Armie se fueron complicando, pues su exesposa habló al respecto y poco a poco salieron más detalles de su comportamiento. Es por eso que uno a uno lo fueron sacando de los proyectos en los que estaba involucrado, como una película con Jennifer Lopez y The Billion Dollar Spy, y por si esto no fuera suficiente también lo abandonó su agencia.

Foto: Getty Images

Después de varios meses lejos de los reflectores, se supo que Armie Hammer había ingresado a un programa de rehabilitación y más tarde nos enteramos que el mismísimo Robert Downey Jr. fue quien pagó todos los gastos. Pero después de esto, el actor de 35 años desapareció del mundo del entretenimiento, dejando muchas dudas sobre su caso. Pero no se preocupen, que muy pronto se estrenará un documental que al parecer, responderá muchas preguntas sobre su comportamiento.

También puedes leer: Y a todo esto, ¿qué ha hecho Armie Hammer tras las acusaciones de agresión sexual en su contra?

‘House of Hammer’ revelará cosas nunca antes vistas del caso de Armie Hammer

Resulta que dentro de poco llegará House of Hammer. Se trata de una docuserie producida por Discovery+ que contará con testimonios de la víctimas de Armie Hammer, quienes contarán cómo fue que terminaron saliendo con él y sobre todo, las situaciones tan desagradables que las hizo pasar. Aunque además de esto –y a juzgar por el tráiler–, se ve que se aventarán un clavado a toda su vida para comprender qué es lo que pasaba en su mente y lo que lo llevó a terminar de esta manera.

Y para eso, contarán con la participación de la tía de Armie, Casey Hammer, así como de múltiples sobrevivientes de los presuntos abusos del actor, que revelarán en exclusiva detalles perturbadores y siniestros sobre bondage, fantasías de canibalismo, marcas y más. Pero además de esto, a lo largo de los capítulos mostrará las acusaciones de violencia y abusos hasta la manipulación política y el fraude financiero que esconde una de las familias más prominentes de Estados Unidos: ni más ni menos que los Hammer.

Este es el póster de ‘House of Hammer’/Foto: Discovery+

“Cada episodio alumbrará depravado patrón de abusos que se extiende mucho más allá de las acusaciones presentadas contra el actor caído en desgracia (…) “House of Hammer” teje una historia escalofriante de la disfunción y la maldad que se esconden tras décadas de poder y dinero. Las acusaciones de violación y abuso presentadas contra Armie Hammer en los últimos años son sólo la punta del iceberg cuando se trata de la familia Hammer”. Dice la sinopsis de esta docuserie

House of Hammer, la docuserie sobre el caso de Armie Hammer comenzará a transmitirse en Discovery+ el próximo 2 de septiembre. Por ahora no se ha confirmado si tendremos chance de verlo en México y Lationamérica, pero mientras esperamos a que confirmen estos detalles, a continuación les dejamos el tráiler: