En la pasada edición del Festival de Venecia, se estrenó en competencia Bones and All de Luca Guadagnino, director conocido, entre otros títulos, por el remake de Suspiria de 2019 y la adaptación de Call Me By Your Name de 2018 junto a Armie Hammer y Timothée Chalamet.

Es con este último con quien se vuelve a reunir para este largometraje, pero ahora de la mano de Taylor Russell. Bones and All se llevó el León de Plata a Mejor Dirección para Guadagnino, y el Premio Marcello Mastroianni para Russell como Mejor Actriz/Actor Joven. ACÁ el resumen de los ganadores.

Así que las expectativas con la película, considerando además que marca la reunión del director con Chalamet, están a tope. Y ahora subirán más con la salida del primer tráiler oficial de este drama juvenil o coming-of-age de una pareja de caníbales. Pero aquí ls contamos más.

Timothée Chalamet como Lee en ‘Bones and All’ / Foto: MGM

Bones and All

Bones and All es una adaptación de la obra de Camille DeAngelis ambientada al cierre de la década de los 80 y tiene como protagonista a Maren, una chica que acaba de entrar a una nueva escuela. Durante una pijamada, Maren le muerde el dedo a una de sus compañeras y se lo come.

Sí, Maren es una caníbal, y eso ha hecho que ella y su padre recorran el país, huyendo quizá, de los castigos por desear la carne humana en el sentido más literal posible. Cuando Maren se queda sola a los 18 años, se encuentra con un grupo de caníbales en donde conoce a Lee, con quien se acompañará de la experiencia completa no sólo de dar mordidas o devorar un dedo, sino comerlo todo.

Timothée Chalamet y Taylor Russell en ‘Bones and All’ / Foto: MGM

De aquí el título de la película: bones and all. En este primer avance, podemos ver una serie de secuencias inquietantes entre Maren y Lee, quienes tendrán una relación bastante extraña e intensa que seguramente dejará a muchos con la boca abierta.

Bones and All se estrenará el próximo 23 de noviembre de 2022 de manera exclusiva en salas de cine. Así que por acá les dejamos este impactante primer tráiler de esta cinta que tras su paso por Venecia, recibió algunas de las mejores críticas del festival.

¿Qué sigue para los actores y el director?

La agenda de Timothée Chalamet está repleta desde 2017, año en el que justamente se estrenó Call Me By Your Name. El actor recibió una nominación al Oscar como Mejor Actor, y a partir de ahí le llovieron las propuestas con cintas como Beautiful Boy, Little Women y The King.

Para 2020 y 2021, las cosas subieron de nivel al estrenar Don’t Look Up junto a Leonardo DiCaprio, The French Dispatch con la dirección de Wes Anderson, y Dune de Denis Villeneuve compartiendo créditos con Zendaya. De esta última actualmente se encuentra en producción para la segunda parte que planea estrenarse en 2023. Pero no es su única película en el radar. También estrenará a finales del próximo año Wonka.

En cuanto a Guadagnino, el próximo año estrenará Challengers, la cual contará entre su elenco con Zendaya, Josh O’Connor y Mike Faist. Y también prepara la producción de la película biográfica de Audrey Hepburn con Rooney Mara.

Logo de la película / Foto: MGM.