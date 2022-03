¡Todos flotan! Ya trabajan en una serie precuela de ‘It’ que llegaría a HBO Max

Sin duda, la historia del payaso Pennywise y los acontecimientos que se muestran en el argumento de It (‘Eso’ para Latinoamérica), son parte de una de las entregas más icónicas tanto de la literatura como del cine de terror. Y ahora, la franquicia se prepara expandirse más allá de la pantalla grande.

Todo indica que Warner Bros ya trabaja en una serie precuela de esta famosa saga, con un proyecto destinado a estrenarse en HBO Max de cara al futuro. El show ya tiene un nombre provisional y aunque no hay demasiados detalles específicos sobre lo que veremos, ya hay una idea de por donde se encaminará la trama.

Tendremos una serie precuela de ‘It’ en HBO Max

Algunos la amaron, quizá otros no tanto, pero lo que no podemos negar es que el remake de It de 2017 fue un rotundo éxito. Y fue tanto que incluso se dio luz verde para una capítulo dos de aquella entrega, el cual vio la luz en el 2019. Pues bien, parece que Warner Bros y compañía siguen viendo mucho potencial en esta franquicia renovada.

Como dijimos, el plan que está sonando es el de una serie a manera de precuela que de acuerdo con Variety, lleva el título provisional de Welcome to Derry (la ciudad ficticia en la que se desarrollan los eventos principales de la saga del payaso Pennywise). Por ahora, no hay un adelanto detallado de la trama, pero se sabe que se ambientará en la década de los 60 durante los tiempos previos a It: Part One.

El detalle más sonado de este anuncio es que esta serie precuela también contempla mostrarnos la historia de origen del payaso Pennywise (interpretado en la saga cinematográfica más reciente por Bill Skarsgård). Suena interesante, ¿no lo creen? Bueno, en lo qe respecta al staff de producción, Andy Muschietti y su hermana Barbara (director y productora de las dos películas ya mencionadas) se encargarán la producción ejecutiva de esta entrega.

Se sabe al momento que Andy también dirigiría el primer episodio, con el escritor y actor Jason Fuchs (Wonder Woman) como guionista. No se han dado detalles sobre una fecha de estreno o posible reparto, pero se dice que la sala de escritores que acompañarán a Fuchs, ya está buscando más creativos que se unan al proyecto. Andaremos pendientes de próximos anuncios.

HBO Max expande franquicias cinematográficas

Welcome to Derry, como dijimos, ampliará la saga cinematográfica de It más allá del cine… pero no es el único proyecto de Warner Bros el que HBO Max trabaja. El universo cinematográfico de The Batman con Robert Pattinson, también se expandirá en el servicio de streaming con una serie enfocada en Oswald Cobblepot/El Pingüino, uno de los antagonistas que vimos en la película de Matt Reeves y que fue interpretado por Collin Farrell.

Sin duda, WarnerMedia está aprovechando al máximo todas sus franquicias tanto en el cine como en su plataforma de streaming. Veremos que tal les va con este par de proyectos.