Gobierno de Trump quita a la marihuana de la lista de drogas más peligrosas

Lo que necesitas saber: Aunque eso no quiere decir que se le da luz verde al uso recreativo. Es sólo un paso más para reconocer el valor terapéutico de la marihuana.

La marihuana sale de la lista de las drogas más peligrosas de Estados Unidos y todo es para impulsar su uso médico.

El 23 de abril, el fiscal interino de Estados Unidos Todd Blanche —quien entró al quite tras la salida de la polémica Pam Bondi— firmó un decreto para quitar a la marihuana de la lista de las drogas más peligrosas.

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O sea, reclasificarla, pasándola del Anexo I de la clasificación de la Ley de Sustancias Controladas —donde están el LSD, la heroína o el MDMA— al Anexo III. Ahí encontramos los esteroides o la ketamina.

La marihuana sale de la lista de las drogas más peligrosas de Estados Unidos

“Estas acciones permitirán una investigación más dirigida y rigurosa sobre la seguridad y eficacia de la marihuana, ampliando el acceso de los pacientes a tratamientos y empoderando a los médicos para tomar decisiones de atención médica mejor informadas”, tuiteó Todd Blanche.

Pero ya bien bien, ¿eso cómo aplicará? Por lo pronto, esta decisión no implica el visto bueno de las autoridades para el uso recreativo de la marihuana —entre otras cosas porque sigue dentro de la clasificación de sustancias controladas.

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Y sólo aplica en los estados que han legalizado su uso médico. O sea, las autoridades estadunidenses están reconociendo su valor medicinal o terapéutico.

De hecho, a finales de 2025 Donald Trump dio los primeros pasos para la reclasificación de la marihuana —cosa que ya había sido estudiada por el gobierno de Joe Biden.

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En aquel momento, Trump firmó un decreto para mover a la marihuana del Anexo I, argumentando que mucha gente lo estaba esperando por mucho tiempo.