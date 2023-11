Lo que necesitas saber: Sony Pictures hizo oficial que andan trabajando en una película de 'Karate Kid' con Daniel LaRusso y el Sr. Han.

No cabe duda que el universo cinematográfico de Karate Kid sigue creciendo, a pesar de que estamos hablando de una franquicia que inició a mediados de los 80. Y no lo decimos solo por la llegada de Cobra Kai, que hasta el momento amplió este mundo con personajes clásicos de la saga, también porque muy pronto veremos una nueva película con Jackie Chan y Ralph Macchio.

Fue exactamente en 1984 cuando Macchio protagonizó la primera cinta de Karate Kid, donde dio vida al icónico Daniel LaRusso. Sin embargo, a inicios de los 2000, Sony Pictures quiso revivir esta historia para presentársela a una nueva generación. Es por eso que estrenaron un remake en 2010 que contó con Chan y Jadden Smith como los meros meros, aunque no se conectaba con la trama o personajes de la película original.

Ralph Macchio en la primera película de ‘Karate Kid’/ Foto: Sony Pictures

Jackie Chan y Ralph Macchio se unirán en una nueva película de ‘Karate Kid’

Pero ahora, ante el éxito que recientemente ha tenido en la televisión, Sony anunció con bombo y platillo a través de un video que ya están trabajando en una nueva película de Karate Kid, la cual contará con ni más ni menos que a Ralph Macchio y Jackie Chan, quienes volverán para interpretar a Daniel y el Sr. Han respectivamente… así como lo leen.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, esta será la última cinta de la franquicia y tendrá como director a Jonathan Entwistle, mejor conocido por sus proyectos televisivos llenos de drama para adolescentes, como I’m Not Okay with This y The End of the F***ing World. Y a pesar de que aún no hay muchos detalles, prometen que esta producción ampliará el universo que ya conocemos.

Jackie Chan como el Sr. Han en ‘Karate Kid’ de 2010/Foto: Sony Pictures

Según la misma fuente, la nueva película de Karate Kid con Jackie Chan y Ralph Macchio se ubicará en la costa este de Estados Unidos costa este y se centrará en un adolescente originario de China que encuentra fuerza y ​​dirección a través de las artes marciales y un mentor duro pero sabio.

Hasta el momento, los únicos actores confirmados son los que ya mencionamos antes. Pero en el mismo video donde anunciaron que se viene una nueva cinta de este universo, Macchio y Chan mencionaron que iniciarán un casting global para encontrar al siguiente Karate Kid. ¿Qué tal? ¿Les emociona esta noticia?

