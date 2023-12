Lo que necesitas saber: No es broma: Jada Pinkett Smith aseguró que, de alguna manera, la agresión de Will Smith a Chris Rock en los Oscar abrió paso para rescatar su relación (otra vez)...

Ha pasado más de un año desde que el mundo entero vio la cachetada de Will Smith a Chris Rock en los premios Oscar, en lo que sin duda se convirtió en uno de los momentos más infames jamás vistos en la premiación. A pesar de lo escandaloso del asunto, parece que Jada Pinkett Smith le encontró ‘algo positivo’.

En una reciente entrevista con Daily Mail, la actriz reveló que la agresión del protagonista de King Richard contra el mencionado comediante salvó su matrimonio. Sí, está medio raro todo eso, pero con esta pareja ya uno no sabe qué esperar…

Will Smith y Jada Pinkett/Foto: Getty Images

Las revelaciones de Jada tras el incidente de Will Smith con Chris Rock

Recordemos que en la ceremonia de los premios de la Academia, Chris Rock hizo una aparición especial antes del anuncio de una categoría. Y como muchos esperaban, se aventó algunas bromas que no cayeron del todo bien para algunos invitados… El comentario sobre la cabeza rapada de Jada Pinkett Smith es por mucho el más recordado.

Y bueno, ya saben lo que pasó: Will Smith subió a la tarima, cacheteó al comediante y le dijo que “dejara el nombre de su esposa fuera de su maldita boca”. En los meses siguientes, las reacciones siguieron e incluso Jada reveló hace poco que ella estaba separada de Will desde hace siete años, además de que contemplaban divorciarse…

La cachetada de Will Smith a Chris Rock, uno de los peores momentos en la historia de los Premios Oscar de lo últimos años/Foto: Getty.

Jada Pinkett Smith dice que la cachetada de Will Smith salvó su matrimonio

Pero parece que el incidente con Chris Rock la hizo replantearse su situación con el polémico ganador del Oscar. Jada Pinkett Smith dijo a Daily Mail que en realidad, ella estuvo a punto de no asistir a la ceremonia de ese año, pero que se alegraba de haber ido finalmente.

“Ahora llamo a ese momento ‘la bofetada santa’ porque después vinieron muchas cosas positivas”, reveló sobre la cachetada de Will Smith. También consideró que aquella agresión la hizo pensar sobre hacía dónde se dirigía su matrimonio ya que aunque no vivían juntos, aún no estaban seguros de divorciarse.

“Ese momento en el que la mierda golpea el ventilador es cuando ves dónde estás realmente… Después de todos esos años tratando de descubrir si me alejaría Will, fue necesaria esa bofetada para darme cuenta de que nunca lo dejaré. ¿Quién sabe dónde estaría nuestra relación si eso no hubiera sucedido?”.

Jada Pinkett Smith platicó con Daily Mail y reveló que la cachetada que Will Smith le propinó a Chris Rock la hizo replantearse sobre su matrimonio. Foto: Getty.

Pues sí, aún después de bastante tiempo, Jada Pinkett Smith le sigue echando carnita a su cada vez menos privada relación con Will. Qué cosas con la familia Smith, eh…

