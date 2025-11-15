Lo que necesitas saber:
James Pickens Jr., nació el 26 de octubre de 1954, lo que significa que actualmente tiene 71 años de edad.
Les tenemos una noticia no tan buena a los fans de Grey’s Anatomy. James Pickens Jr., quien le da vida al Dr. Richard Webber, confirmó que fue diagnosticado con cáncer de próstata.
Afortunadamente el cáncer fue detectado en las primera etapas. Después de realizarle algunas pruebas, incluida una biopsia, se determinó que era necesario extirpar el tumor. La operación fue un éxito, aunque James se mantiene en observación y tratamiento.
James Pickens Jr., no se sorprendió por tener cáncer
Aunque recibir la noticia del cáncer fue algo complicado, James Pickens Jr., no se sorprendió tanto, ya que varios miembros de su familia, incluido su padre, han sido diagnosticados con cáncer.
“No es la clase de noticia que nadie quiere oír, pero, para ser sincero, el cáncer de próstata es hereditario en mi familia. Mi padre lo tuvo. Tenía muchos hermanos; varios de ellos lo tuvieron. Me habría sorprendido no haberlo padecido yo también“. Contó Pickens Jr en una entrevista con Black Health Matters.
El cáncer es una enfermedad extremadamente complicada que afecta a miles de personas alrededor del mundo. Sin embargo, Pickens no ha conocido a nadie cercano que haya muerto por el cáncer de próstata, algo que sin duda lo mantiene positivo.
“Tengo un primo hermano de 90 años, que aún vive; él la tuvo. Su hijo también la tiene. Un par de sus hermanos la tuvieron. Que yo sepa, nadie ha fallecido a causa de ella”.
Aunque el tumor ya fue extirpado, James deberá seguir bajo observación, ya que su cáncer es una variante no tan común y ni él ni los doctores quieren arriesgarse a que regrese o tome más fuerza.
De acuerdo con la American Cancer Society, aproximadamente 1 de cada 8 hombres es diagnosticado con cáncer de próstata en algún punto de su vida.