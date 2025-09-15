Lo que necesitas saber: La cinta dirigida por Scott Cooper se centra en la época en la que Bruce Springsteen grabó el disco 'Nebraska'... ya siendo exitoso, pero con algunos asuntos pendientes del pasado.

Desde hace meses circulan fotos de Jeremy Allen White en su papel de Bruce Springsteen. Pero nada como verlo bien en la pantalla, en un nuevo trailer oficial de la biopic de The Boss.

Jeremy Allen White en ‘Springsteen: Deliver Me From Nowhere’ / Captura de pantalla

La cinta se enfoca en la grabación de uno de los discos más entrañables de Bruce Springteen: ‘Nebraska’

Por si no lo sabían, el protagonista de The Bear dejó un rato la sartén para tomar el micrófono e intentar contar las historia de uno de los grandes cantautores de Estados Unidos: Bruce Springsteen. Esto lo hace en la cinta Springsteen: Deliver Me From Nowhere.

Dirigida por Scott Cooper y basada en el libro de Warren Zanes, Deliver Me From Nowhere, la cinta se enfoca en la grabación de uno de los álbumes más emblemáticos de Bruce Springsteen: Nebraska… cuando ya era popular y se conocía su capacidad artística, pero faltaba “algo” (ya había sacado el The River y el Born in the USA).

Jeremy Allen White en ‘Springsteen: Deliver Me From Nowhere’ / Captura de pantalla

“Era un joven músico a punto de alcanzar el estrellato mundial, luchando por reconciliar las presiones del éxito con los fantasmas de su pasado”.

¿Cuándo se estrena Springsteen: Deliver Me From Nowhere?

Recordemos que, a diferencia de lo que hizo para otros discos, para el Nebraska, Bruce Springteen se fue a lo básico: sólo él, su guitarra y una grabadora de cuatro pistas. Es “un disco acústico crudo y atormentado, poblado de almas perdidas que buscan una razón para creer”.

Jeremy Allen White en ‘Springsteen: Deliver Me From Nowhere’ / Captura de pantalla

Springteen: Deliver Me From Nowhere es estelarizada por Jeremy Allen White, con las actuaciones de Jeremy Strong (quien la hará del manager y confidente de The Boos) Paul Walther Hauser, Stephen Graham y Odessa Young.

La película que ningún fan de Bruce Springteen (o de Jeremy Allan White) debe perderse se estrenará en cines el próximo 24 de octubre.