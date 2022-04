¿La historia oficial? Esto es lo que sabemos sobre la nueva biopic de John Lennon

No nos queda la menor duda de que John Lennon es una de las figuras más importantes en la historia de la música. Saltó a la fama gracias al tiempo que pasó junto a Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison en The Beatles, pero cuando se separó de los Fab Four, inició una carrera en solitario sumamente sólida lanzando rolas que se convirtieron en himnos en todo el mundo. Y claro que la idea de una película biográfica sobre esta leyenda surgió desde hace muchos años, con resultados un tanto mixtos.

Son muchas las cintas y documentales basados en la vida y obra del compositor de “Imagine”, como Two of Us (2000) que dirigió Michael Lindsay-Hogg (quien estuvo detrás del documental de Let It Be) y dramatiza uno de los últimos encuentros de Lennon y McCartney; y también Nowhere Boy (2009) donde Aaron Taylor-Johnson interpreta al músico desde que era un joven en Liverpool, la relación con su madre Julia y su tía Mimi, así como el momento en que se lanza a Hamburgo con su nueva banda.

Parece que todo esté listo para ver una biopic oficial de John Lennon

Estos son solo algunos de ejemplos de películas que nos cuentan algunas de las facetas de John Lennon. Sin embargo, cabe aclarar que ninguno de estos proyectos han contado con la aprobación de la familia del exintegrante de The Beatles. Pero al parecer, todo está listo para que los herederos del cantante de “Jealous Guy” ahora sí lancen una cinta que lleve su autorización y sobre todo, que al parecer tendrá una vista sumamente general de la carrera de este músico tan importante.

De acuerdo con distintas fuentes como el periodista Roger Friedman, Yoko Ono junto a los hijos de Lennon, Julian y Sean ya dieron luz verde para la filmación de una biopic de John. Según lo que se comenta hasta el momento, Anthony McCarten (el guionista de Bohemian Rhapsody) está al frente de este proyecto y ya terminó el guión. Pero quizá lo más interesante es el formato en que contarán la vida y obra de este artista, así como todo lo que cubrirán en esta producción.

El concepto de la película cubriría gran parte de la vida y obra de Lennon

Según lo que comentan, la película se centrará en algunas canciones de John Lennon, un par muy importantes para The Beatles, pero las demás se enfocarán en su carrera como solista. La trama cubrirá la juventud del músico, su tiempo con los Fab Four, e incluso su famoso “fin de semana perdido” de 18 meses, cuando dejó a Ono por May Pang, la cual presuntamente rescató a Lennon del precipicio antes de que volviera con Yoko. Así que como verán, narrarán muchas cosas que no conocíamos.

Hasta el momento, la biopic se encuentra en proceso de preproducción y están esperando contratar un director para el proyecto (se dice que Dexter Fletcher, quien estuvo detrás de Rocketman y la cinta de Freddie Mercury podría quedarse a cargo de la cinta) así como actores que interpreten a los protagonistas. Ya saben, a Lennon, los demás Beatles, Brian Epstein, la tía Mimi y su mamá Julia, su primera esposa Cynthia, Yoko Ono y más. Por ahora no hay nada oficial, pero si este es el plan, no cabe duda de que estaríamos ante una película espectacular.