De un tiempo para acá, los problemas de salud mental cada vez son más normales dentro de nuestra sociedad, algo que es completamente bueno porque lamentablemente muchas personas mueren por no tratarlos. Sin embargo, también hemos visto a un montón de celebridades hablando sobre su lucha contra la ansiedad y enfermedades que podrían atacar a cualquier persona. Tal es el caso de Jonah Hill, quien recientemente se abrió y tomó una decisión drástica con tal de sentirse bien.

De acuerdo con Variety, el actor de 38 años publicó una carta abierta donde anunció que dejará de promocionar sus siguientes películas para seguir trabajando en su salud mental. Entre esos proyectos se encuentra la cinta You People, que Hill coescribió con la directora Kenya Barris para Netflix y que protagoniza junto a Eddie Murphy y Julia Louis-Dreyfus. Pero también estrenará muy pronto Sputz, un documental que le hizo abrir los ojos y alejarse de los reflectores.

Jonah Hill se alejará de los reflectores para trabajar en su salud mental

Para que se den una idea, según esta misma fuente en el documental, Jonah Hill habla sin tapujos de sus problemas mentales junto a su terapeuta. “A través de este viaje de autodescubrimiento dentro de la película, he llegado a comprender que he pasado casi 20 años experimentando ataques de ansiedad, que se aumentan con las apariciones en los medios de comunicación y los eventos de cara al público”, mencionó el también director y productor sobre su decisión.

Hill –a quien vimos por última vez en Don’t Look Up de Adam McKay junto a Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep y más estrellas–, declaró que no promocionará sus siguientes películas ni sus demás proyectos futuros mientras dé este paso tan importante para protegerse, pues considera que hacer lo contrario sería traicionarse a sí mismo y a la esencia de su documental. Además, está consciente que es de las pocas personas que tienen el privilegio de tomarse un tiempo para tratarse profesionalmente.

“Con esta carta y con ‘Stutz’, espero que sea más normal que la gente hable y actúe sobre estas cosas. Para que puedan tomar medidas para sentirse mejor y para que las personas de su vida entiendan mejor sus problemas”. Escribió Jonah Hill en la carta que mandó a distintos medios de Hollywood

Por ahora, parece que You People y Sputz son las únicas producciones de Jonah Hill que están próximas a estrenarse. Aunque eso sí, a inicios de 2022 dirigió el segundo episodio de la serie dramática de HBO, Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty. Sin embargo, este paso que tomó es sumamente valiente e importante para que pueda estar bien consigo mismo.