Lo que necesitas saber: Después de que corrieran a Melissa Barrera de 'Scream VII', la actriz por fin habló sobre el tema y dejó claro que no se callará.

Vaya que los últimos días han sido bastante intensos y aterradores para todo el equipo detrás de la franquicia de Scream. Y es que además de enterarnos de Jenna Ortega podría no volver para la séptima entrega, traen una bronca muy grande luego de despedir a la mexicana Melissa Barrera definitivamente de la saga.

Como recordarán, fue el pasado 21 de noviembre cuando Hollywood y el mundo en general nos quedamos con el ojo cuadrado al enterarnos que la actriz y cantante mexa había quedado fuera del universo de Ghostface. ¿La razón? Bueno, pues aventarse comentarios sobre el conflicto entre Israel/Hamás, donde supuestamente, Barrera daba a entender que apoya a Palestina en esta pelea que ciertamente, ha afectado para muchas personas inocentes.

Melissa Barrera y Jenna Ortega en ‘Scream 6’ / Foto: Paramount Pictures

Melissa Barrera por fin rompió el silencio tras despedirla de ‘Screan VII’

A raíz de eso, en redes sociales comenzaron a aparecer un montón de fans que se pusieron a defender a Melissa Barrera, pues consideran que es muy injusto que la sacaran de Scream VII solo por dar su punto de vista de la pelea. Sin embargo, después de todo esto, parece que la mexicana no dejará de decir lo que piensa u opina, o al menos eso entendimos con el comunicado que publicó.

En su cuenta de Instagram, la actriz que interpretó a Sam Carpenter en las dos más recientes cintas de Scream declaró que antes que nada, condenaba el antisemitismo y la islamofobia, pero también el el odio y los prejuicios de cualquier tipo contra cualquier grupo de personas. Y a partir de ahí, Melissa se dejó ir como hilo de media.

Melissa Barrera/Foto: Getty Images

“Como latina, mexicana orgullosa, siento la responsabilidad de tener una plataforma que me permita el privilegio de ser escuchada, y por eso he tratado de usarla para crear conciencia sobre temas que me importan y prestar mi voz a quienes la necesitan”, mencionó Melissa Barrera, quien evidentemente estaba enojada con la situación.

Más adelante, la actriz cerró dejando claro que a pesar de dejarla fuera de un proyecto tan grande como Scream VII, ella seguirá alzando la voz: “Rezo día y noche por no más muertes, por no más violencia y por una coexistencia pacífica. Seguiré hablando por aquellos que más lo necesitan y seguiré abogando por la paz y la seguridad, por los derechos humanos y la libertad. El silencio no es una opción para mí”. Acá el comunicado completo.

Este fue el mensaje que publicó Melissa Barrera en sus redes sociales/Foto: Captura de pantalla

Como ya lo mencionábamos antes, el despido de Melissa Barrera de la franquicia de Scream armó una enorme conversación en redes sociales, pues casi nadie está de acuerdo en que la hayan sacado por dar su opinión del conflicto y piden que la restablezcan en el elenco. No cabe duda que Ghostface no es el peor enemigo al que se enfrentan los involucrados en estas películas.

