Lo que necesitas saber:
Agárrense porque en este 2026, Netflix lanzará un montón de películas y series. Checa acá todos sus estrenos.
El 2026 se viene con grandes estrenos que llegarán a Netflix… desde películas como México 86, Peaky Blinders, Narnia, hasta series esperadas como One Piece T2, Devil May Cry T2, Orgullo y Prejuicio, Bridgerton T4 y muchas más.
Si no se quieren perder nada, acá les dejamos todo el contenido que se estrenará en la famosa plataforma de streaming durante los próximos meses.
Estrenos de películas que llegarán a Netflix en 2026
Y agárrense porque aunque la lista de películas que llegarán a Netflix en el 2026 no es tan larga como en años anteriores, si cuenta con grandes éxitos que sin duda más de uno espera con ansias.
Peaky Blinders: El hombre inmortal
Este será el año en el que se estrenará la película dará cierre a la historia del legendario Tommy Shelby y su familia… mostrándonos como nuestro protagonista deberá decidir si hacerle frente a su legado o convertirlo en cenizas.
Lo mejor de todo es que no tendremos que esperar para ver este gran final, pues como ya te habíamos contado, ‘Peaky Blinders: The Inmortal Man’ se estrenará el 20 de marzo.
Narnia
Hace unos años se hablaba de al menos dos películas nuevas de ‘Las crónicas de Narnia’ dirigidas por Greta Gerwig y como pasa el tiempo… pues resulta que en este 2026 llegará la primera película a Netflix.
Todos los detalles respecto a esta nueva entrega basada en la querida historia de C.S. Lewis. han sido muy escasos. De lo que estamos seguros es que llegará en algún punto de este año.
México 86
Y aprovechando que este año nuestro país vuelve a ser sede mundialista, la plataforma de streaming estrenará la película ‘México 86’, una película llena de sátira y humor negro en la que se narra la improbable candidatura de nuestro país para ser sede del Mundial de 1986.
Aunque no hay muchos detalles sobre la trama, Netflix ha revelado que veremos cómo, contra todo pronóstico y gracias al puro ingenio mexicano, se consiguió esta hazaña. Aún no tiene fecha de estreno, pero seguramente estará disponible antes del Mundial de 2026.
Estrenos de series que llegarán a Netflix en 2026
Mucho ojo con esto, pues de lo que estará lleno nuestro calendario será de las series que se llegarán a Netflix. Desde nuevos títulos y hasta el estreno de nuevas temporadas que hemos esperado por un buen tiempo.
Bridgerton T4
Luego de que pudimos ver el tráiler oficial de la temporada cuatro de Bridgerton, y por fin le diremos adiós a la soltería de Benedict Bridgerton, tras quedar hechizado por una misteriosa enmascarada.
Recuerda que esta nueva temporada estará dividida en dos partes. La primera llegará el 29 enero y la segunda casi un mes después… el 26 de febrero.
One Piece T2
Tras su gran éxito como serie live action, la serie del famoso anime ‘One Piece’ regresa a Netflix con una nueva temporada para seguir viendo la historia de Luffy en su búsqueda por el mayor tesoro del mundo, el One Piece.
Ya tenemos tráiler oficial y lo único que faltaba era su fecha de estreno. Aunque la plataforma de streaming reveló estará disponible el próximo 10 de marzo.
Devil May Cry T2
Con más de 5 millones de visualizaciones en su primera semana, era cuestión de tiempo para Netflix anunciara la segunda temporada de Devil May Cry… y lo hará el próximo 12 de mayo.
Por fin veremos la continuación de esta adaptación animada del popular juego de Capcom y tendremos el regreso de Dante, el mercenario que aún no sabe que el destino de ambos mundos depende de él.
Lista completa de estrenos
Como ya te contábamos, este año tendremos grandes estrenos de series y películas que verán la luz en Netflix y harán que no nos despeguemos del televisor… así que acá esta la lista completa:
Películas
- Gente que conocemos en vacaciones // 9 de enero
- Una última aventura: detrás de cámaras de Stranger Things 5 // 12 de enero
- El Botín // 16 de enero
- Parque Lezama // 6 de marzo
- Peaky Blinders: El hombre inmortal // 20 de marzo
- Apex // 24 de abril
- Yo no soy un hombre fácil // Mayo 2026
- 72 Hours // Verano 2026
- Enola Holmes 3 // Verano 2026
- The Whisper Man // Verano 2026
- Narnia // Diciembre 2026
- Animals // Próximamente
- Here Comes The Flood // Próximamente
- México 86 // Próximamente
- Steps / / Próximamente
Series
- WWE Monday Night Raw // EN VIVO Todos los lunes en Netflix 2026
- Agatha Christie: Las siete esferas // 15 de enero
- ¿Cómo se traduce este amor? // 16 de enero
- WWE: Increíble T2 // 20 de enero
- Rascacielos // 23 de enero EN VIVO
- Bridgerton T4 Parte 1 // 29 de enero
- Fórmula 1: Drive to survive T8 // En algún punto de febrero
- El abogado de Lincoln T4 // 5 de febrero
- El agente nocturno T3 // 19 de febrero
- Bridgerton T4 Parte 2 // 26 de febrero
- One Piec T2 // 10 de marzo
- Un lugar para soñar T7 // 12 de marzo
- MLB Opening Night // 25 de marzo EN VIVO
- Dulces magnolias T5 // 11 de junio
- Devil May Cry T2 // 12 de mayo
- MLB T-Mobile Home Run Derby // 13 de julio EN VIVO
- MLB Field Of Dreams Game // 13 de agosto EN VIVO
- Lupin T4 // Otoño 2026
- Six Kings Slam // Octubre 2026 EN VIVO
- Partido de Navidad de NFL // 25 de diciembre EN VIVO
- Avatar: La leyenda de Aang T2 // Próximamente
- Besos, Kitty T3 // Próximamente
- Brasil 70 // Próximamente
- Cien años de soledad Parte 2 // Próximamente
- El Palacio del Este // Próximamente
- Emily en Paris T6 // Próximamente
- Hombre en llamas // Próximamente
- La Diplomática T4 // Próximamente
- Los Caballeros T2 // Próximamente
- Mal de Amores // Próximamente
- Mis muertos tristes // Próximamente
- Monster: The Lizzie borden story // Próximamente
- Orgullo y Prejuicio // Próximamente
- Plaza Sésamo // Próximamente
- Santita // Próximamente
- Stranger Things: Relatos del 85 // Próximamente
¿Qué te parece la lista de estrenos? Pues agárrate para lo que se viene en los próximos meses, no solo en Netflix, sino en todas las plataformas de streaming y hasta en la pantalla grande…