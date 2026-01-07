Lo que necesitas saber: Agárrense porque en este 2026, Netflix lanzará un montón de películas y series. Checa acá todos sus estrenos.

El 2026 se viene con grandes estrenos que llegarán a Netflix… desde películas como México 86, Peaky Blinders, Narnia, hasta series esperadas como One Piece T2, Devil May Cry T2, Orgullo y Prejuicio, Bridgerton T4 y muchas más.

Si no se quieren perder nada, acá les dejamos todo el contenido que se estrenará en la famosa plataforma de streaming durante los próximos meses.

El plan básico con anuncios es el más barato de Netflix, pero también el que tiene contenido limitado. Foto: Pexels

Estrenos de películas que llegarán a Netflix en 2026

Y agárrense porque aunque la lista de películas que llegarán a Netflix en el 2026 no es tan larga como en años anteriores, si cuenta con grandes éxitos que sin duda más de uno espera con ansias.

Peaky Blinders: El hombre inmortal

Este será el año en el que se estrenará la película dará cierre a la historia del legendario Tommy Shelby y su familia… mostrándonos como nuestro protagonista deberá decidir si hacerle frente a su legado o convertirlo en cenizas.

Lo mejor de todo es que no tendremos que esperar para ver este gran final, pues como ya te habíamos contado, ‘Peaky Blinders: The Inmortal Man’ se estrenará el 20 de marzo.

‘Peaky Blinders: The Inmortal Man’ / Imagen: Netflix

Narnia

Hace unos años se hablaba de al menos dos películas nuevas de ‘Las crónicas de Narnia’ dirigidas por Greta Gerwig y como pasa el tiempo… pues resulta que en este 2026 llegará la primera película a Netflix.

Todos los detalles respecto a esta nueva entrega basada en la querida historia de C.S. Lewis. han sido muy escasos. De lo que estamos seguros es que llegará en algún punto de este año.

¿Qué otra historia de ‘Las crónicas de Narnia’ les gustaría ver en una película?/Foto: Fox

México 86

Y aprovechando que este año nuestro país vuelve a ser sede mundialista, la plataforma de streaming estrenará la película ‘México 86’, una película llena de sátira y humor negro en la que se narra la improbable candidatura de nuestro país para ser sede del Mundial de 1986.

Aunque no hay muchos detalles sobre la trama, Netflix ha revelado que veremos cómo, contra todo pronóstico y gracias al puro ingenio mexicano, se consiguió esta hazaña. Aún no tiene fecha de estreno, pero seguramente estará disponible antes del Mundial de 2026.

Primer vistazo de la película México 86 de Netflix // Foto: Cortesía.

Estrenos de series que llegarán a Netflix en 2026

Mucho ojo con esto, pues de lo que estará lleno nuestro calendario será de las series que se llegarán a Netflix. Desde nuevos títulos y hasta el estreno de nuevas temporadas que hemos esperado por un buen tiempo.

Bridgerton T4

Luego de que pudimos ver el tráiler oficial de la temporada cuatro de Bridgerton, y por fin le diremos adiós a la soltería de Benedict Bridgerton, tras quedar hechizado por una misteriosa enmascarada.

Recuerda que esta nueva temporada estará dividida en dos partes. La primera llegará el 29 enero y la segunda casi un mes después… el 26 de febrero.

Adelanto de la nueva temporada de Bridgerton //YouTube:@NetflixLATAM

One Piece T2

Tras su gran éxito como serie live action, la serie del famoso anime ‘One Piece’ regresa a Netflix con una nueva temporada para seguir viendo la historia de Luffy en su búsqueda por el mayor tesoro del mundo, el One Piece.

Ya tenemos tráiler oficial y lo único que faltaba era su fecha de estreno. Aunque la plataforma de streaming reveló estará disponible el próximo 10 de marzo.

Live-action de ‘One Piece’ // YouTube: @NetflixLATAM

Devil May Cry T2

Con más de 5 millones de visualizaciones en su primera semana, era cuestión de tiempo para Netflix anunciara la segunda temporada de Devil May Cry… y lo hará el próximo 12 de mayo.

Por fin veremos la continuación de esta adaptación animada del popular juego de Capcom y tendremos el regreso de Dante, el mercenario que aún no sabe que el destino de ambos mundos depende de él.

Tráiler oficial de Devil May Cry. // YouTube: @Netflix (captura de pantalla)

Lista completa de estrenos

Como ya te contábamos, este año tendremos grandes estrenos de series y películas que verán la luz en Netflix y harán que no nos despeguemos del televisor… así que acá esta la lista completa:

Películas

Gente que conocemos en vacaciones // 9 de enero

Una última aventura: detrás de cámaras de Stranger Things 5 // 12 de enero

El Botín // 16 de enero

Parque Lezama // 6 de marzo

Peaky Blinders: El hombre inmortal // 20 de marzo

Apex // 24 de abril

Yo no soy un hombre fácil // Mayo 2026

72 Hours // Verano 2026

Enola Holmes 3 // Verano 2026

The Whisper Man // Verano 2026

Narnia // Diciembre 2026

Animals // Próximamente

Here Comes The Flood // Próximamente

México 86 // Próximamente

Steps / / Próximamente

Series

WWE Monday Night Raw // EN VIVO Todos los lunes en Netflix 2026

Agatha Christie: Las siete esferas // 15 de enero

¿Cómo se traduce este amor? // 16 de enero

WWE: Increíble T2 // 20 de enero

Rascacielos // 23 de enero EN VIVO

Bridgerton T4 Parte 1 // 29 de enero

Fórmula 1: Drive to survive T8 // En algún punto de febrero

El abogado de Lincoln T4 // 5 de febrero

El agente nocturno T3 // 19 de febrero

Bridgerton T4 Parte 2 // 26 de febrero

One Piec T2 // 10 de marzo

Un lugar para soñar T7 // 12 de marzo

MLB Opening Night // 25 de marzo EN VIVO

Dulces magnolias T5 // 11 de junio

Devil May Cry T2 // 12 de mayo

MLB T-Mobile Home Run Derby // 13 de julio EN VIVO

MLB Field Of Dreams Game // 13 de agosto EN VIVO

Lupin T4 // Otoño 2026

Six Kings Slam // Octubre 2026 EN VIVO

Partido de Navidad de NFL // 25 de diciembre EN VIVO

Avatar: La leyenda de Aang T2 // Próximamente

Besos, Kitty T3 // Próximamente

Brasil 70 // Próximamente

Cien años de soledad Parte 2 // Próximamente

El Palacio del Este // Próximamente

Emily en Paris T6 // Próximamente

Hombre en llamas // Próximamente

La Diplomática T4 // Próximamente

Los Caballeros T2 // Próximamente

Mal de Amores // Próximamente

Mis muertos tristes // Próximamente

Monster: The Lizzie borden story // Próximamente

Orgullo y Prejuicio // Próximamente

Plaza Sésamo // Próximamente

Santita // Próximamente

Stranger Things: Relatos del 85 // Próximamente

¿Qué te parece la lista de estrenos? Pues agárrate para lo que se viene en los próximos meses, no solo en Netflix, sino en todas las plataformas de streaming y hasta en la pantalla grande…