Nunca está de más un poquito de nostalgia noventera. Y si de eso se trata, seguro que muchos recordarán con cariño de sobra a los Mighty Morphin Power Rangers, que fueron quienes iniciaron la larga tradición de esta franquicia que nos ha entregado un montón de diferentes versiones de estos héroes.

Pues bueno, en este 2023 se cumple el 30 aniversario de la serie y claro que un acontecimiento de este tamaño no se podía dejar pasar… Netflix se prepara para traernos un especial llamado Once & Always que traerá de regreso a muchos de los miembros del reparto original para una nueva aventura.

Les contamos todo lo que sabemos hasta el momento.

Imagen de presentación de ‘Once & Always’. Foto: Netflix.

La trama de ‘Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always’

Seguro les entró la duda sobre cuál será la trama de este especial de 30 aniversario de Mighty Morphin Power Rangers. Y a diferencia de muchas franquicias de antaño que tienen el encuentro de su elenco principal como una especie de documental o como una reunión donde los entrevistan mientras recuerdan los viejos tiempos, esto será diferente.

Como tal, esto será un episodio que continuará los eventos de la serie original (evidentemente en el contexto de que han pasado ya varios años). Y según una sinopsis oficial, veremos a los miembros del equipo para enfrentarse a una vieja amenaza del pasado que ellos conocen muy bien.

“En medio de una crisis global, están llamados una vez más a ser los héroes que el mundo necesita”, dice la trama que los productores de esta entrega dieron a Entertainment Weekly.

Parte del rodaje del especial de 30 aniversario de ‘Mighty Morphine Power Rangers’. Foto: Netflix.

Una buena parte elenco de la serie regresa

Como les decíamos, el especial de Mighty Morphin Power Rangers contará con el regreso de varios de sus protagonistas de antaño. Walter Emanuel Jones volverá a ser Zack Taylor (el primer black ranger), David Yost como Billy Cranston (el ranger azul), Catherine Sunderland como Katherine Hillard (la segunda ranger rosa), Steve Cardenas como Rocky DeSantos (el segundo ranger rojo), Karan Ashley como Aisha Campbell (la segunda ranger amarilla) y Johnny Yong Bosch como Adam Park (el segundo ranger negro).

Otros más que aparecerán en esta entrega son Barbara Goodson (voz de Rita Repulsa), Richard Horovitz (voz de Alpha 5) y como nueva incorporación, tendremos a la joven Charlie Kersh, quien tendrá el papel de Minh, la hija de Trini Kwan. Dato curioso: Kersh en la vida real es hija de Thuy Trang, actriz fallecida en 2001 quien hizo a Trini, la ranger amarilla original.

Steve Cardenas, Walter Jones, David Yost, Catherine Suderland. Foto: Netflix/Hasbro (vía Entertainment Weekly.

Por otro lado, no se sabe si Netflix preparó alguna especie de homenaje para Jason David Frank, el fallecido actor que interpretó a Tommy/el ranger verde, pero seguro que los fans esperarán alguna sorpresa de ese estilo.

El especial Once & Always, como ya se imaginarán los fans de hueso colorado de la serie, viene de aquella famosa frase de los Rangers originales que decía “once a ranger, always a ranger”. Así que ya se siente la emoción por volver a ser parte de la franquicia (aunque sea como televidentes). Aquí el avance oficial:

La fecha de estreno del especial y una nueva entrega más de Power Rangers

El especial de 30 aniversario de Mighty Morphin Power Rangers se estrenará en Netflix el próximo 19 de abril. Y para seguir con las celebraciones, la plataforma de streaming también recibirá la trigésima temporada de la franquicia en el otoño de este 2023, ahora titulada como Cosmic Fury.

De los pocos detalles que se saben por ahora, es que esta nueva tanda de episodios seguirá la historia de Dino Fury, ahora con los protagonistas de esta última embarcándose en un viaje al espacio exterior.

Además, con Cosmic Fury será la primera vez en la que todo un reparto de Power Rangers repita alineación para tres temporadas. Y entre otras cosas, será la primera vez que veamos el manto del Ranger rojo en la interpretación de una mujer, toda vez que Amelia Jones (interpretada por Hunter Deno) dejará atrás su lugar como la Ranger rosa que fue en Dino Fury. Aquí el póster oficial de de la nueva temporada de Power Rangers con los trajes de los personajes.

Imagen de ‘Cosmic Fury’. Foto: Hasbro/Netflix.