Warner Bros. liberó el tráiler final Clayface, la nueva película centrada en uno de los villanos más grandes del universo de DC, cargada de horror corporal y muchas imágenes que provocan un montón de ansiedad y miedo.

Si en el mundo de los superhéroes nos podemos permitir el drama, la comedia, la ciencia ficción y la fantasía, ¿por qué el horror ha sido el menos explorado? Quizá es el más difícil de representar de manera constante, y por eso nos emociona tanto el próximo estreno de Clayface, que acaba de liberar su tráiler final.

Justo hoy, 24 de septiembre, estamos a cuatro semanas exactas de que Clayface, la nueva película dentro del universo de DC, se estrene en salas de cine en México. Y así como nos emocionó el primer avance, este tráiler final también nos dejó con las expectativas demasiado elevadas.

Por acá les dejamos el tráiler final, los nuevos detalles que se han revelado de Clayface y todo lo que sabemos y nos emociona muchísimo de esta próxima cinta dentro de la cartera de Warner Bros.

Imagen del tráiler final de Clayface / Foto: Warner Bros.

Tráiler final de Clayface

Desde que se estrenó el primer tráiler de Clayface, hubo una expresión muy presente en las descripciones: horror corporal. Y parece obvio si contamos la historia de Matt Hagen, un actor en ascenso dentro de la industria del entretenimiento que ve cómo su carrera termina de manera abrupta.

¿La razón? Es víctima de un terrible ataque en el que su rostro queda gravemente desfigurado. Y, como actor que vive de su imagen, esto rompe con todo lo que es y aspiraba a ser. Solo y desesperado por recuperar su vida, Matt se somete a un tratamiento experimental que le devuelve su rostro.

Mientras intenta recuperar su carrera, comienzan a aparecer los efectos secundarios de dicho tratamiento. Y lo que pareciera una ventaja al poder cambiar sus facciones con facilidad se convierte en una maldición y, eventualmente, lo convierte en un monstruo ávido de venganza. Aquí les dejamos el tráiler final de Clayface:

El director y elenco de Clayface

Clayface está dirigida por James Watkins, responsable de una de las películas más intensas y despiadadas del siglo XXI, Eden Lake. Pero también de otros títulos como The Woman in Black y, más recientemente, Speak No Evil.

Ahora toma el mando de Clayface, la cual cuenta con un guion de Mike Flanagan y Hossein Amini, a partir de una historia del propio Flanagan. El primero es responsable de títulos como Midnight Mass, Doctor Sleep, Gerald’s Game, La maldición de Hill House y Bly Manor, además de muchas otras producciones para el cine y la televisión dentro del género de terror.

Amini, nominado al Oscar, es también el guionista de Drive, de Nicolas Winding Refn, y Snow White and the Huntsman. El protagonista es Tom Rhys Harries, junto a Naomi Ackie, Max Minghella, Eddie Marsan y más.

Imagen de Clayface, la nueva película de DC / Foto: Warner Bros.

El estreno de Clayface

Clayface se estrenará en cines de México el próximo 22 de octubre de 2026.