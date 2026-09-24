Nicolas Cage protagoniza el primer tráiler de Madden, una biografía centrada en la icónica figura de John Madden, entrenador de los Raiders, comentarista deportivo, leyenda y la base del famoso videojuego Madden NFL.

Considero que mi conocimiento de fútbol americano es básico, demasiado básico. Te puedo decir el nombre de algunos equipos y el estado al que corresponden, pero no paso de ahí. Sin embargo, hay algo que sí sé, y es quién era John Madden, el protagonista de la nueva biopic con Nicolas Cage y Christian Bale.

Amazon MGM, a través de Prime Video, liberó el primer tráiler de Madden, una nueva película centrada en la icónica e influyente figura de John Madden, quien, en simples palabras, fue, primero, un jugador de fútbol americano —aunque no llegó a disputar un partido oficial en la NFL por lesiones—; segundo, un entrenador; y tercero, una leyenda.

En el tráiler podemos ver a Madden, interpretado por Nicolas Cage bajo muchas, pero muchas capas de maquillaje, acompañado por Christian Bale como Al Davis, con quien formó una dupla histórica dentro del deporte.

Christian Bale en Madden / Foto: Amazon MGM

Tráiler de Madden con Nicolas Cage

Como les contamos, Madden se centra en la figura de John Madden. Para llegar al punto específico en el que se centra esta biopic, debemos darles un brevísimo resumen: Madden dirigió y lideró a los Oakland Raiders, cuya figura ejecutiva era Al Davis, quien tomó el control de la franquicia en 1972.

Fue su coach a lo largo de la década de los 70, llevando al equipo a ganar su primer Super Bowl en la historia. Pero lo que hizo con el equipo, entre sus estrategias y demás, le dio un lugar bastante especial en la historia del fútbol americano, considerado por muchos como un genio.

Ahora bien, tras retirarse como entrenador en 1979, Madden se convirtió en un comentarista y analista deportivo bastante celebrado también. Esto dio paso a su participación en la creación del videojuego John Madden Football, que después se convertiría en Madden NFL y para el que aportó sus conocimientos y estrategias de juego. Acá les dejamos el tráiler:

El elenco de Madden y el conflicto de la cinta

Ya sabemos que Nicolas Cage interpreta a Madden, mientras Christian Bale da vida a Al Davis. Pero junto a ellos vemos a Kathryn Hahn como Virginia, la esposa de John; Sienna Miller, John Mulaney y Shane Gillis.

Madden está dirigida por David O. Russell, conocido por películas celebradísimas como American Hustle, Silver Linings Playbook y The Fighter. Pero también ha acaparado titulares por una acusación de conducta sexual inapropiada y diversos reportes sobre comportamientos abusivos en sets de filmación.

¿Cuándo se estrena?

Madden se estrenará en algunos cines el 11 de noviembre de 2026. Y llegará al catálogo de Prime Video en todo el mundo el 18 del mismo mes.